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Плутон малая планета Солнечной системы
- На протяжении 76 лет (с 1930 по 2006 год) официальная астрономия считала, что в Солнечной системе 9 полноценных планет, среди которых самой отдаленной от Солнца является Плутон. Но с 2006 года его определили в категорию «малые планеты и астероиды». Пересмотреть классификацию ученых заставило открытие Цереры и Эриды. Они, как и Плутон, пока не очистили свою орбиту от посторонних небесных тел. Кроме того, Плутон нельзя считать самым массивным телом в своем районе. Поэтому он, несмотря на наличие атмосферы и собственного спутника, все же не считается девятой планетой.
- В итоге Плутон - это вторая по отдельности карликовая планета от Солнца.
- У плутона есть 5 спутников. Харон самый большой спутник Плутона. Его диаметр 1212+6 км. Стикс самый маленький спутник Плутона. Его диаметр 16×9×8 км. 3 спутник Плутона - Никта. Его диаметр 40 км. 4 спутник Плутона-Кербер. Его диаметр 12×4,5 км. И последний спутник Плутона-Гидра. Его диаметр 42 км.
- Год на Плутоне длится 248 земных лет.
Публикаций - 234, упоминаний - 619
Плутон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 15
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
|500 Startups 4742 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru