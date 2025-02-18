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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168972
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Земля Полюсы холода



18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 1
18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 1
04.03.2024 МТС запустила в Якутии цифровой гид для путешественников 1
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Земля и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8928 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Samsung Electronics 10284 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Royal Caribbean 8 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ЭПЛ. Якутские бриллианты - Бриллианты Якутии - ЭПЛ Даймонд - EPL Diamond 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8260 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1053 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24262 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1761 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2968 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3054 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7763 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2189 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1744 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17116 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 528 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 893 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1256 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12227 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3457 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
Apple iPad 3866 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Семенов Анатолий 32 1
Васильев Сергей 51 1
Шейкин Трифон 1 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Булатов Кирилл 18 1
Алексеев Айыысхан 1 1
Неустроев Прокопий 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 468 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1574 1
Россия - ДФО - Амурская область 740 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 592 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 98 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - акватория - Обская губа - залив Карского моря 13 1
Северный Ледовитый океан - Карское море 20 1
Северный Ледовитый океан 118 1
Земля - планета Солнечной системы 10399 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1006 1
Индия - Bharat 5465 1
Канада 4891 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Южная Корея - Республика 6661 1
Сингапур - Республика 1855 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Армения - Республика 2292 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 11 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5160 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1582 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1096 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 404 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5888 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2132 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1327 1
F2P - Free-to-play 93 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6281 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5860 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Будущее России. Национальные проекты 21 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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