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Технопарк Якутия ГАУ ИТ Парк Якутск

Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.07.2026 В Якутии беспилотники выполнили около 300 вылетов для доставки грузов через реку Лена 1
13.02.2026 В Якутии дроны доставили более 660 кг грузов через реку Лена 1
14.11.2025 В Якутии запустили регулярные рейсы БПЛА для доставки грузов между населенными пунктами в зимний период 1
31.10.2025 Первая доставка дронами для «ВкусВилла»: бренд вышел на маркетплейс Boon Market в Якутии 1
17.09.2025 RuStore поддержит разработчиков из регионов 1
18.06.2025 «Геоскан» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития БАС 2
23.04.2025 АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы 1
25.10.2024 В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм 1
22.05.2024 Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний 1
15.02.2024 В 2023 году «Технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск» привлекли свыше 179 млн рублей инвестиций 3
26.12.2023 Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр 1
30.10.2023 В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ  1
23.06.2023 Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков 1
03.12.2021 В Якутии сельчан обучат ИТ-профессиям 1
30.10.2020 В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте 1
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 3

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Технопарк Якутия ГАУ и организации, системы, технологии, персоны:

ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 2
Якутск Gj 1 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
Горький Тех АНО - Региональный центр Автоматизации - Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков 7 1
Лаборатория будущего 17 1
Бунтар 1 1
Samsung Electronics 11017 1
Yandex - Яндекс 9137 1
Apple Inc 13098 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
data.ai - App Annie 85 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 128 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 102 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 3
Якутия Венчурная компания 3 2
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1116 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1888 1
ВкусВилл - Избёнка 214 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 484 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 1
Royal Caribbean 8 1
ЭПЛ. Якутские бриллианты - Бриллианты Якутии - ЭПЛ Даймонд - EPL Diamond 4 1
Astana Hub 10 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 134 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4935 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3422 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3652 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18257 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22006 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12854 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5002 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26608 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3185 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4754 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3197 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13813 2
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 94 2
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 246 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13426 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9854 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1583 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 1
Оцифровка - Digitization 5156 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17905 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6493 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9957 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13545 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6918 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2230 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13013 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24241 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 975 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2046 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3540 1
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Галушкин Олег 182 1
Онищенко Владислав 98 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Васильев Сергей 69 1
Протопопов Сергей 7 1
Каленчук Алексей 16 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3011 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11661 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 4 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 395 3
Российская креативная неделя 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
День молодёжи - 27 июня 1075 1
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