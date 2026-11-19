Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Республика Саха Оймякон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 20
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 112 1
|Неустроев Прокопий 94 3
|Никифоров Николай 1143 2
|Семенов Анатолий 37 2
|Андрианов Константин 1 1
|Данилова Майя 1 1
|Горшков Михаил 4 1
|Мамедова Мария 40 1
|Шейкин Трифон 1 1
|Алексеев Айыысхан 1 1
|Филин Артем 33 1
|Змерега Антон 1 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Васильев Сергей 81 1
|Маликов Александр 6 1
|Борисов Егор 11 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Печеный Владимир 7 1
|Зимин Константин 114 1
|Некрий Сергей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.