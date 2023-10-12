МТС разогнала LTE для жителей полюса холода в поселке Усть-Нера

МТС сообщает об усилении LTE-сети в поселке городского типа Усть-Нера Оймяконского улуса Республики Якутия. В результате установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету получили более 4000 жителей Усть-Неры. Изменения почувствовали в жилых кварталах и вблизи социально-значимых объектов поселка, включая здание аэропорта Усть-Неры, набережную реки Индигирка. Скорость стала быстрее и около мемориального комплекса, посвященного 70-летию Великой Победы, храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, а также рядом с краеведческим музеем, где хранятся останки древних животных, предметы утвари якутского жилища и древнего оружия.

Поселок Усть-Нера в Оймяконе известен как северный полюс холода. Через населенный пункт проходит круглогодичная трасса «Колыма», связывающая Магадан с Усть-Нерой и Якутском, поэтому здесь часто останавливаются дальнобойщики. Скорость интернета МТС теперь позволяет жителям и автомобилистам с комфортом обмениваться тяжелыми медиафайлами в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, видео по ведению сельского хозяйства, рыболовству и охотоведению, общаться по видео с родными и близкими.

«МТС продолжает развивать сеть в отдаленных населенных пунктах Якутии, чтобы нашим абонентам были доступны все те же цифровые сервисы, что и жителям любого крупного города. Большинство жителей Усть-Неры используют гаджеты с поддержкой LTE, и мы ежегодно видим значительный рост интернет-трафика. И для того, чтобы жителям поселка не было “тесно” онлайн, мы расширяем нашу сеть, что можно сравнить с добавлением полос на автодороге», — сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.