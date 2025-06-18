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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бычков Кирилл


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Геоскан» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития БАС 1
02.03.2009 Gameland раздал $50 тыс. cтартапам Рунета 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бычков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 1
Марковнин Павел 1 1
Шостак Давид 3 1
Кокоулин Олег 1 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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