Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

RuStore поддержит разработчиков из регионов

RuStore запускает программу поддержки региональных разработчиков, направленную на продвижение местных сервисов. В рамках инициативы эксперты RuStore оценят количество цифровых продуктов в регионах России, представленных в магазине приложений, а также качество локальных сервисов через рейтинг и отзывы пользователей. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Разработчики приложений получат дополнительное продвижение и таргетинг в RuStore, а также возможность участия в акселераторе и образовательных программах. Для этого приложение должно быть уникальным и нести пользу местному сообществу. Проект поможет командам увеличить видимость своих продуктов и расширить аудиторию.

«Инициатива направлена на укрепление ИТ-сообществ в регионах и развитие цифровых возможностей россиян. В рамках программы мы уже работаем с крупными ИТ-кластерами, включая «Горький Тех» (Нижний-Новгород), «Технопарк Якутия», а также «ИнвестХаба» и ИТ-парка Казани, что создает прочную базу для кооперации и обмена опытом», — отметил операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще