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Mainframe Мейнфрейм



10.04.2018 IBM представила мейнфреймы для облачных сред
29.08.2017 TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии
16.02.2016 IBM представила новый мейнфрейм для безопасных гибридных «облаков»
14.01.2015 IBM выпустила самый мощный мейнфрейм в своей истории
27.07.2010 Мейнфреймы: IBM обвиняют в монополизме. Компания подозревает Microsoft

Публикаций - 208, упоминаний - 216

Mainframe упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 161
Microsoft Corporation 23395 10
Red Hat 1224 7
HP - Hewlett-Packard 3597 6
Lenovo Group 2151 5
Элемент ГК - Elementec 25 5
Intel Corporation 11624 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
IBM Rational Software 172 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 2
Apple Inc 11103 2
Dell Technologies - Dell Computer 1918 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 103 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Huawei Technologies 391 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Konica Minolta 374 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 11 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
Крок - Croc 1683 1
Nvidia Corp 3203 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Информзащита 678 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
LzLabs 1 1
МКСКОМ 5 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 355 1
Softline - Софтлайн 2032 1
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 1
Yandex - Яндекс 5551 1
UIPath 75 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 30 1
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 4
ПСБ - Промсвязьбанк 727 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 37 1
Альфа-Банк 1579 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
Ренессанс Страхование 119 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Силовые машины 70 1
Почта России ПАО 1973 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Газпром ПАО 1144 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Верховный суд Российской Федерации 777 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
UK Government - Правительство Великобритании 29 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
UK NAO - National Audit Office - Национальное бюро аудита 6 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 556 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 3
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 228 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 153 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 231 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
Электротехника - электротехническое оборудование - electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 151 1
Linux OS 8153 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 30
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 21
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 18
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 17
IBM Tivoli 278 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 5
IBM TotalStorage SAN 32 4
Microsoft Windows 2000 12612 3
Oracle Java - язык программирования 2751 3
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 62 3
Microsoft Windows 2528 2
Microsoft SQL Server 1466 2
Microsoft Office 3405 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 2
WD HGST Deskstar 26 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 100 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 1
Fujitsu Pocket LOOX 82 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 55 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
LzLabs SDM - LzLabs Software Defined Mainframe 1 1
AMD Radeon 273 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
HPE Superdome - серия серверов 76 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 1
Intel Pentium III 724 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 237 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
PIX RPA Platform 19 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Кабаков Ярослав 29 1
Ложкин Сергей 27 1
Бычков Николай 8 1
Садовенко Илья 64 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 9
Япония 12847 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 6
Казахстан - Республика 4750 5
Африка - Африканский регион 3256 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Германия - Бавария - Мюнхен 468 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Нидерланды 3287 2
США - Коннектикут 167 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Армения - Республика 1352 1
Америка 2151 1
Швеция - Королевство 3449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
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FT - Financial Times 1159 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Gartner - Dataquest 348 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
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