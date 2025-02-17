Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168780
ИКТ 13130
Организации 10291
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25105
Персоны 72075
География 2746
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 843

Linux OpenWRT OS



17.02.2025 Уязвимость в OpenWRT: под угрозой программные оболочки в устройствах интернета вещей 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
20.05.2021 Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи 1
07.04.2021 Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys 1
06.09.2019 Выпущен сверхкомпактный компьютер в стиле Raspberry Pi за $13 1
19.02.2016 На процессорах «Байкал» начали испытывать технологию безопасности «интернета вещей» 1
11.12.2015 Роскомнадзор проконтролирует интернет-провайдеров с помощью дешевых китайских роутеров 1
03.12.2015 MediaTek Labs представила макетную плату MediaTek LinkIt Smart 7688 для создания устройств с Wi-Fi для «умных» домов и офисов 1
07.09.2015 В США хотят запретить самостоятельную установку Linux и Android 1
03.09.2014 Российские исследователи: Безопасность роутеров и модемов находится на критическом уровне 1
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
03.07.2012 Netgear выпускает на российский рынок обновленную модель беспроводного роутера WNR3500L 1
07.10.2009 Netgear выпустила беспроводной гигабитный маршрутизатор стандарта N Range Max 1
02.07.2008 Netgear выпустила беспроводной маршрутизатор Open Source Wireless-G 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Linux OpenWRT OS и организации, системы, технологии, персоны:

Netgear 238 6
TP-Link - ТП-Линк 205 4
Foxconn - Linksys 105 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1424 2
D-Link - Д-Линк Трейд 364 2
Realtek Semiconductor 62 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 528 2
MediaTek - Ralink 528 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 2
ZyXEL Communications 297 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
MikroTik 34 1
Shenzhen Xunlong Software 16 1
CubieBoard 4 1
PandaBoard 5 1
SINOVOIP - Lemaker - Banana Pi - BPi 7 1
BeagleBone 4 1
FriendlyELEC 4 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
TRENDnet 85 1
Intel Corporation 12216 1
Cisco Systems 5120 1
Huawei 3946 1
Qualcomm Atheros 58 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
МФИ Софт 123 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 330 1
Imagination Technologies - VideoLogic 39 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Westinghouse Electric 39 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 854 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Цифра ГК 2435 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Alibaba Group 424 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 12 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6421 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25484 12
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2487 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20864 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9354 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5803 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24240 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4893 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 4
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 110 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14432 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6179 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3487 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7322 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6053 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1997 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7109 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 449 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6464 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 3
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 198 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2071 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1744 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16188 3
Linux OS 10010 15
Netgear ReadySHARE 16 3
Google Android 14051 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 2
Raspberry Pi Compute Module 18 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 2
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 49 2
Netgear Wireless-N 16 2
Python - высокоуровневый язык программирования 946 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 1
Allwinner A - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 18 1
Allwinner H - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 7 1
QEMU 54 1
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 10 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 792 1
Samba 147 1
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 18 1
Raspberry Pi Zero 24 1
Raspberry Pi A Model 10 1
OPKG - open package management - система управления пакетами 3 1
Node.js - программная платформа - Express.js 104 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 167 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Qualcomm Atheros AR 3 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
ZyXEL Keenetic 36 1
Apple iPhone 6 4862 1
TRENDnet TEW - серия маршрутизаторов 8 1
Microsoft Windows 15717 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 117 1
Intel x86 - архитектура процессора 1863 1
Мельникова Анастасия 383 2
Климарев Михаил 48 1
Swift Art - Свифт Арт 4 1
Тяпаев Денис 9 1
Купреев Олег 7 1
Чербов Глеб 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 2
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Земля - планета Солнечной системы 10396 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 2
Английский язык 6654 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
НКО - Некоммерческая организация 505 1
Ergonomics - Эргономика 1601 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4903 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 493 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2318 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 785 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5550 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2398 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 507 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 723 1
Sputnik 57 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще