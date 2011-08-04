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Infineon Technologies Siemens Semiconductors

Infineon Technologies - Siemens Semiconductors

СОБЫТИЯ

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04.08.2011 Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник

ире. Стоимость этих компонентов составляет 0,35 евро при объемах заказа 10 тыс. штук. Представитель Infineon Кристиан Хонике (Christian Hoenicke) заявил CNews, что новые приемники являются гото
02.02.2011 Intel закрыл сделку по приобретению бизнеса Infineon

ла о завершении сделки по приобретению за $1,4 млрд подразделения Wireless Solutions (WLS) компании Infineon Technologies, занимающегося производством деталей для мобильных устройств ведущих иг
30.08.2010 Intel заплатила $1,4 млрд за чипы для смартфонов и планшетов

Корпорация Intel объявила о подписании окончательного соглашения о покупке бизнеса Infineon Technologies по выпуску беспроводных решений, Infineon Wireless Solutions (WL
30.08.2010 Intel покупает беспроводной бизнес Infineon за $1,4 млрд

Корпорация Intel объявила о подписании соглашения о покупке подразделения немецкой Infineon Technologies, Wireless Solutions (WLS), наличными за $1,4 млрд. Сделку планируется з
09.07.2010 Intel опережает Россию в покупке Infineon

Подразделение немецкой компании Infineon Technologies по производству чипов для портативной электроники может быть продано ко
20.05.2010 Samsung, Toshiba, NEC и другие признаны виновными в ценовом сговоре

ой сговор. Суммарный штраф в размере более ?331 млн ($404 млн) должны выплатить следующие компании: Infineon Technologies, Hynix Semiconductor, Samsung Electronics, Elpida Memory, NEC, Hitachi,
26.11.2009 Nokia и Infineon заключили соглашение о поставке LTE-чипов

Известный немецкий поставщик микросхем Infineon и крупнейший в мире производитель мобильников Nokia заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках Infineon будет поставлять чипы для устройств Nokia, работающих на стандар
25.09.2007 Infineon разработает 3G-чип для Motorola

Немецкий производитель полупроводников Infineon объявил о подписании соглашения с компанией Motorola о разработке нового мультирежимного одночипового 3G-трансивера, который будет построен на базе чипа SMARTi UE, сообщает Reuters. «Н
31.08.2007 Infineon и IBM продают производителя полупроводников русским

Компания IBM и немецкий производитель полупроводников Infineon Technologies продают совместное предприятие Altis Semiconductor швейцарской компании
29.01.2007 Чистая прибыль Infineon Technologies в 1 квартале составила €120 млн.

Чистая прибыль немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1 квартале 2006-
04.09.2006 IBM, Chartered, Infineon и Samsung готовы к производству 45-нанометровых чипов

Корпорация IBM и компании Chartered Semiconductor Manufacturing, Infineon Technologies и Samsung Electronics объявили о результатах совместной деятельности по
21.07.2006 Infineon сократил убытки более чем в 10 раз

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в III квартале

15.05.2006 Infineon создала 65-нанометровый чип для мобильников

порядке с конца 2006 года. В чипе использованы 30 млн. транзисторов, они занимают место 33 кв. мм.  Infineon разработала схему в сотрудничестве с IBM, Chartered и Samsung.
26.04.2006 Infineon Technologies закончила полугодие с чистыми убытками

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — за 
20.12.2005 Infineon намерена занять второе место

Компания Infineon Technologies намерена увеличить долю на рынке производителей графической памяти до 2
29.11.2005 Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии

Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS бу
29.09.2005 Российский КНЦ получил технологии Infineon

Российский научно-производственный холдинг «Концерн Научный Центр» (КНЦ) и германская компания Infineon, производитель микрочипов, объявили о подписании двух договоров о сотрудничестве. Документы подписали Геннадий Красников, генеральный директор «НИИМЭ и завода „Микрон“», и Андреас Либх
01.09.2005 Infineon сделает свой вклад в Xbox 360

