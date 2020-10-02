Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку

Защитники СПО выходят на тропу войны

Американская правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC), оказывающая помощь проектам ПО с отрытым исходным кодом, ужесточает меры против нарушителей свободной лицензии GPL, которые выпускают устройства с прошивками на базе Linux.

Некоммерческая структура разработала стратегию борьбы, которая, предусматривает отстаивание интересов конечного пользователя таких устройств в суде. В частности, планируется организовать показательный процесс на территории США против одного из множества производителей электроники, игнорирующих условия лицензии GPL. Согласно опубликованному на сайте SFC заявлению, юристы организации изучили типичные приемы нарушителей, позволяющие тем уходить от ответственности, и проработали тактику, которая позволит добиться успеха в суде. Кто именно станет первой «жертвой» НКО, не сообщается.

Помимо работы по «принуждению к соблюдению GPL», в рамках проекта Firmware Liberation планируется координировать проект по созданию альтернативных свободных прошивок для определенного класса устройств.

SFC представила новую стратегию обеспечения соблюдения требований лицензии GPL в устройствах, прошивки которых построены на основе Linux

Наконец, SFC планирует начать сотрудничество с другими организациями с целью продвижения идеи о том, что соблюдение условий открытых лицензий выгодно потребителю техники: позволяет обеспечить его конфиденциальность и добиться большего от устройства.

На реализацию новой стратегии SFC уже привлекла $150 тыс. от организации ARDC (Amateur Radio Digital Communcations).

Что такое GPL

GNU General Public License (GPL) – это свободная лицензия для ПО, разработанная Фондом свободного ПО (Free Software Foundation) в 1987 г. GPL гарантирует право пользователя на свободное использование, распространение, изучение и модификацию программ.

GPL позволяет запускать и использовать ПО в любых целях, в том числе коммерческих; распространять копии ПО; получать вместе с программой ее исходный код; вносить изменения в программу или использовать ее часть при разработке нового свободного ПО.

GPL обязывает делиться с общественностью измененными версиями исходного кода ПО, причем внесенные изменения также обязательно лицензируются на условиях GPL.

Одними из наиболее известных продуктов, код которых выпускается под GPL, являются ядро Linux, а также набор утилит GNU, как правило, поставляемые в составе большинства дистрибутивов GNU/Linux.

Кто и как нарушает GPL

GNU/Linux сегодня применяется не только в качестве серверной операционной системы или основы мобильной ОС Google Android, но и в миллионах встраиваемых (embedded) устройств, например, холодильниках, радионянях, виртуальных помощниках, звуковых панелях, дверных звонках, полицейских видеорегистраторах и камерах безопасности, автомобильных системах, AV-ресиверах, телевизорах и пр.

В соответствии с условиями GPL, производитель таких устройств обязан обеспечить покупателю доступ к исходному коду их прошивок, а также инструментам и документации по их сборке и установке.

Однако, по заявлению SFC, на сегодняшний день в данной сфере наблюдается тотальное пренебрежение требованиями GPL. Раньше случаи явного нарушения условий этой свободной лицензии были редкостью, а организация опиралась на информирование и просвещение как основные инструменты влияния.

Сегодня ситуация совершенно иная. Представители SFC отмечают, что большинство крупных производителей так называемых устройств интернета вещей едва ли не демонстративно нарушают условия GPL. В ходе переговоров с SFC такие участники рынка всячески пытаются максимально затянуть процесс и в, конечном счете, отказываются выполнять условия лицензии. В целом, как отмечают представители SFC, позиции у сторон-нарушителей, как правило сходятся: «Если вы считаете, что мы действительно нарушаем GPL, подавайте на нас в суд. В противном случае вы для нас в наименьшем приоритете».

Несколько слов об SFC

SFC давно известна своими усилиями по защите открытого исходного кода. В настоящий момент под патронажем организации находятся 44 проекта с открытым исходным кодом. Среди них эмулятор QEMU, свободная реализация Win32 API – WINE, свободная реализация протокола SMB/CIFS – Samba, встраиваемая ОС для домашних маршрутизаторов OpenWrt, а также пакет консольных утилит Busybox. Последний часто используется в прошивках сравнительно маломощных устройств.

В 2010 г. SFC добилась компенсации в размере $138 тыс. от компании Westinghouse Digital Electronics, нарушившей условия лицензии GPL.

Westinghouse Digital Electronics – американский производитель ЖК-телевизоров и другой потребительской электроники, использовал в своей продукции прошивку с включенным в нее кодом Busybox, однако «исходники» прошивки не публиковал, тем самым нарушая условия GPL.

Помимо выплаты компенсации, из которой $48 тыс. пошли на погашение судебных издержек, суд обязал Westinghouse прекратить продажи всех продуктов, в которых происходит нарушение лицензии, а также передать нереализованный товар на благотворительность.

В июне 2012 г. SFC запустила инициативу The GPL Compliance Project for Linux Developers (Проект по соблюдению лицензии GPL для разработчиков Linux). Она представляет собой объединение владельцев авторских прав на части кода ядра Linux, защищенные лицензией GPLv2. Семеро правообладателей исходников ядра официально доверили SFC право преследовать в судебном порядке тех разработчиков, которые используют код Linux в своих проектах и не возвращают сообществу модифицированные версии.