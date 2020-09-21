Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Frost & Sullivan

Frost & Sullivan

СОБЫТИЯ


21.09.2020 В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений

звитие ИТ-систем идет по спирали, вычислительные мощности то концентрируются в «центре» (мэйнфреймы, корпоративные дата-центры), то уходят на периферию. Как полагают аналитики консалтинговой компании Frost&Sullivan, в ближайшие годы резко вырастет потребность в периферийных вычислениях, особенно у промышленных предприятий. Причина — рост объемов данных, поставляемых устройствами интернета в
22.02.2019 Genesys признали лидером рынка облачных контакт-центров Северной Америки

созданию облачных контакт-центров в Северной Америки. Награду вендору присудила корпорация Frost & Sullivan, специалисты которой провели исследование профильного рынка на континенте. Эксперты

13.12.2018 Популярность промышленного интернета вещей увеличила риски для бизнеса

х кибератак. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками компании Frost & Sullivan. Согласно их мнению, кибератаки только в энергетической и коммунальной отраслях обхо
04.10.2018 Мировой рынок цифровизации переработки отходов будет расти на 2,7% в год

Цифровой мусор По данным Frost&Sullivan,к 2020 г. мировой рынок цифровой трансформации в сфере переработки бытовых отходов достигнет $3,6 млрд против $3,3 млрд в 2017 г. Среднегодовые темпы его роста (CAGR) составят 2,
03.10.2018 Frost & Sullivan: к 2020 г. объем мирового рынка технологий цифровой трансформации в сфере обращения с отходами составит 3,6 млрд долл

ования The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry, подготовленном Frost & Sullivan, международной консалтинговой компанией. Развитие рынка цифровых решений в мусоропер
20.08.2018 Frost & Sullivan: беспилотники займут 40% рынка легковых машин к 2025 году

РВК совместно с консалтинговой компанией Frost & Sullivan подготовила отчет о перспективах развития рынка беспилотного автотранспорта. Исследо
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе

Что говорят аналитики По мнению Frost&Sullivan, мировой рынок здравоохранения в 2018 г. вырастет на 4,82% и достигнет почти $2 трлн
12.10.2016 Цифровая трансформация побуждает CEO к инновациям

ии целого ряда отраслей и бизнес-экосистем, считают в международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Небывалая скорость развития технологий приводит к разрушению традиционных бизнес-мо
08.12.2015 Россия занимает менее 1% мирового рынка технологий больших данных

авно $21 млрд. В настоящий момент Россия занимает менее 1% от этого рынка, сообщили CNews в Frost & Sullivan. Как отметили в компании, инструменты работы с большими данными все чаще востребован
26.11.2015 Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г.

Одри Уильям (Audrey William), руководитель отдела исследований ИКТ, Frost & Sullivan, назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1. Безопасность станет основн
29.07.2015 Frost & Sullivan: мировой автомобильный рынок ожидает появления стандарта 5G

тов и сэкономить средства, затрачиваемые на повторные вызовы. По данным нового исследования Frost & Sullivan «Глобальное внедрение стандарта 5G в автомобилях» (The Global Advent of 5G in Cars),
26.02.2015 Доля рынка 3D-печати может вырасти на 40% к концу 2015 г.

жет вырасти на 40% в 2015 г. Об этом CNews сообщили в международной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Согласно данным нового исследования Frost & Sullivan «Технологии 3D-печати:

02.12.2014 Frost & Sullivan: Рунет обещает перспективы роста

сийскому интернету оставаться точкой роста в экономике в целом. Новое исследование компании Frost & Sullivan «Ландшафт российского Интернета» (The Russian Internet Landscape) раскрывает ряд осо
30.10.2014 Низкий уровень распространения мобильных платежных систем заставляет участников рынка рассматривать решения на основе облачных технологий

Согласно данным нового исследования Frost & Sullivan «Влияние облачных платежных решений на платежную экосистему» (How Cloud-Based Paymen
18.09.2014 Аналитики: поставщикам смарт-карт следует сосредоточиться на ПО и услугах

Аналитики Frost & Sullivan в отчете под названием «2014 Global Smart Card Forecaster» прогнозируют, что доходы

23.07.2014 Frost & Sullivan: планшеты набирают популярность среди корпоративных мобильных устройств

планшетные устройства многих ресурсоемких мобильных приложений. Новое исследование компании Frost & Sullivan «Опрос потребителей: будущее мобильных устройств в США и Европе (The Future of Mobil
28.05.2014 Аналитики: Украинский кризис заставит развиваться российскую электронику

тронной отрасли России, заявил директор по развитию бизнеса в России аналитической компании Frost & Sullivan Алексей Волостнов. С учетом того, то крупнейший потребитель на российском рынке элек
20.02.2014 Рынок Big Data в Бразилии приблизится к отметке в $1 млрд в 2018 г.

