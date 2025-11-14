В Якутии запустили регулярные рейсы БПЛА для доставки грузов между населенными пунктами в зимний период

В Якутии запустили второй этап проекта «Воздушная переправа» — сервиса регулярной доставки малогабаритных грузов с помощью беспилотников между Якутском и поселком Нижний Бестях, расположенным на противоположной стороне реки Лены. Запуск состоялся в День инноваций, который отмечается в республике 13 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

В ходе первого этапа, начавшегося в июле, дроны успешно перевезли около 600 кг грузов через реку Лену. Операторы выполняли до десяти рейсов в день. За один рейс беспилотник может довезти до 10 кг груза, время в пути составляет 15 минут.

Второй этап проекта пройдет в один из самых сложных периодов для транспортного сообщения — во время ледостава при температуре -30 градусов – сезона, в течение которого устанавливается неподвижный ледяной покров на водоеме и нет другой возможности для перевозки грузов через реку кроме БПЛА.

Якутия стала первым регионом, организовавшим регулярные рейсы БПЛА между населенными пунктами.

«Использование дронов станет реальным решением для обеспечения бесперебойной связи между населенными пунктами в межсезонье. Это позволит существенно сократить логистические издержки, включая сокращение времени доставки грузов в два-три раза и уменьшение стоимости по сравнению с другими маршрутами», – сказал заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

Основными организаторами проекта «Воздушная переправа» являются Технопарк «Якутия», Логистический оператор нефтегазовой отрасли и ИТ-компания «Бунтар».