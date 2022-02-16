Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года

Проект строительства волоконно-оптической связи будет реализован во всех арктических районных центрах Республики Саха (Якутия) до 2024 г. Об этом заявил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов в ходе прямого эфира отчета Правительства Якутии. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Сегодня практически 90 с лишним процентов населения республики имеют доступ к быстрому интернету, эту цифру мы будем увеличивать. Уже семь районов Якутии полностью подключены к ВОЛС, сейчас работа идет через Оленек в Саскылах. Таким образом, планируем подключить к ВОЛС все арктические районные центры», - уточнил министр инноваций.

Подключение арктических районов Якутии к ВОЛС началось в декабре 2020 г., когда впервые оптические линии были проложены за Полярный круг - в село Оленек и Оленекский район. На данный момент труднодоступные районы якутской Арктики пока пользуются спутниковыми каналами.

В республике уже полностью подключены к ВОЛС Горный, Чурапчинский, Хангаласский, Нюрбинский, Оймяконский, Нерюнгринский и Сунтарский районы.

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Сегодня к интернету в регионе подключены 1385 социально значимых объектов, в том числе 434 образовательные организации, 190 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 295 органов местного самоуправления, 166 пожарных частей и постов, 257 учреждений культуры, 43 объекта Росгвардии.

По словам министра инноваций Якутии, быстрый и качественный интернет позволяет реализовать глобальные цифровые проекты, повышающие качество жизни людей как в центральных, так и в самых отдаленных районах республики. Министр экономики республики Майя Данилова ранее отметила, что доля госуслуг, которые предоставляются в электронном формате, составляет 70%. В 2021 г. в республике появилась платформа обратной связи, куда граждане могут направлять свои обращения. Сервисом уже обработано более 50 тыс. сообщений. Онлайн-услуги в регионе становятся все более востребованы. Согласно данным Сбербанка, по итогам III квартала 2021 г. Якутск занял первое место среди российских городов по доле безналичных платежей (68,4% расчетов), а республика – на втором месте среди регионов страны (67,2%).