В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений звитие ИТ-систем идет по спирали, вычислительные мощности то концентрируются в «центре» (мэйнфреймы, корпоративные дата-центры), то уходят на периферию. Как полагают аналитики консалтинговой компании Frost&Sullivan, в ближайшие годы резко вырастет потребность в периферийных вычислениях, особенно у промышленных предприятий. Причина — рост объемов данных, поставляемых устройствами интернета в

Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты

Популярность промышленного интернета вещей увеличила риски для бизнеса х кибератак. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками компании Frost & Sullivan. Согласно их мнению, кибератаки только в энергетической и коммунальной отраслях обхо

Мировой рынок цифровизации переработки отходов будет расти на 2,7% в год Цифровой мусор По данным Frost&Sullivan,к 2020 г. мировой рынок цифровой трансформации в сфере переработки бытовых отходов достигнет $3,6 млрд против $3,3 млрд в 2017 г. Среднегодовые темпы его роста (CAGR) составят 2,

Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл ования The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry, подготовленном Frost & Sullivan, международной консалтинговой компанией. Развитие рынка цифровых решений в мусоропер

Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году РВК совместно с консалтинговой компанией Frost & Sullivan подготовила отчет о перспективах развития рынка беспилотного автотранспорта. Исследо

Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе Что говорят аналитики По мнению Frost&Sullivan, мировой рынок здравоохранения в 2018 г. вырастет на 4,82% и достигнет почти $2 трлн

Цифровая трансформация побуждает CEO к инновациям ии целого ряда отраслей и бизнес-экосистем, считают в международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Небывалая скорость развития технологий приводит к разрушению традиционных бизнес-мо

Россия занимает менее 1% мирового рынка технологий больших данных авно $21 млрд. В настоящий момент Россия занимает менее 1% от этого рынка, сообщили CNews в Frost & Sullivan. Как отметили в компании, инструменты работы с большими данными все чаще востребован

Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. Одри Уильям (Audrey William), руководитель отдела исследований ИКТ, Frost & Sullivan, назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1. Безопасность станет основн

Frost & Sullivan: мировой автомобильный рынок ожидает появления стандарта 5G тов и сэкономить средства, затрачиваемые на повторные вызовы. По данным нового исследования Frost & Sullivan «Глобальное внедрение стандарта 5G в автомобилях» (The Global Advent of 5G in Cars),

Доля рынка 3D-печати может вырасти на 40% к концу 2015 г. жет вырасти на 40% в 2015 г. Об этом CNews сообщили в международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Согласно данным нового исследования Frost & Sullivan «Технологии 3D-печати:

Frost & Sullivan: Рунет обещает перспективы роста сийскому интернету оставаться точкой роста в экономике в целом. Новое исследование компании Frost & Sullivan «Ландшафт российского Интернета» (The Russian Internet Landscape) раскрывает ряд осо

Низкий уровень распространения мобильных платежных систем заставляет участников рынка рассматривать решения на основе облачных технологий Согласно данным нового исследования Frost & Sullivan «Влияние облачных платежных решений на платежную экосистему» (How Cloud-Based Paymen

Аналитики: поставщикам смарт-карт следует сосредоточиться на ПО и услугах Аналитики Frost & Sullivan в отчете под названием «2014 Global Smart Card Forecaster» прогнозируют, что доходы

Frost & Sullivan: планшеты набирают популярность среди корпоративных мобильных устройств планшетные устройства многих ресурсоемких мобильных приложений. Новое исследование компании Frost & Sullivan «Опрос потребителей: будущее мобильных устройств в США и Европе (The Future of Mobil

Аналитики: Украинский кризис заставит развиваться российскую электронику тронной отрасли России, заявил директор по развитию бизнеса в России аналитической компании Frost & Sullivan Алексей Волостнов. С учетом того, то крупнейший потребитель на российском рынке элек

Рынок Big Data в Бразилии приблизится к отметке в $1 млрд в 2018 г. Data в Бразилии к 2018 г. может достигнуть отметки в $965 млн. Такой прогноз дает компания Frost & Sullivan в своем докладе «Анализ Big Data и аналитики в Бразилии» (Insights into Big Data and

