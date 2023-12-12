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RuStore появится на медиаплеерах и электронных книгах

Официальный магазин приложений RuStore доступен в новой модели ридеров Onyx Boox Faust 6, которые вышли на рынок в начале декабря 2023 г. Пользователи других моделей Onyx Boox также смогут скачивать приложения из RuStore, для этого нужно будет обновить устройства до последней версии.

«Мы расширяем присутствие магазина приложений на разных платформах, чтобы больше пользователей могли получить безопасный доступ к своим любимым приложениям. У разработчиков появится возможность увеличить свою аудиторию и публиковать различные версии приложений в единой консоли RuStore», — сказал Илья Сверчков, операционный директор RuStore.

RuStore продолжает расширять свое присутствие на новых платформах. Магазин приложений теперь доступен на медиацентрах TVIP S-Box последнего поколения, которые распространяются российскими и зарубежными операторами связи. Пока приложение работает в режиме раннего доступа, а с выходом январского обновления ПО TVIP будет доступно по умолчанию.

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RuStore доступен на смартфонах, планшетах и даже телевизорах. Пользователи могут скачивать популярные приложения и игры на все свои устройства, а разработчики монетизировать и развивать свой бизнес.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

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