Data в Бразилии к 2018 г. может достигнуть отметки в $965 млн. Такой прогноз дает компания Frost & Sullivan в своем докладе «Анализ Big Data и аналитики в Бразилии» (Insights into Big Data and
31.01.2013 Frost & Sullivan: концепция «телевидение повсюду» меняет облик рынка защиты контента платного ТВ

дения для управляемых и неуправляемых устройств. Согласно результатам исследования компании Frost & Sullivan «Мировой рынок защиты контента платного телевидения» (Global Pay TV Content Protecti
24.12.2012 2013 г. будет отмечен резким ростом рынка мобильных платежей и бесконтактных технологий оплаты

Согласно прогнозам Frost & Sullivan, в 2013 г. основными направлениями роста на рынке финансовых услуг станут системы бе
07.12.2012 Frost & Sullivan: законодательные требования будут способствовать росту рынка телематических систем в Европе и России

тем, которые как ожидается будут использоваться повсеместно, говорится в новом исследовании Frost & Sullivan. Развитие технологий репликации смартфонов приведет к тому, что доминирующее положен
02.08.2012 В ближайшие 5 лет Россию и Европу ожидает рост рынка мобильных финансовых услуг

Согласно данным нового исследования компании Frost & Sullivan «Мобильные финансовые услуги — анализ рынка и технологий» (Mobile Financial Services
27.01.2012 Frost & Sullivan: Рынок мобильного интернета в России демонстрирует уверенный рост

Компания Frost & Sullivan представила обзор российского рынка мобильного интернета. По данным компании, объем

19.12.2011 Frost & Sullivan: Использование смартфонов повысит безопасность граждан

альные угрозы зависят от надежных и оперативных сведений, считают в консалтинговой компании Frost & Sullivan. Такие новые методы обеспечения безопасности, как углубленная аналитика, интеллектуа
30.11.2011 На предприятиях ЖКХ Европы в 2010 г. внедрено 3 млн М2М-модулей

По мнению специалистов консалтинговой компании Frost & Sullivan, положения стратегической программы европейской комиссии "Европа 2020" о сокращении

17.12.2010 Аналитики: российский рынок аутсоргинга услуг контакт-центров ожидает бурный рост

Согласно данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, полученным в ходе нового исследования, объем рынка аутсорсинговых услуг call-центро
23.07.2009 Россия: Аналитики недооценили рынок навигаторов

По данным последнего исследования компании Frost & Sullivan, на зарождающемся рынке навигационных и телематических услуг в России наблюдается см
24.06.2009 Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса

ри значительном сокращении расходов, говорится в новом исследовании консалтинговой компании Frost & Sullivan. Руководители компаний стараются использовать все преимущества, предоставляемые Web

13.05.2009 4G: Россию ждут и WiMAX, и LTE

о проведенном исследовании широкополосного мобильного интернет-доступа в Европе, проведенного Frost&Sullivan. Напомним, что LTE (от английского Long-Term Evolution) представляет собой технологи
29.01.2009 Рынок видеосвязи будет расти, несмотря на кризис

пции унифицированных коммуникаций, к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства Frost & Sullivan по итогам ежегодного исследования, посвященного новейшим тенденциям в индустрии виде
13.01.2005 ИТ-аутсорсинг непреодолим

здание такого альянса не представляется возможным в принципе», — утверждается в отчете Frost & Sullivan. В течение последних трех лет количество рабочих мест в сфере ИТ, переданных на аутс
16.12.2004 Frost & Sullivan: поисковики на ПК – рассадники вирусов

ПК, чтобы повысить эффективность вредоносного кода. Старший аналитик австралийского филиала Frost & Sullivan Фод Федеги (Foad Fadaghi) заявил, что многие вирусы собирают с  инфицированных компь
05.04.2002 Frost & Sullivan: рынок веб-конференций имеет большие перспективы

Согласно данным исследования компании Frost & Sullivan, индустрия интернет-конференций является одним из наиболее секторов рынка электронно
28.02.2002 Frost & Sullivan: все больше европейцев используют высокоскоростной доступ к Сети

Согласно последнему отчету компании Frost & Sullivan, к 2008 г. в странах Западной Европы будет насчитываться свыше 28 млн. пользователей, использующих высокоскоростной доступ в интернет. По состоянию на конец 2001 г. таких польз
04.07.2001 Хакеры и шпионы - помощники прогресса

Согласно данным, полученным в ходе нового исследования компании Frost & Sullivan, хакерские "проделки" и действия интернет-шпионов дали сильный толчок развитию рынка
30.11.1999 Программное обеспечение распознавания речи от Unisys получает премию Frost &Sullivan

ую премию 1999 Market Engineering Customer Focus Award от известной консалтинговой компании Frost & Sullivan. Этой премией были отмечены знания и опыт специалистов Unisys в области систем обраб
19.04.1999 Frost & Sullivan анализирует рынок видеосерверов

Компания Frost & Sullivan опубликовала данные анализа рынка видеосерверов, которые вскоре могут заменить традиционные видеомагнитофоны. По итогам 1998 г. этот рынок в США оценивался в $532 млн, показав