Один из крупнейших европейских производителей микросхем — компания Infineon — станет поставщиком трех ключевых компонентов для новой игровой приставки корпорации Microsoft Xbox 360, сообщает агентство Reuters. Согласно предоставленной информации, Infin
26.07.2005 Чистые убытки Infineon выросли в 2 раза

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — в 3 квартале 2004–2005 финансового года (апрель-июнь) составили €240 млн., увеличившись в 2 раза по с
19.07.2005 В Infineon - очередной скандал с автоспортом

Наблюдательный совет Infineon принял отставку главы подразделения по производству устройств памяти Андреаса фон Зицевица (Andreas von Zitzewitz), проходящего по делу о коррупции. Отставка откладывает планы компании
18.07.2005 Infineon: платформа для мобильников дешевле $20

Немецкий разработчик чипов Infineon Technologies представил архитектуру ULC, на базе которой может быть создан мобильный
03.06.2005 Infineon поработал по-стахановски

Германский производитель чипов Infineon перевыполнил свой план по срокам внедрения новых технологий на своих заводах, что позволит ему сократить отставание от Samsung. Infineon начал выпуск модулей памяти DRAM по 90-н
25.05.2005 Infineon присоединится к разработке нового вида памяти

Немецкий производитель памяти Infineon намерен присоединиться к IBM и Macronix в разработке памяти «переменного состояния» — PCM. В памяти переменного состояния для хранения информации вместо электрических зарядов испо
26.04.2005 Infineon закончила 1-й квартал с убытками

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1-м квартале 2005 г. составили €114 млн. по сравнению с €39 млн. чистой прибыли годом ранее. По итогам последнего кв
25.01.2005 Infineon продаст часть производства

Немецкий производитель полупроводников Infineon закроет заводы по производству оптико-волоконных изделий в Германии и Соединенных Штатах в рамках программы по реструктуризации и сократит в связи с этим около 350 человек, сообщает Re
24.01.2005 Прибыль Infineon Technologies в 1 квартале 2004-2005 финансового года выросла в 4 раза

Чистая прибыль компании Infineon Technologies AG, второго по величине в Европе производителя полупроводников, в 1 ква
17.12.2004 Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти

Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ
17.12.2004 Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти

Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ
08.12.2004 Infineon Technologies инвестирует $1 млрд. в строительство нового завода

По сообщению РБК, компания Infineon Technologies AG, второй по величине в Европе производитель полупроводников, намерена
03.12.2004 Топ-менеджеров Infineon посадят за сдерживание цен

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, четыре руководителя немецкого производителя чипов памяти Infineon Technologies AG согласились признать свою вину в участии в заговоре с целью искусств
04.11.2004 Infineon и Samsung выпустили смарткарты с высокой плотностью

По сообщению ComputerWeekly, компании Infineon и Samsung отдельно друг от друга анонсировали новые смарткарты повышенной плотности. Infineon применила в своей модели технологию, построенную по принципу наслоения чипов. Подоб
17.09.2004 Сговор производителей DRAM раскрыт

о размеру это третье подобное взыскание в истории борьбы с монополистами. Компания обвинялась в использовании в своих целях ценового сговора с 1 июля 1999 года по 15 июня 2002 года. В настоящее время Infineon ведет переговоры с корпорациями Dell, IBM, Apple Computer, Gateway и Hewlett-Packard относительно возмещения ущерба, причинённого в результате сговора. Министерство юстиции США начало

21.07.2004 Суды довели Infineon до квартального убытка

Один из крупнейших в мире производителей чипов, немецкий концерн Infineon AG, объявил об убытке в $69 млн. (8 центов на акцию) по итогам прошедшего квартала.

