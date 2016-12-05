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Плутон малая планета Солнечной системы

Плутон - малая планета Солнечной системы

  • На протяжении 76 лет (с 1930 по 2006 год) официальная астрономия считала, что в Солнечной системе 9 полноценных планет, среди которых самой отдаленной от Солнца является Плутон. Но с 2006 года его определили в категорию «малые планеты и астероиды». Пересмотреть классификацию ученых заставило открытие Цереры и Эриды. Они, как и Плутон, пока не очистили свою орбиту от посторонних небесных тел. Кроме того, Плутон нельзя считать самым массивным телом в своем районе.  Поэтому он, несмотря на наличие атмосферы и собственного спутника, все же не считается девятой планетой.
  • В итоге Плутон - это вторая по отдельности карликовая планета от Солнца.
  • У плутона есть 5 спутников. Харон самый большой спутник Плутона. Его диаметр 1212+6 км. Стикс самый маленький спутник Плутона. Его диаметр 16×9×8 км. 3 спутник Плутона - Никта. Его диаметр 40 км. 4 спутник Плутона-Кербер. Его диаметр 12×4,5 км. И последний спутник Плутона-Гидра. Его диаметр 42 км.
  • Год на Плутоне длится 248 земных лет.
     
     

 


05.12.2016 Загадочный лед на Плутоне: столкновение с Хароном ни при чем
30.10.2016 New Horizons закончил отправку на Землю всех снимков Плутона
22.06.2016 На Плутоне есть океан?
25.08.2015 Результаты миссии New Horizons превзошли ожидания ученых
27.07.2015 Плутон преподнес больше сюрпризов, чем ожидалось
15.07.2015 Плутон больше не Terra Incognita
06.07.2015 Миссия New Horizons потеряла связь с Землей
02.07.2015 Метан на Плутоне сохранил историю Солнечной системы
23.12.2011 На Плутоне нашли углеводороды
10.11.2011 Опасности Плутона: что угрожает New Horizons?
31.10.2011 Маленькие планеты-невидимки окружили Солнце
11.08.2011 Американцы строят уникальный плазмодвигатель для полетов к Плутону
22.07.2011 Плутон-многоженец: найден четвертый спутник планеты
26.04.2011 Плутон может оказаться кометой
17.02.2011 Планета №9: Плутону найдут замену
09.11.2010 У Плутона есть шанс вернуть себе статус планеты
06.07.2010 Чёрный фон появился за Плутоном
27.02.2010 New Horizons прошёл половину пути до Плутона
04.02.2010 Активность Плутона обескураживает
30.12.2009 New Horizons: Плутон стал ближе Земли
08.10.2008 New Horizons: 1000 дней полета к Плутону
17.07.2008 Предложена гипотеза сродства Цереры и Плутона
07.07.2008 30 лет назад был открыт заснеженный спутник Плутона
26.11.2007 New Horizons: непредвиденная радиация угрожает изучению Плутона
18.07.2007 На спутнике Плутона вероятны активные гейзеры
29.06.2007 "Замолчал" летящий к Плутону зонд
15.06.2007 За Плутоном найдена еще более массивная планета
20.03.2007 Тень Плутона накрыла США
02.03.2007 Съемка Плутона: генеральная репетиция
29.11.2006 Зонд New Horizons передал первые изображения Плутона
29.11.2006 Зонд New Horizons передал первые изображения Плутона
28.11.2006 На Плутоне возможен ферроэлектрический лед
28.11.2006 На Плутоне возможен ферроэлектрический лед
27.09.2006 Заработали камеры летящего к Плутону зонда
27.09.2006 Заработали камеры летящего к Плутону зонда
29.08.2006 В интернете "голосуют" за планету Плутон
29.08.2006 В интернете "голосуют" за планету Плутон
25.08.2006 Плутон сочли неполноценной планетой
25.08.2006 Плутон сочли неполноценной планетой
14.08.2006 Начался суд над Плутоном

Публикаций - 234, упоминаний - 619

Плутон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 18
Галактика - Корпорация 1077 15
Орбита 76 11
Акелла 847 6
Pioneer Corporation 405 5
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 3
Kometa - Комета 77 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 2
Altair Engineering 27 2
CenTaur 29 2
Google LLC 10352 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 1
Vortex Software 15 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Парус Корпорация 442 1
Zyxel Nebula 33 1
ISON 5 1
IBS Platformix - СИЛА 262 1
Прометей - Prometey 28 1
Adobe Systems 1443 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
6072 1
Microsoft Corporation 22497 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1
Spirit DSP - Спирит Корп 425 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 14
Открытие ФК 2713 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 5
Lockheed Martin 730 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор 25 2
Точка 1820 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Boeing 957 2
Helion Energy 1 1
Россети Ленэнерго 786 1
Верный - Торговая сеть 133 1
Резонанс НПП 94 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Торий НПП 22 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 1
Химпром 11 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 1
Альфа-Банк 1476 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Sanofi - Санофи 38 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Веста 45 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 101
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 15
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Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 10
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IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 0 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 12 2
Duke University - Дьюкский университет 45 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 2
Gemini Observatory - Обсерватория Джемини 0 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 25 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 1
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 0 1
IAA - Institute of Astrophysics of Andalusia - Институт астрофизики Андалусии - Sierra Nevada Observatory - Обсерватория Сьерра-Невада 0 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 0 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 3 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 9 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
Princeton University - Принстонский университет 139 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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