Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Технопарк Якутия ГАУ ИТ Парк Якутск
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 21
Технопарк Якутия ГАУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенов Анатолий 35 6
|Николаев Айсен 57 5
|Путин Владимир 3449 2
|Шейкин Трифон 1 1
|Сверчков Илья 14 1
|Готовцев Эдуард 2 1
|Юрецкий Алексей 25 1
|Тыкушин Руслан 1 1
|Алексеев Айыысхан 1 1
|Аммосов Виталий 1 1
|Неустроев Петр 1 1
|Ушницкий Афанасий 1 1
|Гоголев Петр 1 1
|Николаев Петр 4 1
|Искандярова Инна 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Васильев Сергей 69 1
|Протопопов Сергей 7 1
|Каленчук Алексей 16 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Павлов Александр 121 1
|Бодров Александр 8 1
|Бычков Кирилл 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.