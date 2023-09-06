RuStore запускает монетизацию приложений в юанях для китайских разработчиков

Российский магазин мобильных приложений RuStore запускает монетизацию для иностранных компаний. Теперь китайские разработчики могут не только бесплатно загружать свои приложения, продвигать их и пользоваться инструментами RuStore, но и получать доход в юанях на счет компании в Китае.

«Запуск инструментов RuStore для иностранных разработчиков — это важный шаг в развитии нашего магазина. Мы рады предложить зарубежным партнерам возможность расширить свой бизнес на российский рынок, привлечь новых пользователей и монетизировать свои приложения. RuStore уже сотрудничает с крупными разработчиками из Китая и открыт для сотрудничества с компаниями любого масштаба», — сказал операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Для взаимодействия с пользователями можно воспользоваться набором инструментов от RuStore: сервисами платежей, обновлений, уведомлений и работы с отзывами. В магазине доступен ряд маркетинговых инструментов для продвижения приложений, например, реклама и тематические подборки от редакции магазина.

В RuStore доступно более тысячи зарубежных приложений, в том числе от разработчиков из Китая и Сингапура.

RuStore – российский магазин мобильных приложений для Android, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. С момента запуска в мае 2022 г. ежемесячная аудитория RuStore в России превысила 12,5 млн человек. В магазине уже доступно более 12 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков.