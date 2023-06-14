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Телеком Мобильная связь
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Скоростной мобильный интернет впервые появился в селе Булун

В селе Булун Таттинского района Якутии впервые появился мобильный интернет 4G. «Мегафон» запустил сеть четвертого поколения на территории села. За счет установки нового оборудования более 1150 сельчан получили доступ к скоростному мобильному интернету и могут пользоваться современными цифровыми сервисами на своих смартфонах и других гаджетах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Село расположено на северо-востоке центральной части региона, на левом берегу реки Алдан, в устье речки Таатта. Основным видом деятельности сельчан является животноводство и сельское хозяйство. В селе также расположены школа, детский сад, библиотека и другие социально-культурные учреждения.

После установки нового оборудования у жителей села появилась возможность общаться и пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, получать образование онлайн или делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката. Учителям местной школы будет проще скачивать интересные пособия для уроков и при необходимости преподавать дистанционно, а школьникам и их родителям – пользоваться электронным журналом и цифровыми образовательными платформами.

«Якутия является одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении: здесь расположен полюс холода Северного полушария. Кроме того, плотность населения в республике одна из самых низких в России, а часть территорий труднодоступна. И тем важнее для жителей небольших сел наличие стабильной связи и скоростного интернета. Поэтому мы активно строим и модернизируем здесь нашу сеть, обеспечивая территорию современными телеком-сервисами. Это позволяет существенно упростить и ускорить решение бытовых и рабочих задач для жителей региона. Теперь наши абоненты, вне зависимости от того живут ли они в крупных городах или небольших селах, смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, решать повседневные вопросы онлайн, а при необходимости обратиться в экстренные службы за помощью», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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