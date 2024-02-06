«Роснано» банкротит убыточную «дочку», разработавшую провальный «планшет Чубайса»

«Роснано» банкротит «свою» дочку

«Роснано» собирается обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании своей 100-процентной дочки ООО «Пластик Лоджик» банкротом, следует из записи, опубликованной на портале «Федресурс».

«Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», – пояснили «Интерфаксу» в «Роснано».

Кроме того, в компании сообщили о передаче соответствующих материалов в правоохранительные органы.

Отношения «Роснано» и Plastic Logic

ООО «Пластик Лоджик» (первоначально ЗАО «Пластик Лоджик» – совместное предприятие «Роснано» и британской компании Plastic Logic, созданное в 2010 г. с целью налаживания производства «гибких пластиковых дисплеев» на территории России.

Предприятие должно было разместиться в Зеленограде. Ожидалось, что строительство завода начнется в 2011 г., а «пилотные» партии продукции появятся в 2013-2014 г.

На первом этапе размер инвестиций в запуск производства составил $300 млн. Из них $150 млн «Роснано» внесло в уставный капитал британской компании, а также предоставило частичные гарантии по обеспечению кредита на $100 млн. Наконец, еще $50 млн предоставил Oak Investment Partners, венчурный фонд. Всего в распоряжении «Роснано» оказалось 33,75% акций Plastic Logic. К середине осени 2011 г. уже прошедшая к тому моменту реорганизацию российской компания довела свою долю в капитале Plastic Logic до 43,84%.

В 2012 г. стало известно о намерении Plastic Logic перенести сроки строительства завода. В этом же году британская компания провела презентацию своего нового гибкого пластикового дисплея, способного выводить цветную картинку.

В 2014 г. по тогам проверки «Пластк Лоджик», проведенной Счетной палатой, стало известно, что технологии, необходимые для выпуска дисплеев приобретены не были, а строительство производственной площадки в Зеленограде так и не было завершено.

В 2015 г. «Пластик Лоджик» перешла под полный контроль «Роснано». С разрешения ФАС компания увеличила свою долю в капитале «Пластик Лоджик» до 100%. Сумму сделки ее стороны не раскрывали.

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В 2023 г. «Роснано» впервые взыскало финансовые средства в размере 700 тыс. руб. с «Пластик Лоджик» – задолженность по договору предоставления займов. Иск, поданный «Роснано» к собственной «дочке», рассматривался в Арбитражном суде Москвы.

CNews ранее отмечал крайне слабые финансовые показатели, которые компания демонстрировала на протяжении нескольких лет. В период с 2014 по 2021 гг. компания показала совокупный убыток на уровне более чем 11,5 млрд руб. при выручке, не достигшей даже 10-миллионной отметки.

Провалившийся проект планшета для школьников

Летом 2011 г. тогдашний руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным (тогда занимал пост премьер-министра), показал ему устройство, которое он сам назвал «школьным планшетом» и которое впоследствии стало известно как «планшет Чубайса».

Планшет оказался электронной книгой, в основе которого лежал черно-белый экран диагональю 10,7 дюйма с емкостным датчиком прикосновения, выполненный по технологии электронных чернил. Девайс был разработан Plastic Logic и имел лаконичное название Plastic Logic 100.

Функционировало устройство за счет системы на кристалле (SoC) Marvell 800 на базе Arm-ядер. Ридер имел в своем распоряжении 4 ГБ флеш-памяти. Модули связи в девайсе отсутствовали, зарядка осуществлялась через порт USB.

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Впоследствии сообщалось о проведении эксперимента с Plastic Logic 100 в качестве школьного электронного учебника в ряде регионов России, однако массовый переход школьников на этот девайс так и не состоялся.

В 2011 г. CNews провел тестирование прототипа Plastic Logic 100.