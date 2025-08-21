Разделы

Россия ДФО Якутия Кобяйский улус Сангар

Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар

УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 МТС присоединила к сети LTE еще пять малых населенных пунктов Якутии 1
10.06.2024 Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона» 1
24.07.2007 «Сахателеком» инвестировал в развитие сети 150 млн. рублей 2
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1
23.07.2003 "ГлобалТел" и "Сахателеком" установили спутниковые таксофоны в 43 поселках Якутии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сахателеком 63 3
МегаФон 9522 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
Globalstar - Глобалстар 184 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7104 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25168 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54708 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21475 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70141 2
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 63 2
Аналоговые технологии 2809 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1804 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8874 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8362 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1558 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13140 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8580 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1181 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3823 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8387 1
Некрасова Наталья 10 1
Николаев Николай 5 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1006 4
Россия - ДФО - Якутия - Жиганский улус - Жиганск 10 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 492 3
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхнеколымский улус - Верхнеколымск 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 18 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Аллаиховский улус - Чокурдах 6 1
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2599 1
Россия - РФ - Российская федерация 152210 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53615 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 2
