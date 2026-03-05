Разделы

Россия ДФО Якутия Чурапчинский улус Чурапча


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Цифровое обновление прошло в центральной Якутии 2
22.04.2025 У жителей четырех улусов Якутии скорость мобильного интернета МТС выросла на треть 1
10.06.2024 Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона» 1
31.01.2023 Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С» 1
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
14.04.2017 Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии 2
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
01.09.2016 Минкомсвязи запустило новый участок ВОЛС в Якутии 2
31.08.2016 В Якутии состоялся запуск ВОЛС на участке Нижний Бестях — Хандыга 2
14.07.2016 Жителям города Мирный стали доступны современные услуги связи 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
24.12.2015 «Ростелеком» в Нерюнгри организовал оптическую инфраструктуру для юридических лиц 1
05.06.2014 «Ростелеком» построит новые линии связи в Якутии 1
13.02.2014 «Ростелеком» запустил оптическую магистраль до Якутии 1
27.12.2012 МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
08.11.2012 МТС в два раза увеличила покрытие 3G в заречной группе улусов Якутии 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 8
Ростелеком 10463 4
МегаФон 10169 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 3
Ростелеком - Сахателеком 65 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Huawei 4308 1
Сайберия 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8348 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 668 2
Почта России ПАО 2271 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 1
Радикс Мед 1 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
Федеральное собрание Российской Федерации 309 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 9
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1684 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9530 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4393 2
Пропускная способность - Bandwidth 1842 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1861 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6038 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1329 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1331 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2190 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23175 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1861 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1616 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 807 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 149 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15032 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7215 1
HSDPA Dual Carrier 85 1
Microsoft Windows BitLocker 940 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
МТС 3G-сеть 121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 67 1
Никифоров Николай 1137 4
Зимин Константин 89 3
Борисов Александр 39 2
Костерин Александр 20 2
Третьяк Константин 34 2
Некрасова Наталья 17 2
Семенов Алексей 85 1
Борисов Егор 11 1
Семенов Анатолий 35 1
Смирнов Сергей 39 1
Печеный Владимир 7 1
Данилова Майя 1 1
Данчикова Галина 2 1
Неустроев Прокопий 64 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 19
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 15
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 13
Россия - РФ - Российская федерация 159212 11
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 10
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 17 10
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 20 7
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 14 6
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 20 5
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 19 5
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 13 5
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 18 5
Москва - Серебряный Бор 14 4
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 4
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 12 4
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 4
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 4
Россия - ДФО - Магаданская область 501 3
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 54 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 3
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 3
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 252 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - ДФО - Якутия - Кобяйский улус - Сангар 5 1
Россия - ДФО - Якутия - Оленёкский район (улус) - Оленёк 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1020 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2721 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 839 1
Россия - УФО - Челябинская область 1427 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1261 1
Россия - ДФО - Амурская область 869 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1377 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 750 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10822 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 767 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 1
Энергетика - Energy - Energetically 5557 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 473 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
