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Westinghouse Electric

Westinghouse Electric

СОБЫТИЯ

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23.10.2026 Шпион в каждом доме. ТВ Samsung тайно следят за пользователями, даже если им прямо запретить 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
09.08.2018 Чистая прибыль Toshiba взлетела в 20 раз и превысила выручку 2
24.10.2017 Toshiba ожидает убытка в $1 млрд 2
28.09.2017 Toshiba впервые официально заявила о продаже полупроводникового бизнеса за $18 млрд 2
21.06.2017 Toshiba продает полупроводниковый бизнес за $18 млрд. Впервые рассекречен покупатель 2
14.06.2017 Вокруг Toshiba развернулась ценовая война 2
10.04.2017 Toshiba продает свой легендарный ТВ-бизнес 2
29.03.2017 Toshiba объявила о банкротстве своей «дочки» — главного конкурента «Росатома» 2
07.02.2017 Покупатели рвут из рук друг у друга производство флеш-памяти Toshiba 2
27.01.2017 Очень нужны деньги: Toshiba срочно продает производство флеш-памяти 3
27.12.2016 По Toshiba нанесен ядерный удар силой 4,3 млрд долларов 2
20.05.2014 США обвинили китайских военных в кибер-шпионаже. На очереди Россия 2
04.06.2012 За нарушение GPL будут привлекать к ответственности 1
26.12.2011 Малые ядерные реакторы "разлетятся" по миру через 10 лет 1
07.09.2011 Американцы придумали, как сделать здания устойчивее к огню 1
23.03.2011 Пентагон возвращается к малым ядерным реакторам 1
05.08.2010 Открытое ПО: достигнута историческая победа 1
28.07.2010 Украина планирует сама производить ядерное топливо 1
11.05.2010 Третий блок Южно-Украинской АЭС отключен от сети для устранения неисправности 1
30.03.2010 США и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики 1
20.04.2009 Китай начал строительство АЭС третьего поколения, работающей на тяжелой воде 1
13.01.2009 Атомные авианосцы США: "Форды" на смену "Нимитцам" 1
28.10.2008 Украина поставила Westinghouse уран для производства топливных сборок для ЮУАЭС 1
22.11.2007 Российское ядерное топливо ТВСА-Т испытают в Чехии 1
13.08.2007 "Казатомпром" выходит на новые рынки сбыта своей продукции 2
02.11.2006 Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия 1
02.11.2006 Новую АЭС в Болгарии будет строить Россия 1
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию 1
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию 1
06.03.2006 Toshiba и SanDisk построят новый завод для выпуска модулей памяти 1
06.02.2006 Toshiba намерена приобрести Westinghouse Electric за $5,4 млрд. 2
24.01.2006 Toshiba купит Westinghouse за $5 млрд. 1
09.11.2005 Ученые продвинулись в поиске сверхпроводников 1
30.04.2003 Аэростаты обеспечат контроль воздушных границ США и Израиля 1
29.10.2001 Гигантский суперкомпьютер от Compaq послужит науке 1
29.10.2001 Compaq запустила новый суперкомпьютер 1
29.10.2001 Compaq запустила новый суперкомпьютер 1
29.10.2001 Гигантский суперкомпьютер от Compaq послужит науке 1
16.10.2001 NBC приобретёт Telemundo Communications за $2,7 млрд. 1

