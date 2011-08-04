Infineon Technologies - Siemens Semiconductors

Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник ире. Стоимость этих компонентов составляет 0,35 евро при объемах заказа 10 тыс. штук. Представитель Infineon Кристиан Хонике (Christian Hoenicke) заявил CNews, что новые приемники являются гото

Intel закрыл сделку по приобретению бизнеса Infineon ла о завершении сделки по приобретению за $1,4 млрд подразделения Wireless Solutions (WLS) компании Infineon Technologies, занимающегося производством деталей для мобильных устройств ведущих иг

Intel заплатила $1,4 млрд за чипы для смартфонов и планшетов Корпорация Intel объявила о подписании окончательного соглашения о покупке бизнеса Infineon Technologies по выпуску беспроводных решений, Infineon Wireless Solutions (WL

Intel покупает беспроводной бизнес Infineon за $1,4 млрд Корпорация Intel объявила о подписании соглашения о покупке подразделения немецкой Infineon Technologies, Wireless Solutions (WLS), наличными за $1,4 млрд. Сделку планируется з

Intel опережает Россию в покупке Infineon Подразделение немецкой компании Infineon Technologies по производству чипов для портативной электроники может быть продано ко

Samsung, Toshiba, NEC и другие признаны виновными в ценовом сговоре ой сговор. Суммарный штраф в размере более ?331 млн ($404 млн) должны выплатить следующие компании: Infineon Technologies, Hynix Semiconductor, Samsung Electronics, Elpida Memory, NEC, Hitachi,

Nokia и Infineon заключили соглашение о поставке LTE-чипов Известный немецкий поставщик микросхем Infineon и крупнейший в мире производитель мобильников Nokia заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках Infineon будет поставлять чипы для устройств Nokia, работающих на стандар

Infineon разработает 3G-чип для Motorola Немецкий производитель полупроводников Infineon объявил о подписании соглашения с компанией Motorola о разработке нового мультирежимного одночипового 3G-трансивера, который будет построен на базе чипа SMARTi UE, сообщает Reuters. «Н

Infineon и IBM продают производителя полупроводников русским Компания IBM и немецкий производитель полупроводников Infineon Technologies продают совместное предприятие Altis Semiconductor швейцарской компании

Чистая прибыль Infineon Technologies в 1 квартале составила €120 млн. Чистая прибыль немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1 квартале 2006-

IBM, Chartered, Infineon и Samsung готовы к производству 45-нанометровых чипов Корпорация IBM и компании Chartered Semiconductor Manufacturing, Infineon Technologies и Samsung Electronics объявили о результатах совместной деятельности по

Infineon сократил убытки более чем в 10 раз Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в III квартале

Infineon создала 65-нанометровый чип для мобильников порядке с конца 2006 года. В чипе использованы 30 млн. транзисторов, они занимают место 33 кв. мм. Infineon разработала схему в сотрудничестве с IBM, Chartered и Samsung.

Infineon Technologies закончила полугодие с чистыми убытками Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — за

Infineon намерена занять второе место Компания Infineon Technologies намерена увеличить долю на рынке производителей графической памяти до 2

Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS бу

Российский КНЦ получил технологии Infineon Российский научно-производственный холдинг «Концерн Научный Центр» (КНЦ) и германская компания Infineon, производитель микрочипов, объявили о подписании двух договоров о сотрудничестве. Документы подписали Геннадий Красников, генеральный директор «НИИМЭ и завода „Микрон“», и Андреас Либх

Infineon сделает свой вклад в Xbox 360 Один из крупнейших европейских производителей микросхем — компания Infineon — станет поставщиком трех ключевых компонентов для новой игровой приставки корпорации Microsoft Xbox 360, сообщает агентство Reuters. Согласно предоставленной информации, Infin

Чистые убытки Infineon выросли в 2 раза Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — в 3 квартале 2004–2005 финансового года (апрель-июнь) составили €240 млн., увеличившись в 2 раза по с

В Infineon - очередной скандал с автоспортом Наблюдательный совет Infineon принял отставку главы подразделения по производству устройств памяти Андреаса фон Зицевица (Andreas von Zitzewitz), проходящего по делу о коррупции. Отставка откладывает планы компании