25.06.2004 Infineon и IBM представили 16-мегабитную память MRAM
18.05.2004 Infineon не откажется от производства DRAM

Немецкий производитель микросхем Infineon намерен и дальше уделять основное внимание изготовлению полупроводников памяти DRAM, сообщила вчера компания. "Микросхемы DRAM останутся основой нашего бизнеса", - сказал представитель
11.05.2004 Назначен новый исполнительный директор Infineon

Исполнительным директором немецкой компании по производству полупроводников Infineon Technologies назначен Вольфган Зибарт (Wolfgang Ziebart). Об этом говорится в специа
23.04.2004 Infineon инвестирует $1 млрд. в модернизацию завода в США

Немецкий производитель чипов Infineon Technologies планирует вложить $1 млрд. с целью увеличения производственных мощносте
30.01.2004 Infineon покупает компанию ADMtek

ервая подобная сделка этой компании в Азии. ADMtek, чей доход за последний год составил $42 млн., является лидером в разработке микросхем, использующихся в оборудовании сетей широкополосного доступа. Infineon подписал соглашение о покупке ADMtek 28 января по цене €60 млн. ($70,2 млн.) наличными. Кроме того, компания выплатит дополнительно €20 млн. в случае, если будут достигнуты определённы
20.01.2004 Infineon прогнозирует рост мирового рынка чипов в 2004 г. на 20%

  Мировой рынок чипов вырастет в 2004 году на 20%, в соответствии с прогнозом Infineon Technologies. "По нашим оценкам, объем мирового рынка увеличится где-то на 20%", - г
19.01.2004 Infineon вновь завершил квартал с прибылью

Немецкий производитель микросхем Infineon завершил с прибылью второй квартал подряд после затяжного спада на рынке чипов, сообщила компания сегодня. Прибыль Infineon до вычета процентов и налогов (EBIT) составила в исте

Публикаций - 426, упоминаний - 606

Infineon Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11097 130
Intel Corporation 12848 96
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 527 71
Toshiba Corporation 2983 58
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 56
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 54
IBM - International Business Machines Corp 9708 51
Siemens AG - Siemens Group 2675 46
AMD - Advanced Micro Devices 4677 44
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 39
TI - Texas Instruments Incorporated 851 35
Qualcomm Technologies 1983 31
Apple Inc 13212 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 28
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 27
Lenovo Motorola 3568 25
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1110 24
Rambus 246 24
Broadcom Inc - Avago Technologies 612 24
UMC - United Microelectronics Corporation 339 20
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 18
Microsoft Corporation 25816 17
Sony 6749 16
HP Inc. 5903 16
Hitachi - Хитачи 1502 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 14
LG Electronics 3741 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1465 11
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 11
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 122 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Philips 2100 10
Analog Devices - ADI 107 10
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 10
Nvidia Corp 4044 9
Infineon Technologies - Qimonda 30 9
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 8
GlobalFoundries - GF 103 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Hyundai Motor Company 439 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Boeing 1032 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 4
Bank of America - Банк Америки 272 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 3
Merrill Lynch 454 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 3
НСПК - Национальная система платежных карт 954 3
BMW Group 483 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 2
Carl Zeiss AG 307 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
Ford 435 2
Coca-Cola Company 261 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Michelin - Мишлен 36 2
Геометрия НПО 166 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Tesco 84 2
Prada 58 2
United Colors of Benetton 39 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
ТПК - Торговая промышленная компания 8 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 8
Судебная власть - Judicial power 2514 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 5
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 128 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1899 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 784 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 442 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 636 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 45 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Федеральный фонд развития электронной техники РФ 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 19
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 70 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 155 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 146
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4809 126
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1004 92
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 70
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 34
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2776 32
DDR - Double data rate 3097 31
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1109 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 25
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3436 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10778 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7962 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 17
NAND flash memory - флеш-память 689 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1957 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 11
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 170 11
Rambus DRAM - RDRAM 142 11
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2925 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5410 10
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5926 10
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1656 9
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 58 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7654 23
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5260 12
Apple iPod 1554 8
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 8
Apple iPad 4019 8
Apple iPhone 4 800 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 7
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