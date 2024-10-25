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В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм

Акселерационная программа «Б8» объединила разработчиков игр Якутии и Казахстана для ускоренного развития видеоигровых проектов. За три недели было собрано 35 заявок. На открытии акселератора объявлены 12 команд, прошедших отбор. В течение восьми недель они будут обучаться менеджменту по созданию видеоигр, использованию нейросетей и презентации своих игр. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Якутский опыт развития сферы видеоигр очень интересен казахстанским коллегам. Благодаря акселератору мы сможем выявить сильные команды и масштабировать их продукты. К участию были приглашены все желающие игровые стартапы из Якутии и Казахстана», - отметил заместитель председателя Правительства Якутии Анатолий Семенов.

Из якутских проектов в акселератор прошли проект игры HAAR от Cryolite Games, «Хара Мыраан» команды «Архитектура Реальности»; Way to Valhalla команды Quaternion Games, Darkhan команды Kirpiche; Б.О.О.Т. Р. (Боевой Отряд Особого Тактического Реагирования) команды And some Teriyaki, Deadlost команды Skyones Team.

От Республики Казахстан в акселераторе участвуют игры Arcane Path команды Stygian Games, Underground команды Lithium Games, Let’s Beer Together команды Some Games, Untold Tales: A Scarlet Way команды Not Friendly Games, Alien Planet Survivor команды «Сансоло», проект Red Light: Escape from the Past команды Daetern Games.

«Как известно, самое сложное в индустрии игр – это старт. Поэтому участие в акселераторе является отличной возможностью для начинающих геймдев-компаний. В ходе акселератора они изучат продакт-менеджмент, возможности нейросетей для создания видеоигр и многое другое. С командами будут плотно работать ведущие эксперты игровой индустрии из разных стран. Участники смогут привлечь внимание к своему продукту потенциальных инвесторов, а также найти новых друзей и единомышленников», - сказал один из программных директоров видеоигрового акселератора «Б8» Петр Гоголев.

12 ноября 2024 г. на в Якутске состоится предварительная презентация видеоигр участников. Демо-день пройдет в первой половине декабря 2024 г. в Астане.

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Организаторами являются Фонд развития инноваций РС(Я), Венчурная компания «Якутия», ИТ Парк «Якутск» и Центр интерактивных технологий и образовательных программ Казахстана Omnium. Главным партнером акселератора выступила компания из Якутии Mytona, а также цифровая экосистема сервисов Ykt.Ru.

Ранее Президент России Владимир Путин дал Правительству России поручение предусмотреть выделение из федерального бюджета ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.

Во время своего визита в Якутск 18 июня 2024 г. глава государства познакомился со стендом разработчиков игр из региона, который находится в креативном кластере «Квартал труда». В ходе этой встречи он обсудил возможности помощи российским разработчикам, особенно в вопросах дистрибуции их игр.

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