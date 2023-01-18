В RuStore появились платные приложения

В официальном российском магазине приложений RuStore стали доступны платные приложения — прежде всего игры. Пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью Системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Мы продолжаем развивать функциональность RuStore для пользователей — теперь они получили возможность оплачивать любимые игры и необходимые сервисы удобными способами. Создание инфраструктуры для бизнеса российских разработчиков — еще одна из важнейших задач проекта. Мы стремимся создавать все условия для них, чтобы они могли развиваться и зарабатывать вместе с нами. Запуск платных приложений в сторе позволит разработчикам дополнительно монетизировать свои сервисы», — сказал операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Обновление RuStore расширяет возможности издателей. В личном кабинете разработчика отображается статистика по платежам: информация о покупках, их количестве и стоимости.

В консоли также появились инструменты быстрой публикации приложений — после загрузки сервис автоматически отправляется на модерацию и после ее успешного прохождения появляется в магазине. У разработчиков также останется возможность вручную публиковать приложения. Публикацию можно запланировать на определенный день и время или отложить. С помощью этого инструмента можно автоматизировать выпуск новых приложений или их обновление.

Для сбора обратной связи и отладки работы доступно размещение на процент пользователей — это позволяет поэтапно внедрять нужные обновления на часть аудитории, постепенно увеличивая ее объем. Пользователи попадают в выборку случайным образом.

Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» Безопасность

***

RuStore запущен в мае 2022 г. Функциональность магазина постоянно расширяется: появилась возможность загружать свои разработки для юридических и физических лиц, запущены отзывы и рейтинги, уведомления, инструменты аналитики, рекомендации и тематические подборки. В RuStore представлены около 80 из топ-100 самых популярных российских приложений и почти 4000 других сервисов от 3000 компаний-разработчиков.