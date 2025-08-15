США обсуждает отключение Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Для того чтобы заставить несговорчивого президент Украины на уступки, американский президент может договориться с предпринимателем об отключении спутникового интернета Starlink на территории Украины. В инспекции при United States Agency for International Development сочли, что агентство не смогло снизить риски неправомерного использования более 5,1 тыс. терминалов Starlink, переданных Украине. Там рекомендовали прекратить обслуживание терминалов в зонах высокого риска.

Ограничить интернет доступ

Руководство агентства США по международному развитию United States Agency for International Development (USAID) потребовали приостановить работу Starlink в районах высокого риска на Украине, пишет РБК. Там рекомендовали прекратить обслуживание терминалов на украинской территории в зонах высокого риска.

USAID не смогло в полной мере снизить риски неправомерного использования терминалов Starlink, переданных Украине совместно с SpaceX. К такому выводу пришли в службе генерального инспектора при USAID в августе 2025 г. Речь идет о 5,1 тыс. терминалах, из которых агентство через свою компанию DAI закупило 1,5 тыс. аппаратов, а оставшиеся 3,6 тыс. пожертвовала SpaceX. Инспекторы опубликовали отчет с оценкой деятельности USAID, связанной с приобретением, пожертвованием, доставкой, передачей и надзором за терминалами в период с марта 2022 по июль 2024 г.

В докладе USAID отмечается, что в первоначальной версии договора между USAID и Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины о поставке терминалов был прописан запрет на их применение в военных целях, а также требование предоставления гарантий от вторичных получателей, включая региональные власти, для предотвращения неправомерного использования спутников.

Главные претензии

В подписанном соглашении о передаче терминалов между DAI и Госспецсвязи Украины отсутствуют указанные пункты. Кроме того, в документе не упоминается ограничение на использование Starlink в республике Донецкой Народной Республики (ДНР), которое предусмотрено в условиях предоставления услуг SpaceX, отмечается в отчете. USAID не проводило мониторинг терминалов после их поставки из-за высоких рисков в сложных условиях военного времени в связи со специальной военной операцией (СВО) России на Украине и передало ответственность за них украинским властям. В результате агентство не располагало информацией о местонахождении терминалов Starlink и о том, кто их использует.

В отчете USAID указано, что около половины действующих терминалов в 2025 г., поставленных на Украину, находятся на территориях, полностью или частично контролируемых российскими войсками, что повышает риск их неправомерного использования в военных или российских разведывательных целях, а также вероятность их захвата Министерством обороны (Минобороны) России.

«Мы рекомендовали украинскому офису USAID запросить у Госспецсвязи оценку терминалов Starlink, поставленных USAID, на предмет высокого риска их неправомерного использования или кражи, а также согласовать с сотрудниками компании SpaceX приостановку обслуживания таких терминалов. Агентство частично приняло эту рекомендацию», — отметили в службе генерального инспектора.

Терминалы спутниковой связи Starlink активно используются украинскими военными с начала СВО для доступа в интернет. Они применяются для связи между военнослужащими, управления беспилотниками, безэкипажными катерами и других задач. Российские военные в 2025 г. также используют терминалы Starlink, но без соответствующей лицензии.

По информации CNN, осенью 2022 г. украинские военные сообщили о проблемах со связью, а SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой о финансировании доступа к спутникам на Украине. Позже Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Starlink продолжит работать на Украине бесплатно, несмотря на финансовые потери у SpaceX. Часть поставок терминалов была профинансирована западными странами, включая Польшу.

X - Mario Nawfal Предприниматель и бывший Старший советник президента США Илон Маск

В ряде случаев SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Например, в 2022 г. Илон Маск отказал украинским военным в доступе к сети Starlink на российской территории Республики Крым, объяснив это необходимостью соблюдения санкций США. По данным Reuters, осенью 2022 г. глава SpaceX также распорядился ограничить покрытие спутниковой связи Starlink в российском Херсоне и других зонах боевых действий, что помешало контрнаступлению Украины.

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что Киев располагает альтернативами Starlink. В частности, французская компания Eutelsat, которой принадлежит OneWeb, ее представители в 2024 г. заявили о готовности предоставить замену этим терминалам.

Вынужденная мера

Со слов заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (РУДН) Евгения Семибратова, Вашингтон может использовать этот рычаг давления, чтобы не дать Киеву сорвать уже достигнутые договорённости. Причем в 2025 г. США способны отключить от систем спутникового наведения не только свою, но и европейскую военную технику, которая работает за счет американских технологий.

Переговоры

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 15 августа 2025 г. на американской территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Сотрудники Государственного департамента (Госдеп) США уже заявили о том, что саммит глав государств не является переговорами по Украине. При этом Дональд Трамп исключил участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах. Вместо Аляски глава киевского режима срочно едет в Берлин, Германия.