«Гагаринский светотехнический завод» выходит на новый этап модернизации

Состоялись переговоры по дальнейшему сотрудничеству между инвестором торгово-промышленной компанией «Вартон» (владеет «Гагаринским светотехническим заводом» (ГСТЗ) и губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Об этом CNews сообщили представители компании «Вартон».

В рамках нового инвестпроекта на заводе ГСТЗ планируется наладить выпуск уличных и архитектурных светильников, прожекторов, осветительного оборудования для ЖКХ, торговых и общественных пространств. Реализация проекта направлена на импортозамещение.

«Будет создано около 150 новых рабочих мест, лаборатория и инженерный центр. Мощности завода будут увеличены до 200 тыс. единиц продукции в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 500 млн руб., из которых уже вложено порядка 250 млн руб.», – сказал исполнительный директор ООО ТПК «Вартон» Сергей Мордавченков.

С 2023 г. «Гагаринский светотехнический завод» входит в состав ТПК «Вартон». Особое внимание предприятие уделяет подготовке специалистов. ГСТЗ сотрудничает с филиалом Московского энергетического института в Смоленске в рамках целевого обучения и программ стажировки, а также открыл новые образовательные программы в Гагаринском многопрофильном колледже. ГСТЗ продолжит получать поддержку по всем ключевым направлениям.