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Анохин Василий
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|«Гагаринский светотехнический завод» выходит на новый этап модернизации 1
Анохин Василий и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
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