Публикаций - 207, упоминаний - 291

Frost & Sullivan и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Google LLC 12690 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Cisco Systems 5372 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Apple Inc 13156 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Samsung Electronics 11065 8
Intel Corporation 12811 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Huawei 4677 7
Sony 6739 6
Lenovo Motorola 3566 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Oracle Corporation 7074 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Cisco Systems - Tandberg 164 4
Motorola Inc 1156 4
Dell EMC 5180 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Toshiba Corporation 2980 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Крок - Croc 1964 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 4
Vodafone Group 1412 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Yahoo! 3726 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
Verizon - WorldCom 501 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Broadcom - VMware 2610 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
МегаФон 10742 3
Alibaba Group 473 3
Check Point Software Technologies 829 3
BMW Group 482 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Tesla Motors 461 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Boeing 1031 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Volkswagen Group - VW 308 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Верный - торговая сеть 326 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 2
Uber 357 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 2
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 2
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 10 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Альфа-Банк 1979 2
Volvo Cars 262 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
ПромСвязьКапитал 85 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 22 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Демократическая политическая партия США 122 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
Google Android 15244 11
Microsoft Windows 16882 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Apple iOS 8583 6
Linux OS 11533 5
Avaya Vantage 18 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Depositphotos - фотобанк 405 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Avaya Aura 124 3
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 13 3
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 3
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPhone 6 4861 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
IBM Watson Health - Merge Healthcare - IBM Health Integration Framework 20 2
Avaya Definity УАТС 104 2
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 2
Unify OpenScape Video 5 2
GoTo - GoToMyPC 15 2
EA Burnout Paradise - Компьютерная игра 20 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPad 4012 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Волостнов Алексей 8 8
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 6
Солонин Виталий 90 5
Григорьева Евгения 60 4
Волков Дмитрий 69 3
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 3
Герман Андрей 24 3
Georges Jean-Noel - Жорж Жан-Ноэль 3 3
Lamarque John - Ламарк Джон 3 3
Франтов Роман 14 2
Толмачева Татьяна 35 2
Сельков Андрей 15 2
Логвинов Максим 8 2
Флёров Евгений 8 2
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 2
Sullivan Scott - Салливан Скотт 8 2
Sullivan Craig - Салливан Крэйг 3 2
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 2
Bishop David - Бишоп Дэвид 7 2
Prabhakar Binny - Прабхакар Бинни 2 2
Turek Melanie - Турек Мелани 2 2
Lieske Brooks - Лиске Брукс 2 2
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 2
Бондаренко Александр 39 1
Дроздов Игорь 45 1
Гузовский Денис 79 1
Сморгонский Анатолий 44 1
Соловьев Михаил 31 1
Таврин Иван 120 1
Яхина Ирина 40 1
Ермолаев Артем 379 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Корнеев Сергей 84 1
Морозов Вячеслав 17 1
Слизень Виталий 244 1
Паньков Борис 16 1
Филиппов Максим 55 1
Лукацкий Алексей 140 1
Шатиров Георгий 10 1
Лебедев Георгий 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 54
Европа 24964 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 21
Германия - Федеративная Республика 13221 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Франция - Французская Республика 8177 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Европа Западная 1496 12
Япония 13807 9
Индия - Bharat 5870 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Швеция - Королевство 3782 8
Европа Восточная 3138 8
Украина 7928 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Ближний Восток 3154 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Сингапур - Республика 1953 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5082 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Казахстан - Республика 6048 4
Израиль 2856 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Нидерланды 3746 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Польша - Республика 2031 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Английский язык 7030 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
Аренда 2687 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Fortune 211 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
AP - Associated Press 2007 1
RAIDforums - хакерский форум 14 1
South China Morning Post 93 1
Variety 24 1
CRN 50 1
Sky News - Телеканал 30 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews - Auto.CNews 51 1
GigaOM 71 1
InformationWeek 241 1
Vnunet 224 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Telecom.paper 194 1
Newsbytes News Network 379 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Cellular News 234 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
allNetDevices 160 1
Телеспутник - Telesputnik 6 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ITnews 34 1
ComputerWire 51 1
BreachForums 12 1
Electricnews.net 17 1
pressetext.europe 52 1
Sunday Times 26 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Gartner - Гартнер 3658 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
IDC - International Data Corporation 4975 9
Wainhouse Research 40 5
Forrester Research 834 4
Datamonitor 83 3
Synergy Research Group 48 2
CNews Мишень 186 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Counterpoint Research 110 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Strategy Analytics 285 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Grand View Research 25 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
TM Capital 1 1
Market Research Future 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Technavio 29 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Internet Stock Report 994 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
IBM Tech Trends Survey 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ВКС 5 1
Fortune Global 500 295 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Wave 45 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
SEMICON 13 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Up Great - Зимний город - конкурс 6 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Связь-Экспокомм 276 1
Infosecurity - выставка 63 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще