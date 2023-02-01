«АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN

«АТБ электроника» сообщила о готовности первой промышленной партии базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT).

Два года назад была начата разработка линейки собственных изделий для IIoT, результатом чего явилась полноценная линейка ОЕМ-оборудования. В течение 2022 г. компания провела работу по замене компонентной базы на несанкционную, производству тестовых образцов с новыми комплектующими и их отладке.

Помимо перевода на новую компонентную базу линейки ОЕМоборудования для промышленного интернета вещей, компания работала с партнерами, изучая потребности меняющегося рынка. В результате флагманским изделием линейки стали базовые станции «АТБ ОЕМ» в четырех форм-факторах: m.2, mPSI, USB и в стандартном уличном исполнении.

К началу 2022 г. промышленная партия базовых станций была произведена в форм-факторе USB. Миниатюрная базовая станция ATB-LW-USB-GATEWAY — это портативное устройство, предназначенное для локального развертывания сети LoRaWAN путем подключения к стационарным и мобильным персональным компьютерам через интерфейс USB (разъем подключения USB type C).

Этот современный подход позволяет легко добавить возможности шлюза LoRaWAN существующему оборудованию, такому как маршрутизаторы, промышленные ПК и т. д. (например, превращая ноутбук в тестовый шлюз LoRaWAN, просто подключив его и запустив программный стек).

ATB-LW-USB-GATEWAY — готовое экономичное решение реализации LoRaWAN шлюза.

ATB-LW-USB-GATEWAY подключается к компьютеру через порт USB и поддерживает до 8 каналов LoRa WAN.

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Характеристики ATB-LW-USB-GATEWAY: беспроводной интерфейс LoRa, внешняя SMA антенна, 8 каналов LoRaWAN, мощность передачи до 27 дБм, чувствительность приемника до -139 дБм при SF12, полоса пропускания 125 кГц, проводной интерфейс USB 2.0, питание 5 В через разъем USB, корпус 42x90,3x11 мм, IP41, диапазон рабочих температур от -30 до +75 °C, наличие светодиода состояния работы.

Базовая станция полностью разработана и произведена в России, в Москве, на собственных производственных мощностях «АТБ электроники» и прошла сертификацию ЕАС.

На начало 2023 г. прошли сертификацию и готовы к производству промышленных партий базовые станции в форм-факторах: m.2, mPSI, USB.

Уличная базовая станция проходит подготовку к сертификации и будет доступна к производству во II квартале текущего года.

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Помимо флагманских изделий, в линейке ОЕМ-оборудования для промышленного интернета вещей «АТБ электроники» разработаны модемы и датчики, а также полноценная линейка промышленных мини-компьютеров и процессорных модулей. Все изделия в течение 2022 г. были переведены на новую несанкционную компонентную базу, могут быть доработаны под конкретные требования заказчика, произведены в кратчайшие сроки.