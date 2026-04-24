Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199866
ИКТ 15428
Организации 11788
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27071
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Marvell Technology Group Marvell Semiconductor Galileo Technology

Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor - Galileo Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.04.2026 Marvell приобрел критически важную технологию плазмонных чипов для ускорения ЦОД 1
27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет 1
04.12.2024 Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой 2
28.08.2024 Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса» 1
06.02.2024 «Роснано» банкротит убыточную «дочку», разработавшую провальный «планшет Чубайса» 1
07.04.2023 «Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей 1
07.04.2022 Россияне создали суперзащищенные роутеры на древних процессорах «Байкал» 1
25.02.2022 Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
20.05.2019 «Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации 1
30.06.2016 Узаконен Wi-Fi нового типа в 2 раза быстрее современного 1
17.04.2014 Корпоративные ценности: обзор бизнес-ультрабука Fujitsu Lifebook U772 1
10.04.2014 Домашнее хранилище размером с ладонь: обзор Synology DS411slim 2
02.04.2014 Marvell наказан гигантским штрафом за присвоение технологий для жестких дисков 1
25.07.2013 ALT Linux включила ARM v7 в число основных платформ 1
29.04.2013 Вышла «Седьмая платформа ALT Linux» 2
27.12.2012 Marvell заплатит крупнейший в истории штраф 1
28.09.2012 Обзор сетевого накопителя Buffalo LinkStation Mini: хранить вечно 2
17.05.2012 Apple Time Capsule G4: обзор уникальной backup-системы 1
02.04.2012 Россия: Первый в мире «гибкий ридер» поступает в продажу 2
21.10.2011 Plextor анонсировала новую линейку SSD дисков M2S 1
17.10.2011 Plextor выпустила ограниченную серию SSD-накопителей 1
12.09.2011 Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО 1
16.08.2011 Samsung, HTC, LG и Sony Ericsson поддержали решение Google о покупке Motorola 1
19.10.2010 Стартовал новый проект, упрощающий создание встраиваемых дистрибутивов Linux 1
08.10.2010 OLPC создала сверхдешевый планшет для школьников стран «третьего мира» 1
22.09.2010 BlackBerry покажет «убийцу» iPad уже на следующей неделе 1
16.08.2010 Amahi расширяет границы функциональных возможностей Plug компьютеров 1
02.08.2010 iPhone и iPad формально переедут на чипы Intel 1
09.07.2010 Ноутбук для школьников получит поддержку мультитач-управления 1
24.02.2010 ИТ-компании США объединились, чтобы помочь своей стране 1
28.12.2009 Synology DS409slim — серверовка стола 1
05.06.2009 Intel хочет стать IBM: крупнейшее поглощение за 9 лет 1
12.03.2009 Мелкие чипмейкеры оказались шустрее гигантов 1
16.02.2009 Вышел Debian 5.0 (Lenny) 1
03.12.2008 Миру показали «гуглофон» №2. ФОТО 1

