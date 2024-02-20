Аудитория RuStore достигла 29 млн в месяц

Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн, что составляет примерно треть от аудитории Рунета, по данным Mediascope в январе 2024 г*. Продукт стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступая только Google Play. Об этом CNews сообщили представители VK.

«RuStore прошел путь от нового продукта до одного из лидеров у российской аудитории всего за полтора года. За это время наша команда обеспечила всю необходимую инфраструктуру для пользователей и разработчиков, включая монетизацию и выход на российский рынок для иностранных разработчиков. Пользователям RuStore доступно более 35 тыс. разных сервисов и игр, треть из которых — от иностранных разработчиков», — сказал Илья Сверчков, операционный директор RuStore.

Согласно исследованию Mediascope, аудиторные показатели вендорских сторов выглядят следующим образом: месячная аудитория за январь 2024 г. Xiaomi Mi Store составила 23 млн, Samsung Galaxy Store — 21,3 млн, Huawei AppGallery — 12,3 млн.

RuStore расширяет присутствие на новых устройствах — сейчас магазин приложений доступен на ридерах, медиацентрах, телевизорах, планшетах. В 2024 г. ожидается, что RuStore станет основным магазином приложений для ОС «Аврора».

*Mediascope Cross Web, Россия 0+, январь 2024 г., 12+ лет. Данные приведены на основании исследования Cross Web, реализуемого на Android-only подходе.