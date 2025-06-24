Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТПК Торговая промышленная компания
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|«Гагаринский светотехнический завод» выходит на новый этап модернизации 1
|12.03.2015
|Кемеровские предприниматели переходят на «Единый бизнес» от МТС 1
|14.04.2009
|«Черкизово» оптимизировало управление основными активами на базе Oracle E-Business Suite 1
|27.01.2004
|"Сокол" подвел итоги деятельности в 2003 году 1
|24.11.2003
|"Сокол" выпустил акустику для домашнего кинотеатра 1
|16.07.2003
|У "Сокола" появился "Классик+" 1
|22.01.2003
|"Сокол" подводит итоги деятельности в 2002 году 1
|02.08.2002
|Компания "Сокол" подвела итоги первого полугодия 1
ТПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle StorageTek 85 1
|Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
|Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
|Анохин Василий 1 1
|Тен Станислав 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.