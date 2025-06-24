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ТПК Торговая промышленная компания


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «Гагаринский светотехнический завод» выходит на новый этап модернизации 1
12.03.2015 Кемеровские предприниматели переходят на «Единый бизнес» от МТС 1
14.04.2009 «Черкизово» оптимизировало управление основными активами на базе Oracle E-Business Suite 1
27.01.2004 "Сокол" подвел итоги деятельности в 2003 году 1
24.11.2003 "Сокол" выпустил акустику для домашнего кинотеатра 1
16.07.2003 У "Сокола" появился "Классик+" 1
22.01.2003 "Сокол" подводит итоги деятельности в 2002 году 1
02.08.2002 Компания "Сокол" подвела итоги первого полугодия 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ТПК и организации, системы, технологии, персоны:

Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 2
Samsung Electronics 10390 1
Philips 2066 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
Technicolor - Thomson 185 1
Oracle Corporation 6765 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13342 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 597 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 1
Мысковская ЭСО - Мысковская электросетевая организация 2 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
НСПК - Национальная система платежных карт 861 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 108 1
Терёхинский завод напитков 1 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7198 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3135 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4932 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3923 2
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 958 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1925 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9409 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17435 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1542 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16412 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7606 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 122 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2161 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 386 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 577 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 543 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8113 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 849 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1917 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4536 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 797 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8200 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30733 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9716 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3238 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4941 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6911 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21276 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 495 1
Управление финансами - Financial management 621 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 394 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
Oracle StorageTek 85 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 1
Анохин Василий 1 1
Тен Станислав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
Беларусь - Белоруссия 5856 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 28 1
Европа 24415 1
Россия - СФО - Кемеровская область 947 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5694 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2437 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2824 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1201 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49500 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7447 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3003 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2519 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 528 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6578 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5902 1
Черкизон - Черкизовский рынок 161 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6132 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1366 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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