Infineon: платформа для мобильников дешевле $20 Немецкий разработчик чипов Infineon Technologies представил архитектуру ULC, на базе которой может быть создан мобильный

Infineon поработал по-стахановски Германский производитель чипов Infineon перевыполнил свой план по срокам внедрения новых технологий на своих заводах, что позволит ему сократить отставание от Samsung. Infineon начал выпуск модулей памяти DRAM по 90-н

Infineon присоединится к разработке нового вида памяти Немецкий производитель памяти Infineon намерен присоединиться к IBM и Macronix в разработке памяти «переменного состояния» — PCM. В памяти переменного состояния для хранения информации вместо электрических зарядов испо

Infineon закончила 1-й квартал с убытками Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1-м квартале 2005 г. составили €114 млн. по сравнению с €39 млн. чистой прибыли годом ранее. По итогам последнего кв

Infineon продаст часть производства Немецкий производитель полупроводников Infineon закроет заводы по производству оптико-волоконных изделий в Германии и Соединенных Штатах в рамках программы по реструктуризации и сократит в связи с этим около 350 человек, сообщает Re

Прибыль Infineon Technologies в 1 квартале 2004-2005 финансового года выросла в 4 раза Чистая прибыль компании Infineon Technologies AG, второго по величине в Европе производителя полупроводников, в 1 ква

Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ

Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ

Infineon Technologies инвестирует $1 млрд. в строительство нового завода По сообщению РБК, компания Infineon Technologies AG, второй по величине в Европе производитель полупроводников, намерена

Топ-менеджеров Infineon посадят за сдерживание цен Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, четыре руководителя немецкого производителя чипов памяти Infineon Technologies AG согласились признать свою вину в участии в заговоре с целью искусств

Infineon и Samsung выпустили смарткарты с высокой плотностью По сообщению ComputerWeekly, компании Infineon и Samsung отдельно друг от друга анонсировали новые смарткарты повышенной плотности. Infineon применила в своей модели технологию, построенную по принципу наслоения чипов. Подоб

Сговор производителей DRAM раскрыт о размеру это третье подобное взыскание в истории борьбы с монополистами. Компания обвинялась в использовании в своих целях ценового сговора с 1 июля 1999 года по 15 июня 2002 года. В настоящее время Infineon ведет переговоры с корпорациями Dell, IBM, Apple Computer, Gateway и Hewlett-Packard относительно возмещения ущерба, причинённого в результате сговора. Министерство юстиции США начало

Суды довели Infineon до квартального убытка Один из крупнейших в мире производителей чипов, немецкий концерн Infineon AG, объявил об убытке в $69 млн. (8 центов на акцию) по итогам прошедшего квартала.

Infineon не откажется от производства DRAM Немецкий производитель микросхем Infineon намерен и дальше уделять основное внимание изготовлению полупроводников памяти DRAM, сообщила вчера компания. "Микросхемы DRAM останутся основой нашего бизнеса", - сказал представитель

Назначен новый исполнительный директор Infineon Исполнительным директором немецкой компании по производству полупроводников Infineon Technologies назначен Вольфган Зибарт (Wolfgang Ziebart). Об этом говорится в специа

Infineon инвестирует $1 млрд. в модернизацию завода в США Немецкий производитель чипов Infineon Technologies планирует вложить $1 млрд. с целью увеличения производственных мощносте

Infineon покупает компанию ADMtek ервая подобная сделка этой компании в Азии. ADMtek, чей доход за последний год составил $42 млн., является лидером в разработке микросхем, использующихся в оборудовании сетей широкополосного доступа. Infineon подписал соглашение о покупке ADMtek 28 января по цене €60 млн. ($70,2 млн.) наличными. Кроме того, компания выплатит дополнительно €20 млн. в случае, если будут достигнуты определённы

Infineon прогнозирует рост мирового рынка чипов в 2004 г. на 20% Мировой рынок чипов вырастет в 2004 году на 20%, в соответствии с прогнозом Infineon Technologies. "По нашим оценкам, объем мирового рынка увеличится где-то на 20%", - г