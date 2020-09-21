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Frost & Sullivan
СОБЫТИЯ
|21.09.2020
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В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений
звитие ИТ-систем идет по спирали, вычислительные мощности то концентрируются в «центре» (мэйнфреймы, корпоративные дата-центры), то уходят на периферию. Как полагают аналитики консалтинговой компании Frost&Sullivan, в ближайшие годы резко вырастет потребность в периферийных вычислениях, особенно у промышленных предприятий. Причина — рост объемов данных, поставляемых устройствами интернета в
|22.02.2019
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Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки
созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты
|13.12.2018
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Популярность промышленного интернета вещей увеличила риски для бизнеса
х кибератак. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками компании Frost & Sullivan. Согласно их мнению, кибератаки только в энергетической и коммунальной отраслях обхо
|04.10.2018
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Мировой рынок цифровизации переработки отходов будет расти на 2,7% в год
Цифровой мусор По данным Frost&Sullivan,к 2020 г. мировой рынок цифровой трансформации в сфере переработки бытовых отходов достигнет $3,6 млрд против $3,3 млрд в 2017 г. Среднегодовые темпы его роста (CAGR) составят 2,
|03.10.2018
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Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл
ования The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry, подготовленном Frost & Sullivan, международной консалтинговой компанией. Развитие рынка цифровых решений в мусоропер
|20.08.2018
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Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году
РВК совместно с консалтинговой компанией Frost & Sullivan подготовила отчет о перспективах развития рынка беспилотного автотранспорта. Исследо
|16.08.2018
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Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе
Что говорят аналитики По мнению Frost&Sullivan, мировой рынок здравоохранения в 2018 г. вырастет на 4,82% и достигнет почти $2 трлн
|12.10.2016
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Цифровая трансформация побуждает CEO к инновациям
ии целого ряда отраслей и бизнес-экосистем, считают в международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Небывалая скорость развития технологий приводит к разрушению традиционных бизнес-мо
|08.12.2015
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Россия занимает менее 1% мирового рынка технологий больших данных
авно $21 млрд. В настоящий момент Россия занимает менее 1% от этого рынка, сообщили CNews в Frost & Sullivan. Как отметили в компании, инструменты работы с большими данными все чаще востребован
|26.11.2015
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Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г.
Одри Уильям (Audrey William), руководитель отдела исследований ИКТ, Frost & Sullivan, назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1. Безопасность станет основн
|29.07.2015
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Frost & Sullivan: мировой автомобильный рынок ожидает появления стандарта 5G
тов и сэкономить средства, затрачиваемые на повторные вызовы. По данным нового исследования Frost & Sullivan «Глобальное внедрение стандарта 5G в автомобилях» (The Global Advent of 5G in Cars),
|26.02.2015
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Доля рынка 3D-печати может вырасти на 40% к концу 2015 г.
жет вырасти на 40% в 2015 г. Об этом CNews сообщили в международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Согласно данным нового исследования Frost & Sullivan «Технологии 3D-печати:
|02.12.2014
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Frost & Sullivan: Рунет обещает перспективы роста
сийскому интернету оставаться точкой роста в экономике в целом. Новое исследование компании Frost & Sullivan «Ландшафт российского Интернета» (The Russian Internet Landscape) раскрывает ряд осо
|30.10.2014
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Низкий уровень распространения мобильных платежных систем заставляет участников рынка рассматривать решения на основе облачных технологий
Согласно данным нового исследования Frost & Sullivan «Влияние облачных платежных решений на платежную экосистему» (How Cloud-Based Paymen
|18.09.2014
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Аналитики: поставщикам смарт-карт следует сосредоточиться на ПО и услугах
Аналитики Frost & Sullivan в отчете под названием «2014 Global Smart Card Forecaster» прогнозируют, что доходы
|23.07.2014
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Frost & Sullivan: планшеты набирают популярность среди корпоративных мобильных устройств
планшетные устройства многих ресурсоемких мобильных приложений. Новое исследование компании Frost & Sullivan «Опрос потребителей: будущее мобильных устройств в США и Европе (The Future of Mobil
|28.05.2014
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Аналитики: Украинский кризис заставит развиваться российскую электронику
тронной отрасли России, заявил директор по развитию бизнеса в России аналитической компании Frost & Sullivan Алексей Волостнов. С учетом того, то крупнейший потребитель на российском рынке элек
|20.02.2014
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Рынок Big Data в Бразилии приблизится к отметке в $1 млрд в 2018 г.
