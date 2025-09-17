Разделы

Сверчков Илья


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 RuStore поддержит разработчиков из регионов 1
20.02.2024 Аудитория RuStore достигла 29 млн в месяц 1
15.01.2024 Внешняя проверка подтвердила безопасность приложения 2ГИС 1
12.12.2023 RuStore появится на медиаплеерах и электронных книгах 1
22.09.2023 RuStore радикально упростил жизнь разработчикам. Им больше не нужно искать ошибки в приложении, магазин найдет их сам 1
11.09.2023 Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС 1
06.09.2023 RuStore запускает монетизацию приложений в юанях для китайских разработчиков 1
23.08.2023 RuStore: 93% загружаемых приложений проходят модерацию и доступны для пользователей 1
03.08.2023 В RuStore появилась возможность загружать приложения для ТВ 1
25.07.2023 RuStore выходит на международный рынок мобильной разработки 1
07.06.2023 RuStore открыл монетизацию для физических лиц 1
27.03.2023 RuStore и «Лаборатория Касперского» защитят гаджеты пользователей от вредоносных программ 1
23.03.2023 RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в шесть раз 1
18.01.2023 В RuStore появились платные приложения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Сверчков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

