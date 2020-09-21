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В промышленности наступает эпоха периферийных вычислений

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В ближайшие четыре года периферийные вычисления станут основой индустриального интернета вещей, полагают в Frost&Sullivan. А важнейшим компонентом систем периферийных вычислений с множественным доступом — сети пятого поколения.

Из центра — на периферию

Развитие ИТ-систем идет по спирали, вычислительные мощности то концентрируются в «центре» (мэйнфреймы, корпоративные дата-центры), то уходят на периферию. Как полагают аналитики консалтинговой компании Frost&Sullivan, в ближайшие годы резко вырастет потребность в периферийных вычислениях, особенно у промышленных предприятий. Причина — рост объемов данных, поставляемых устройствами интернета вещей, расположенных на границах корпоративной сети. Пересылать весь объем данных «в центр» накладно, кроме того, неизбежная задержка на пересылку и обработку может лишить данные смысла — в тех случаях, когда нужна мгновенная реакция на происходящее.

В настоящее время, как считают в Frost&Sullivan, рынок периферийных вычислений с множественным доступом (Multi-Access Edge Computing, MEC) находится на начальной стадии. Однако, по оценкам аналитиков компании, уже к 2022 г. около 90% промышленных предприятий будут использовать периферийные вычисления, а соответствующий рынок будет стремительно расти со среднегодовым темпом 157,4%, с $64,1 млн в 2019 г. до $7,23 млрд в 2024 г. В том числе, за счет синергии с решениями и услугами на базе технологии 5G.

Это не самая впечатляющая оценка, McKinsey, например, дают оценку одного только рынка оборудования в $175–215 млрд и даже разбивку по отраслям.

Использование граничных вычислений в наиболее перспективных отраслях

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Источник: McKinsey, 2018

Другие исследовательские компании дают несколько меньшие величины, например Grand View Research — $43,3 млрд в 2027 г. при темпах роста в 37,4%, а Market Research Future — $22,5 млрд к 2024 г. с темпами роста 28,4%.

Кто будет драйвером внедрения MEC-решений?

Термином MEC обозначаются решения, которые перемещают вычисления из централизованного облака или дата-центра на границу сети, ближе к источникам данных. Сбор и обработка данных около их источника сокращает задержку и обеспечивает возможность работы с данными в реальном времени, что в некоторых случаях может быть критически важно.

Как полагают в Frost&Sullivan, периферийные вычисления позволят промышленным предприятиям соответствовать требованиям, которые предъявляются к производствам в процессе цифровизации. Обеспечивает минимальную задержку в передаче информации, гарантированную безопасность, гибкий процесс сбора данных и низкие затраты.

Среди основных сфер применения MEC — решения, отвечающие за автономную работу промышленных систем и удаленный мониторинг их состояния; средства автономной робототехники, автономные транспортные средства и т. д.

В соответствие с этим аналитики Frost&Sullivan видят на этом быстрорастущем рынке широкие перспективы для разных участников.

Операторам связи они рекомендуют сфокусироваться на применении 5G и периферийных вычислений в подключенных и автономных автомобилях и дронах — совместно с поставщиками облачных услуг и компаниями, обладающими необходимыми компетенциями в области искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения.

Системным интеграторам, для того чтобы добиться успеха на новом рынке, аналитики советуют вести разработку комплексных решений, включающих в себя функционал 5G и MEС.

Производители оборудования могут внести свой вклад в развитие рынка за счет комбинации технологии 5G и новых специализированных аппаратных технологий мобильных периферийных вычислений со множественным доступом. Таким образом они смогут удовлетворять потребности производственных компаний в потоковой передаче мультимедиа сейчас и в будущем.

Компаниям, работающим в сфере MEC, аналитики Frost&Sullivan предлагают использовать возможности обеих технологий (5G и MEC), таких как дополненная и виртуальная реальности, что даст им возможность, помимо прочего, выйти на рынок компьютерных игр.

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