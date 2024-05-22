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Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний

Yandex Cloud обновил программу поддержки стартапов Yandex Cloud Boost. Облачный провайдер совместно с партнерами предложит поддержку не только начинающим предпринимателям, но и более зрелым технологическим компаниям.

В рамках партнерства Yandex Cloud и РФРИТ договорились о совместной поддержке российских разработчиков в части продвижения и масштабирования ИТ-решений.

Рамочное соглашение подписали генеральный директор РФРИТ Александр Павлов и руководитель платформы Yandex Cloud Олег Коверзнев в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024).

За все время существования программы поддержки стартапов Yandex Cloud Boost облачный провайдер поддержал грантами более 1,2 тыс. ИТ-проектов на общую сумму более 335 млн руб. Ключевыми партнерами программы стали крупнейшие технопарки, акселераторы и венчурные фонды России и СНГ. Среди них – ФРИИ, венчурный клуб «Синдикат», казахстанский технопарк Astana Hub, «Академпарк» в Новосибирске, ИТ-парк «Южный» в Ростове, ИТ-парк Якутска и многие другие.

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«РФРИТ как ведущий институт развития в сфере поддержки разработчиков ИТ-решений видит в кооперации с Yandex Cloud дополнительные возможности для российских ИТ-компаний, которые появятся при реализации совместных программ», – сказал Александр Павлов.

«Со старта нашей работы мы поддерживаем развитие ИТ-рынка через прямые программы поддержки стартапов и сотрудничество с фондами. Рад сотрудничеству с РФРИТ, уверен, вместе мы создадим больше возможностей для ИТ-предпринимателей», – отметил Олег Коверзнев.

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