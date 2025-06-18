«Геоскан» и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития БАС

Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) и ООО «Геоскан». Предмет соглашения — развитие производства беспилотных авиационных систем (БАС) и реализация других совместных проектов в области БАС в Республике Саха (Якутия). Об этом CNews сообщили представители ООО «Геоскан».

Стороны договорились об оказании методологической и экспертной поддержки для создания авиационного учебного центра (АУЦ) по подготовке специалистов и преподавателей в области БАС на территории Республики Саха (Якутия). Также АУЦ будет использоваться для демонстрации сценариев применения БАС в интересах различных заказчиков.

Отдельными направлениями сотрудничества станут сопровождение ГАУ «Технопарк «Якутия» в получении сертификата эксплуатанта БАС и развитие инфраструктуры технопарка для проведения соревнований в области БАС.

«У «Геоскана» многолетний опыт серийного производства гражданских БАС, оказания технической и методологической поддержки эксплуатантам по всей России. Мы готовы поделиться с местными специалистами этими компетенциями и технологической базой для развития беспилотной авиации в республике. Уверен, что наше сотрудничество выведет регион в лидеры отрасли», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Это важный шаг в развитии беспилотной авиации. Мы видим огромный потенциал в применении БАС в различных отраслях нашей экономики — от сельского и лесного хозяйства до геологоразведки и мониторинга окружающей среды. Создание авиационного учебного центра позволит нам подготовить высококвалифицированных специалистов, а развитие инфраструктуры Технопарка «Якутия» станет площадкой для инноваций и соревнований в этой перспективной области», — сказал председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.