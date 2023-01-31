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Якутская компания «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С»

Компания-резидент якутского ИТ-парка «Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе процессора «Эльбрус 16С». На данный момент программный комплекс Sciberia является одним из немногих решений в стране, являющихся отечественной разработкой полного цикла производства, имеющих совместимость с российскими операционными системами, в том числе «Альт Linux», а также полностью совместим и прошел сертификацию по работе с процессорами «Эльбрус». Четыре автоматизированных рабочих места врачей-рентгенологов под управлением процессора «Эльбрус 16С» функционируют так, как будто они работают на четырех разных компьютерах.

ООО «Сайберия» – компания-разработчик программного обеспечения медицинского назначения. Основными продуктами являются профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений, использующие методы компьютерного зрения и машинного обучения.

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«Сайберия» создала многоместную рабочую станцию на базе «Эльбрус 16С»

Комплекс программ Sciberia внедряется в Якутской городской больнице №3, в Поликлинике №1 г. Якутска, Республиканской клинической больнице №3, в центральных районных больницах Амгинского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Верхневилюйского районов Якутии, в ЦРБ Нерюнгринского района, а также в диагностическом центре ООО «Радикс Мед». На сегодня в режиме апробации к ПО Sciberia были подключены медицинские организации в шести регионах страны: онкологический диспансер Амурской области, Калужская областная клиническая больница, Минздрав Тульской области, Саяногорская межрайонная больница в Хакасии, «Медицинский информационно-аналитический центр» в Архангельской и в Челябинской областях.

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