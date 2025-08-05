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Индексная книга (каталог) CNews*
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SMA Service Manager Automation Service Management Automation Решение для автоматизации сервисных подразделений


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Троян-шифровальщик Akira массово атакует файерволлы 1
08.02.2024 CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки 1
02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей 1
01.02.2023 «АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN 1
01.06.2022 Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году 1
29.01.2021 Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 1
11.12.2018 Zyxel начинает российские продажи роутеров LTE3316 и LTE7240 1
19.04.2017 Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка 1
06.04.2016 Спрос на планетарные сканеры растет, несмотря на кризис 1
26.06.2015 Cisco призналась в использовании одинаковых ключей шифрования 1
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 1
20.03.2013 Обзор сверхдоступного Wi-Fi роутера от Upvel: сказ о том, как сеть в массы шла 1
22.11.2011 Звезды рождаются под действием магнитных полей 1
13.10.2010 Крупнейший радиотелескоп заработает в следующем году 1
19.01.2009 Acer PD7270i: тест универсального проектора 1
29.12.2007 Субмиллиметровая астрономия: подтверждено наличие аккреционных дисков у протозвезд 1
05.12.2007 «Транзас» поставит новую ЭКС лоцманам Швеции 1
16.07.2007 CA SQM: новое решение для управления качеством ИТ-услуг 1
06.02.2007 Новый SecurityMailArchive поможет сохранить почту 1
11.01.2006 В системе Плутон-Харон выявлена температурная аномалия 1
11.01.2006 В системе Плутон-Харон выявлена температурная аномалия 1
25.11.2005 "Связьинформсервис" планирует стать экспортером цифровых автоматических телефонных станций 1
05.09.2005 iRU Brava 9112: ноутбук для экстремальных профессий 1
20.06.2005 SMA нацелился на Deep Impact 1
20.06.2005 SMA нашел источник звездных джетов 1
15.06.2005 SMA обнаружил множество "зародышей" планет 1
16.11.2004 "Телекор" поставит SDH-решения для СМАРТС 1
21.07.2003 Tektronix обновил линейку приборов для автоматических измерений 1
03.03.2003 Венчурный филиал Siemens открыл офис в США 1
03.06.2002 Дизели захватывают рынок авиадвигателей 1
03.06.2002 Дизели захватывают рынок авиадвигателей 1
09.07.2001 В Азии появится один из самых больших суперкомпьютеров в мире 1
09.07.2001 В Азии появится один из самых больших суперкомпьютеров в мире 1
09.07.2001 В Азии появится один из самых больших в мире кластеров Linux 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

SMA и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications 299 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1046 2
Cisco Systems 5175 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 542 2
IBM - International Business Machines Corp 9493 2
TP-Link - ТП-Линк 211 2
Галактика - Корпорация 1490 2
SonicWall 54 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
ATIZ Innovation 4 2
Huawei 4074 2
ZTE Corporation 759 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 35 2
Комплит - Complete 102 1
Meta Platforms - Facebook 4486 1
OpenText - Micro Focus 111 1
Microsoft Corporation 24986 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 392 1
TRENDnet 85 1
Broadcom - VMware 2427 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1527 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Информзащита 808 1
MediaTek - Ralink 544 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1506 1
Trellix - FireEye 58 1
Realtek Semiconductor 63 1
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 144 1
SolarWinds 51 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Netgear 239 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
Fortive - Tektronix 49 1
Malwarebytes Labs 34 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Siemens Mobile 66 1
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
Microbox 4 1
SAP SE 5362 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 60 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 569 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
General Atlantic - GA 27 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1390 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 38 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10183 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2318 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12708 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6532 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 6
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8824 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3864 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16630 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 661 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6586 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4256 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2582 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9938 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9651 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14139 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7914 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3786 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 769 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 869 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1016 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4990 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12720 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8176 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1670 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3256 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2712 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2056 3
Linux OS 10533 5
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 3
Microsoft Windows 2000 8665 3
Zyxel LTE - серия роутеров 11 2
ZyXEL Keenetic 39 2
Apple iOS 8038 2
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
MediaTek RT 7 2
ZTE MF - серия роутеров 28 2
Broadcom BCM chip 64 2
HP SiteScope 3 1
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 24 1
ЭЛАР ЭларСкан 152 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 120 1
Cisco WSAv - Cisco Web Security Virtual Appliance 4 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Qualcomm Atheros AR 3 1
Linux OpenWRT OS 18 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 1
NASA Deep Impact 38 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5577 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 486 1
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 1
Google Android 14407 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5066 1
TRENDnet TEW - серия маршрутизаторов 26 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2825 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Transas Navi-Sailor ECDIS - ЭКНИС 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3376 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 181 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 248 1
Hainaut Olivier - Хейно Оливье 2 2
Herald Dave - Херальд Дэйв 2 2
Шаров Артем 3 1
Кузнецов Александр 135 1
Мельникова Анастасия 426 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Weber Sven - Уэбер Свен 1 1
Акимов Юрий 1 1
Лахтенков Владимир 1 1
Бриш Мария 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 8
Германия - Федеративная Республика 12831 7
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 5
Земля - планета Солнечной системы 10512 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 4
Франция - Французская Республика 7930 4
Сингапур - Республика 1883 3
Солнечная система - Solar system 2536 3
Чили - Республика 478 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 597 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 2
Европа 24467 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3364 2
США - Калифорния 4689 2
Лихтенштейн Княжество 99 2
Плутон - Харон (спутник) 61 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Венера - планета Солнечной системы 290 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3564 2
Италия - Итальянская Республика 4401 2
Швеция - Королевство 3652 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 2
Аргентина - Аргентинская Республика 596 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Таиланд - Королевство 846 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
Азия Восточная 177 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
Созвездии Персей - Perseus 14 1
Беларусь - Белоруссия 5913 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 965 1
Беларусь - Минск 660 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 281 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3747 6
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1258 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 996 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 858 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5819 2
Ergonomics - Эргономика 1644 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19622 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 2
Английский язык 6796 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5434 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 974 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 2
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 2
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 167 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5663 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 819 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 478 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5158 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 807 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1624 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1974 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 455 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 906 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 391 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1144 1
Образование в России 2436 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1418 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Nature 816 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Wired - Издание 238 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 963 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 4
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 3
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 23 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 49 1
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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