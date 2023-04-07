«Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей

Взыскание для сверхубыточной «дочки» «Роснано»

Как выяснил CNews, печально известной сверхубыточной «дочке» «Роснано» придется выплатить 700 тыс. руб. своей материнской структуре по решению суда.

Иск рассматривался в Арбитражном суде Москвы, в который «Роснано» обратилось 27 декабря 2022 г. Резолютивная часть решения была опубликована 10 марта 2023 г. Однако в силу, того, что дело рассматривалось в упрощенном порядке, в публичном документе какие-либо примечательные подробности не представлены.

Указано лишь, что указанная сумма взыскания — это задолженность по договору о предоставлении займов № 22 от 29 октября 2020 г.

Анализ картотек арбитражных судов России и судов общей юрисдикции Москвы показывает, что «Пластик лоджик» стала ответчиком впервые. Ранее к ней не подавали иски ни само «Роснано», ни какие-либо другие организации и частные лица.

В тоже время финансовые показатели компании многих последних лет говорят о том, что дела у нее шли плохо. В иные годы она показывала нулевую выручку, включая и 2020 г., когда был подписан вышеупомянутый договор предоставления займов.

В частности, по данным «Контур.фокуса», оперирующего финансовой отчетностью организаций в ФНС по российским стандартам (РСБУ), выручку в 0 руб. компания показала и в 2021 г. По итогам 2019 г. выручка составила 99 тыс. руб., по итогам 2018 г. — 3,23 млн руб., по итогам 2017 г. — 0 руб., по итогам 2016 г. — 4,33 млн руб., по итогам 2015 г. — 1,85 млн руб., по итогам 2014 г. — 65 тыс. руб. (см. таблицу).

Финансовые показатели «Пластик лоджик» за 2022 г. пока не опубликованы.

Финансовые показатели «Пластик лоджик» последних лет

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Выручка, тыс. руб. 65 1848 4325 0 3231 99 0 0 Чистая прибыль/ убыток, тыс. руб. 74182 -5021820 -1693427 -1979339 -39168 -2165098 -515208 -243807

Источник: «Контур.фокус», CNews

Что касается чистой прибыли, то последний раз она имела положительное значение в 2014 г., когда составила 74,2 млн руб. По итогам 2015 г. убыток составил 5,02 млрд руб., по итогам 2016 г. — 1,69 млрд руб., по итогам 2017 г. — 1,98 млрд руб., по итогам 2018 г. — 39,2 млн руб., по итогам 2019 г. — 2,17 млрд руб., по итогам 2020 г. — 515,2 млн руб., по итогам 2021 г. — 243,8 млн руб. (см. таблицу).

Таким образом, только за период с 2014 по 2021 гг. (за восемь лет) «Пластик лоджик» сработала в убыток на сумму в 11,66 млрд руб., показав при этом выручку менее 10 млн руб.

Редакция CNews ожидает от «Роснано» комментариев относительно того, чем именно сейчас занимается «Пластик лоджик», и какие перспективы ее существования «Роснано» для себя видит.

Отметим, что в 2020 г. Правительство России включило «Роснано» в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ.

Не взлетевший «планшет Чубайса»

Напомним, компания «Пластик лоджик» известна в первую очередь провалившимся проектом, который Анатолий Чубайс (на тот момент глава «Роснано») лично представлял Владимиру Путину (на тот момент глава Правительства; ныне — президент России). Эта презентация состоялась 18 августа 2011 г. Путину было показано устройство, которое Чубайс называл «школьным планшетом». Как выяснилось впоследствии, гаджет представлял собой электронную книгу разработки Plastic Logic, и предназначалтся для использования в качестве школьного электронного учебника.

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Устройство было разработано частично тогда принадлежащей «Роснано» британской компанией Plastic Logic и носило имя Plastic Logic 100. Оно было построено вокруг ARM-процессора Marvell 800 МГц, на борту несло твердотельный накопитель емкостью 4 ГБ. Читалка была оснащена монохромным экраном с диагональю 10,7 дюймов с емкостным сенсором. Тип экрана был обозначен как Plastic Paper, то есть экран на «электронных чернилах», выполненный с применением технологий «пластиковой электроники».

В сентябре 2011 г. CNews протестировал устройство. С результатами можно ознакомиться в отдельном материале.

Крах проекта

Как ранее писал CNews, впервые устройства на основе «гибкого пластикового дисплея» были анонсированы британской Plastic Logic в сентябре 2008 г. под названием Plastic Logic Reader. Тогда они уже имели беспроводной интерфейс и поддерживали работу с файлами в форматах MS Office. В августе 2010 г. после нескольких переносов запуска Plastic Logic отказалась от идеи выводить QUE proReader на рынок.

Через полгода после отказа от выпуска QUE proReader, в декабре 2010 г., было официально объявлено о договоренностях по приобретению госкорпорацией «Роснано» доли в Plastic Logic и о постройке в Зеленоградской особой экономической зоне завода «гибких дисплеев» по технологиям компании.

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В начале 2011 г. инвестиции «Роснано» в проект по выпуску «гибких дисплеев» в Зеленограде по технологии составляли $150 млн, причем помимо них «Роснано» предоставила российской дочке Plastic Logiс, ЗАО «Пластик Лоджик», частичные гарантии по обеспечению кредита на $100 млн. В результате сделанных инвестиций бывшая госкорпорация, ныне преобразованная в ОАО, получила 25% акций Plastic Logic.

Тогда же инвесторы из «Роснано» заявляли, что строительство подмосковного завода начнется в 2011 г., а первые «пилотные» партии продукции появятся в 2013-2014 гг.

Как писало издание Tadviser весной 2015 г., в 2011 г. на запуск производства было выделено свыше 12 млрд. руб., но четыре года спустя на никаких сообщений о начале производства не имелось. «Экспертный центр электронного государства» со ссылкой на информированный источник тогда же сообщил: «на месте стройки какое-то время стояли строительные вагончики, и всё».

Возможная причина отказа от производства — отсутствие рентабельности. Гибкие дисплеи предполагалось поставлять для ридеров, но они выходили дороже обычных и были недолговечны из-за быстро окисляющейся органики, используемой в дисплеях.

По данным «Ведомостей», к концу 2021 г. производство так и не было налажено.