Data в Бразилии к 2018 г. может достигнуть отметки в $965 млн. Такой прогноз дает компания Frost & Sullivan в своем докладе «Анализ Big Data и аналитики в Бразилии» (Insights into Big Data and
|31.01.2013
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Frost & Sullivan: концепция «телевидение повсюду» меняет облик рынка защиты контента платного ТВ
дения для управляемых и неуправляемых устройств. Согласно результатам исследования компании Frost & Sullivan «Мировой рынок защиты контента платного телевидения» (Global Pay TV Content Protecti
|24.12.2012
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2013 г. будет отмечен резким ростом рынка мобильных платежей и бесконтактных технологий оплаты
Согласно прогнозам Frost & Sullivan, в 2013 г. основными направлениями роста на рынке финансовых услуг станут системы бе
|07.12.2012
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Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России
тем, которые как ожидается будут использоваться повсеместно, говорится в новом исследовании Frost & Sullivan. Развитие технологий репликации смартфонов приведет к тому, что доминирующее положен
|02.08.2012
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В ближайшие 5 лет Россию и Европу ожидает рост рынка мобильных финансовых услуг
Согласно данным нового исследования компании Frost & Sullivan «Мобильные финансовые услуги — анализ рынка и технологий» (Mobile Financial Services
|27.01.2012
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Frost & Sullivan: Рынок мобильного интернета в России демонстрирует уверенный рост
Компания Frost & Sullivan представила обзор российского рынка мобильного интернета. По данным компании, объем
|19.12.2011
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Frost & Sullivan: Использование смартфонов повысит безопасность граждан
альные угрозы зависят от надежных и оперативных сведений, считают в консалтинговой компании Frost & Sullivan. Такие новые методы обеспечения безопасности, как углубленная аналитика, интеллектуа
|30.11.2011
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На предприятиях ЖКХ Европы в 2010 г. внедрено 3 млн М2М-модулей
По мнению специалистов консалтинговой компании Frost & Sullivan, положения стратегической программы европейской комиссии "Европа 2020" о сокращении
|17.12.2010
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Аналитики: российский рынок аутсоргинга услуг контакт-центров ожидает бурный рост
Согласно данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, полученным в ходе нового исследования, объем рынка аутсорсинговых услуг call-центро
|23.07.2009
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Россия: Аналитики недооценили рынок навигаторов
По данным последнего исследования компании Frost & Sullivan, на зарождающемся рынке навигационных и телематических услуг в России наблюдается см
|24.06.2009
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Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса
ри значительном сокращении расходов, говорится в новом исследовании консалтинговой компании Frost & Sullivan. Руководители компаний стараются использовать все преимущества, предоставляемые Web
|13.05.2009
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4G: Россию ждут и WiMAX, и LTE
о проведенном исследовании широкополосного мобильного интернет-доступа в Европе, проведенного Frost&Sullivan. Напомним, что LTE (от английского Long-Term Evolution) представляет собой технологи
|29.01.2009
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Рынок видеосвязи будет расти, несмотря на кризис
пции унифицированных коммуникаций, к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства Frost & Sullivan по итогам ежегодного исследования, посвященного новейшим тенденциям в индустрии виде
|13.01.2005
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ИТ-аутсорсинг непреодолим
здание такого альянса не представляется возможным в принципе», — утверждается в отчете Frost & Sullivan. В течение последних трех лет количество рабочих мест в сфере ИТ, переданных на аутс
|16.12.2004
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Frost & Sullivan: поисковики на ПК – рассадники вирусов
ПК, чтобы повысить эффективность вредоносного кода. Старший аналитик австралийского филиала Frost & Sullivan Фод Федеги (Foad Fadaghi) заявил, что многие вирусы собирают с инфицированных компь
|05.04.2002
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Frost & Sullivan: рынок веб-конференций имеет большие перспективы
Согласно данным исследования компании Frost & Sullivan, индустрия интернет-конференций является одним из наиболее секторов рынка электронно
|28.02.2002
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Frost & Sullivan: все больше европейцев используют высокоскоростной доступ к Сети
Согласно последнему отчету компании Frost & Sullivan, к 2008 г. в странах Западной Европы будет насчитываться свыше 28 млн. пользователей, использующих высокоскоростной доступ в интернет. По состоянию на конец 2001 г. таких польз
|04.07.2001
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Хакеры и шпионы - помощники прогресса
Согласно данным, полученным в ходе нового исследования компании Frost & Sullivan, хакерские "проделки" и действия интернет-шпионов дали сильный толчок развитию рынка
|30.11.1999
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Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan
ую премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт специалистов Unisys в области систем обраб
|19.04.1999
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Frost & Sullivan анализирует рынок видеосерверов
Компания Frost & Sullivan опубликовала данные анализа рынка видеосерверов, которые вскоре могут заменить традиционные видеомагнитофоны. По итогам 1998 г. этот рынок в США оценивался в $532 млн, показав
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