Публикаций - 66, упоминаний - 75

Marvell Technology Group и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12821 26
Apple Inc 13171 10
Samsung Electronics 11074 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 609 9
AMD - Advanced Micro Devices 4650 8
TI - Texas Instruments Incorporated 849 8
Microsoft Corporation 25786 7
Qualcomm Technologies 1978 6
Nvidia Corp 4010 6
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 5
Dell EMC 5182 5
Toshiba Corporation 2980 5
Sony 6741 5
Google LLC 12710 5
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Cisco Systems 5371 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 4
IBM - International Business Machines Corp 9701 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Fujitsu 2105 4
Seagate Technology 766 4
HTC Corporation 1512 4
Lenovo Motorola 3567 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Melco Holdings - Buffalo Technology 84 4
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 122 4
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 3
Amazon Inc - Amazon.com 3281 3
LG Electronics 3736 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1104 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Synology Inc - SLMP PTE 141 3
AMD Xilinx 100 3
Netgear 252 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 3
Best Buy 223 3
NetApp - Network Appliance 667 2
Broadcom - VMware 2611 2
Lenovo Group 2449 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 3
Abbott Laboratories 12 2
eBay Inc 1640 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 174 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Emcore Corp 7 1
Роснано - Роснано Капитал 3 1
Oak Investment Partners 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 1
BMW Group 482 1
Boeing 1031 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Expedia Group 151 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Intel Capital 148 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Spencer Stuart International 6 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 5 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5976 2
Судебная власть - Judicial power 2506 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6557 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3314 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5706 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3914 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 631 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22608 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8793 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14779 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28313 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10754 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15449 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33548 10
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10608 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3792 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10692 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18062 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4456 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26346 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7948 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10382 7
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 7
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 841 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29719 7
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3064 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4795 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11549 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12934 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10023 6
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3377 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8524 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13944 6
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 6
Вентилятор - Fan 1079 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3905 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1843 5
DDR - Double data rate 3086 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16995 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6857 5
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 159 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 4
Linux OS 11555 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7635 6
Google Android 15263 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 5
Microsoft Windows 16909 4
Apple iPad 4015 3
Microsoft Windows 7 2008 3
Linux KDE Plasma 266 3
Intel x86 - архитектура процессора 2157 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 676 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Sugar Labs - Sugar OS 2 2
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 659 2
Linux KDE KDesktop - K Desktop Environment 4 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3115 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1013 2
Mozilla Firefox - браузер 1954 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4167 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Apple iPod Touch 747 2
Intel Itanium 649 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 2
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 93 2
Linux - Debian GNU 569 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 2
Western Digital - WD HGST Travelstar 29 2
AMD Radeon 296 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1776 1
Wexler Book 11 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
Чубайс Анатолий 222 5
Путин Владимир 3459 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Skippen Jim - Скиппен Джим 2 2
Кавчич Александр 2 2
Mulloy Chuck - Маллой Чак 15 2
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 40 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Dunkin Andy - Данкин Энди 1 1
Coppola Francis Ford - Коппола Фрэнсис Форд 4 1
Sutardja Sehat - Сутарджа Сехат 1 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Pann Stuart - Панн Стюарт 3 1
Barrett Tom - Барретт Том 3 1
Chou Peter - Чоу Питер 29 1
Chandrasekaran Naga - Чандрасекаран Нага 6 1
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 1
Zinsner David - Цинснер Дэвид 11 1
Mahaney Mark - Махани Марк 11 1
Holthaus Michelle - Холтхаус Мишель 13 1
Baktha Balaji - Бактха Баладжи 2 1
Ford Dale - Форд Дейл 6 1
Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
Nordberg Bert - Нордберг Берт 16 1
Jong-Seok Park - Чен Сок Пак 6 1
O’Buckley Kevin - О’Бакли Кевин 3 1
Hurley Mike - Херли Майк 3 1
Duan Gang - Дуань Ган 8 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Новодворский Алексей 114 1
Галкин Борис 8 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Ксенин Алекс 311 1
Колпачев Георгий 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54785 19
Россия - РФ - Российская федерация 166502 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19171 5
США - Калифорния 4830 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13825 4
Китай - Тайвань 4249 4
Азия - Азиатский регион 5925 3
Канада 5082 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 978 3
Европа 24976 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47661 2
Япония 13810 2
Израиль 2857 2
Африка - Африканский регион 3644 2
США - Техас 1049 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
США - Колорадо 385 2
США - Колорадо - Денвер 122 2
Южная Корея - Республика 7057 1
Дания - Королевство 1337 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2609 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1095 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Япония - Токио 1021 1
США - Колумбия - Вашингтон 1488 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
США - Пенсильвания 372 1
Германия - Саксония - Дрезден 104 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8257 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53557 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33811 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18185 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2903 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1778 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6183 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5521 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2393 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27337 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5591 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1344 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1719 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6698 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2111 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1735 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8502 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1408 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12326 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4999 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2135 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11699 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 2
Английский язык 7037 2
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6075 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8860 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4027 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 1
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 1
Кислород - Oxygenium 49 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3182 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6701 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6099 8
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Bloomberg 1630 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ars Technica 451 2
Wikipedia - Википедия 652 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1267 1
The Register - The Register Hardware 1786 1
Tom’s Hardware 603 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1340 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1142 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
EE Times 160 1
Newsweek 39 1
CRN 50 1
X-Bit Labs 83 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 663 1
Gartner - Гартнер 3659 2
Fortune Global 100 142 2
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 17 1
HFS Research 49 1
S&P 500 565 1
ACG Research 8 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Internet Stock Report 994 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2666 1
iF Design Awards 26 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще