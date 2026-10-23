Шпион в каждом доме. ТВ Samsung тайно следят за пользователями, даже если им прямо запретить

Умные ТВ Samsung продолжают следить за деятельностью пользователей, даже если отключить в настройках эту опцию. То же касается ТВ Vizio, Roku и, вероятно, других брендов. Они продолжают отсылать на удаленные серверы телеметрию против воли пользователей.

Непослушные телевизоры

Современные умные телевизоры массово следят за своими пользователями и отправляют детализированную статистику на удаленные серверы, даже если отключить эту опцию в настройках. Как пишет портал Ars Technica, на этом пойманы смарт-ТВ как минимум трех производителей – Samsung, Vizio и Roku.

Они отсылают данные на так называемые «точки автоматического распознавания контента» (automatic content recognition endpoints. ACR). Об этом говорится в отчете исследователей из Северо-восточного университета (частный исследовательский университет, расположенный в Бостоне, штат Массачусетс, США). Авторы исследования подчеркивают, что подобное поведение смарт-ТВ – это потенциальное нарушение конфиденциальности со стороны ряда крупнейших производителей телевизоров.

Как следят за пользователями

Технология ACR, в числе прочего, делает снимки экрана видео или записывает аудиоклипы со смарт-телевизоров. Эти данные затем используются, к примеру, для измерения количества просмотров контента и показа целевой рекламы.

Jonas Leupe / Unsplash Владельцы смарт-ТВ под колпаком

В исследовании «Наблюдение за наблюдателями: анализ конфиденциальности автоматического распознавания контента на смарт-телевизорах в США» (Watching the Watchers: Privacy Analysis of US Smart TV Automatic Content Recognition) авторы изучили восемь операционных систем для смарт-телевизоров на 12 моделях от 10 производителей – Amazon, Hisense, LG, Roku, Samsung, Sony, Supersonic, TCL, Vizio и Westinghouse. Они поставили цель выяснить, когда смарт-телевизоры используют автоматическое распознавание контента и насколько эффективен отказ от отслеживания путем отключения этой опции в настройках.

«В совокупности протестированные нами операционные системы для смарт-телевизоров охватывают примерно 95% тех, что используются в Соединенных Штатах. Поскольку ACR реализован на уровне ОС, мы ожидаем, что добавление большего количества телевизоров, работающих под управлением тех же операционных систем, в значительной степени подтвердит наши существующие результаты, а не выявит новые особенности поведения», – сказал Ars Technica ведущий автор отчета и научный сотрудник Северо-восточного университета, Ильгар Мамедов (Ilgar Mammadov).

Вывести на чистую воду

Чтобы доказать слежку со стороны смарт-ТВ при выключенной телеметрии исследователи создали скрипты управления для каждой из тестируемых ОС и передавали их по Wi-Fi. Одновременно с этим специализированное ПО Mon(IoT)r и SPHERE Research Infrastructure захватывало сетевой трафик, поступающий на каждый телевизор и исходящий от него. Исследование включало идентификацию конечной точки ACR каждой ОС. Некоторые ОС, включая Tizen от Samsung, открывают самораскрывающиеся домены ACR, содержащие ключевые слова, такие как 'acr' и имена поставщиков ACR, говорится в статье. Для отчета исследователи провели 5943 контролируемых эксперимента.

В ходе исследования выяснилось, телевизоры под управлением Samsung Tizen, Vizio OS и Roku OS активнее других продолжали отправлять сетевой трафик на соответствующие конечные точки ACR, когда отслеживание пользователей было отключено в настройках и при тестировании в определенных сценариях использования, включая использование фирменного приложения для стримингового видео.

Секретное послание шпиона

Авторы исследования в итоге не смогли доподлинно узнать, какие именно сведения о пользователях собирают и отсылают умные телевизоры. Выяснилось, что они шифруют свой сетевой трафик.

Эксперты считают такое поведение, как и само наличие трафика, указывающего на отправку телеметрии, подозрительным. «Такое поведение указывает на потенциальные нарушения конфиденциальности; однако мы не можем утверждать это наверняка без доступа к содержимому вредоносной программы», – говорится в отчете об исследовании.

А воз и ныне там

Производители смарт-ТВ годами следят за владельцами своих устройств, притом некоторые из них – после отключения телеметрии в настройках. В 2017 г. на этом попалась упомянутая компания Vizio.

Еще в 2017 г., то есть почти 10 лет назад, американская Федеральная торговая комиссия (FTC) говорила, что телевизоры Vizio используют ACR для сбора данных о пользователях без их согласия. Тогда компания поспешила выплатить $2,2 млн для урегулирования обвинений, заявив, что ее программное обеспечение ACR «никогда не сопоставляло данные о просмотре с персональными данными». Vizio заявила тогда , что использовала данные только «в агрегированном виде для создания сводных отчетов, измеряющих аудиторию или поведение зрителей» (in the aggregate to create summary reports measuring viewing audiences or behaviors).

В 2025 г. генпрокурор штата Техас (США) подал в суд на Samsung, Hisense, LG, Sony и TCL, утверждая, что они используют ACR для незаконного сбора персональных данных. В иске утверждалось, что Samsung слишком усложнила процедуру отказа от сбора телеметрии. Samsung урегулировала дело, согласившись обновить свои условия, чтобы более четко объяснить использование ACR.

Слежка за пользователями приносит производителям телевизоров огромные деньги. Еще в 2021 г. CNews писал, что на этом они зарабатывают горазд больше, чем непосредственно на продаже самих ТВ. Данные о пользователях они продают маркетологам и рекламщикам. К примеру, прибыль Vizio с продажи смарт-ТВ за III квартал 2021 г. составила $25,6 млн против $57,3 млн с продажи телеметрии пользователей.