Frost & Sullivan: концепция «телевидение повсюду» меняет облик рынка защиты контента платного ТВ дения для управляемых и неуправляемых устройств. Согласно результатам исследования компании Frost & Sullivan «Мировой рынок защиты контента платного телевидения» (Global Pay TV Content Protecti

2013 г. будет отмечен резким ростом рынка мобильных платежей и бесконтактных технологий оплаты Согласно прогнозам Frost & Sullivan, в 2013 г. основными направлениями роста на рынке финансовых услуг станут системы бе

Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России тем, которые как ожидается будут использоваться повсеместно, говорится в новом исследовании Frost & Sullivan. Развитие технологий репликации смартфонов приведет к тому, что доминирующее положен

В ближайшие 5 лет Россию и Европу ожидает рост рынка мобильных финансовых услуг Согласно данным нового исследования компании Frost & Sullivan «Мобильные финансовые услуги — анализ рынка и технологий» (Mobile Financial Services

Frost & Sullivan: Рынок мобильного интернета в России демонстрирует уверенный рост Компания Frost & Sullivan представила обзор российского рынка мобильного интернета. По данным компании, объем

Frost & Sullivan: Использование смартфонов повысит безопасность граждан альные угрозы зависят от надежных и оперативных сведений, считают в консалтинговой компании Frost & Sullivan. Такие новые методы обеспечения безопасности, как углубленная аналитика, интеллектуа

На предприятиях ЖКХ Европы в 2010 г. внедрено 3 млн М2М-модулей По мнению специалистов консалтинговой компании Frost & Sullivan, положения стратегической программы европейской комиссии "Европа 2020" о сокращении

Аналитики: российский рынок аутсоргинга услуг контакт-центров ожидает бурный рост Согласно данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, полученным в ходе нового исследования, объем рынка аутсорсинговых услуг call-центро

Россия: Аналитики недооценили рынок навигаторов По данным последнего исследования компании Frost & Sullivan, на зарождающемся рынке навигационных и телематических услуг в России наблюдается см

Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса ри значительном сокращении расходов, говорится в новом исследовании консалтинговой компании Frost & Sullivan. Руководители компаний стараются использовать все преимущества, предоставляемые Web

4G: Россию ждут и WiMAX, и LTE о проведенном исследовании широкополосного мобильного интернет-доступа в Европе, проведенного Frost&Sullivan. Напомним, что LTE (от английского Long-Term Evolution) представляет собой технологи

Рынок видеосвязи будет расти, несмотря на кризис пции унифицированных коммуникаций, к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства Frost & Sullivan по итогам ежегодного исследования, посвященного новейшим тенденциям в индустрии виде

ИТ-аутсорсинг непреодолим здание такого альянса не представляется возможным в принципе», — утверждается в отчете Frost & Sullivan. В течение последних трех лет количество рабочих мест в сфере ИТ, переданных на аутс

Frost & Sullivan: поисковики на ПК – рассадники вирусов ПК, чтобы повысить эффективность вредоносного кода. Старший аналитик австралийского филиала Frost & Sullivan Фод Федеги (Foad Fadaghi) заявил, что многие вирусы собирают с инфицированных компь

Frost & Sullivan: рынок веб-конференций имеет большие перспективы Согласно данным исследования компании Frost & Sullivan, индустрия интернет-конференций является одним из наиболее секторов рынка электронно

Frost & Sullivan: все больше европейцев используют высокоскоростной доступ к Сети Согласно последнему отчету компании Frost & Sullivan, к 2008 г. в странах Западной Европы будет насчитываться свыше 28 млн. пользователей, использующих высокоскоростной доступ в интернет. По состоянию на конец 2001 г. таких польз

Хакеры и шпионы - помощники прогресса Согласно данным, полученным в ходе нового исследования компании Frost & Sullivan, хакерские "проделки" и действия интернет-шпионов дали сильный толчок развитию рынка

Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan ую премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт специалистов Unisys в области систем обраб