Публикаций - 40, упоминаний - 54

Westinghouse Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2988 14
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 539 9
Western Digital Corporation - WDC 590 8
Apple Inc 13322 6
Samsung Electronics 11166 5
Kingston Technology 221 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Micron Technology - Crucial - Ballistix 366 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
SanDisk 345 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory - TME - Toshiba Memory Europe 82 4
Hoya Corporation 12 3
Dell EMC 5210 3
Dell Technologies - Dell Computer 2226 3
Intel Corporation 12891 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 618 3
Seagate Technology 769 3
Dell Technologies Capital 8 3
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 2
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor - Galileo Technology 66 2
Siemens AG - Siemens Group 2676 2
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 38 2
Westinghouse Electric - Westinghouse Electronics - Westinghouse Digital Electronics 2 2
Microsoft Corporation 25897 2
ICC AOKpass 47 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 365 2
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 21 2
Best Buy 225 1
JVC Kenwood 422 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
ATI Inc - Allegheny Technologies Incorporated 4 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
KEPCO - Korea Electric Power Corporation - Hanjeon 6 1
Cisco Systems 5385 1
Amazon Inc - Amazon.com 3314 1
Huawei 4731 1
ZTE Corporation 803 1
Sony 6763 1
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 9
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 6
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 5
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 12 5
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 178 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 84 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 190 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Pangea 7 2
Mitsubishi Heavy Industries 37 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 2
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 2
Росатом - Белене АЭС 25 2
НЭК - НЕК ЕАД - Национальной электрической компании Болгарии 8 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 212 2
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp - Ryan Aeronautical 240 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Alcoa 49 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
NuScale Power 2 1
Marubeni - Марубени 15 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
Lockheed Martin 778 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2386 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6036 1
Судебная власть - Judicial power 2531 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 638 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2840 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4884 8
NAND flash memory - флеш-память - NAND 2D flash memory - NAND 3D flash memory 779 8
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14924 7
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1732 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1862 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28665 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10556 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8933 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34107 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 689 3
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3123 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9704 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 261 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36189 2
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 150 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2809 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 115 2
Эмулятор - Emulation 307 1
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16842 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 1
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Пропускная способность - Bandwidth 1945 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2451 1
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 655 1
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Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 188 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 715 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1430 1
Встраиваемые системы - Embedded system 107 1
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 4
BusyBox 22 3
Linux OS 11708 2
Intel Itanium 649 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 243 2
Yota Бизнес 61 1
Apple iPod nano 215 1
Росатом СВБР - Свинцово-висмутовые быстрые реакторы 2 1
Westinghouse iPWR 1 1
Google Android 15398 1
Linux OpenWRT OS 22 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 1
QEMU 72 1
Oracle Hyperion 261 1
Pure Storage Evergreen - СХД 28 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 124 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Inkscape 24 1
Баденков Антон 4 2
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 2
Кириенко Сергей 149 2
Goldschmidt Yadin 1 1
Бендин Сергей 10 1
Шумкова Наталья 2 1
Kailiang Sun - Кайлян Сунь 1 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Kuhn Bradley - Кун Бредли 2 1
Ellison Jeremy - Эллисон Джереми 2 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Osanai Atsushi - Осанаи Атсуши 1 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Азаров Николай 15 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Newman Mark - Ньюман Марк 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55168 34
Япония 13867 16
Россия - РФ - Российская федерация 169137 11
Южная Корея - Республика 7126 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19437 7
Уран - планета Солнечной системы 553 6
Чехия - Чешская Республика 1353 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 5
Украина 7976 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 3
Европа 25046 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3173 3
Франция - Французская Республика 8214 3
Китай - Тайвань 4294 3
Болгария - Республика 802 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5530 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48245 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13883 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 2
Канада 5098 2
США - Нью-Йорк 3200 2
Германия - Федеративная Республика 13316 2
Турция - Турецкая республика 2656 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1444 2
Иран - Исламская Республика Иран 1162 2
Чехия - Прага 207 2
США - Колорадо 385 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 118 2
США - Колорадо - Денвер 123 2
Китай - Чжэцзян 34 1
Багамские Острова - Багамы 64 1
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 1
Казахстан - Республика 6143 1
Азия - Азиатский регион 5964 1
Швеция - Королевство 3801 1
Индия - Bharat 5925 1
Америка Южная 885 1
Израиль 2877 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1835 1
Бразилия - Федеративная Республика 2536 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3433 26
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5992 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18482 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54297 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58680 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1741 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2138 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4784 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8346 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34442 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5069 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5569 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 4
Физика - Physics - область естествознания 2974 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6874 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6244 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 745 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8177 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 3
Английский язык 7090 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9016 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2590 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5592 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6759 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1022 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 481 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12475 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22143 2
Экономический эффект 1416 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1715 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16424 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 34 1
Физика - Градус Цельсия 294 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7605 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6137 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11617 6
Bloomberg 1659 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Physical Review Letters 168 1
Maeil Business Newspaper 91 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
Liberty Media 71 1
NBC Universal Media - Telemundo 4 1
Казинформ 30 1
Televisa - Grupo Televisa - TelevisaUnivision - Univision Communications - Univision Holdings Inc - Spanish International Communications Corporation 9 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 36 1
The Register - The Register Hardware 1806 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
AP - Associated Press 2009 1
Fortune 211 1
NBC News 189 1
Yonhap News Agency 43 1
Fortune Global 100 142 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 4
Waseda University - Университет Васэда 25 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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