Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Якутия Чурапчинский улус Чурапча
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
|Никифоров Николай 1137 4
|Зимин Константин 89 3
|Борисов Александр 39 2
|Костерин Александр 20 2
|Третьяк Константин 34 2
|Некрасова Наталья 17 2
|Семенов Алексей 85 1
|Борисов Егор 11 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Смирнов Сергей 39 1
|Печеный Владимир 7 1
|Данилова Майя 1 1
|Данчикова Галина 2 1
|Неустроев Прокопий 64 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.