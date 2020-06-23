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Mainframe Мейнфрейм

СОБЫТИЯ

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23.06.2020 «Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно

Старые, но влиятельные Мэйнфреймы уже давно называют «устаревшими» и время от времени появляются сообщения о перевод
10.04.2018 IBM представила мейнфреймы для облачных сред

езопасность и функциональность локальных систем, а также гибридных облачных сред. Кроме того, новые мейнфреймы будут размещены в публичных ЦОДах IBM в целях повышения безопасности и производите
04.10.2017 IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II

IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II, новое поколение линейки корпоративных систем, работающих исключительно под управлением операционных систем семейства Linux. Платформа предоставляет заказчикам
29.08.2017 TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии

рственным агентством социального обеспечения Kela, выплачивающим пенсионные пособия, пособия по уходу за детьми, болезни, оплате жилья и по безработице. TmaxSoft и CGI будут совместно модернизировать мейнфреймы Kela с помощью решения OpenFrame для модернизации и миграции. Стоимость контракта составляет около 10 млн евро, сроки окупаемости не превышают двух лет. Kela каждый год выплачивает п
16.02.2016 IBM представила новый мейнфрейм для безопасных гибридных «облаков»

Корпорация IBM представила новый мейнфрейм, доступный для небольших компаний и обеспечивающий дополнительный уровень безопасности с помощью шифрования данных без потери скорости и производительности. Новая система IBM z13s раз
25.08.2015 SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems

или CNews в SUSE, данное объявление совпало по времени с выпуском компанией IBM LinuxONE — нового набора Linux-систем для мэйнфреймов z Systems. Как отмечается, SUSE была первой, кто перенес Linux на мэйнфреймы IBM. С 1999 г. обе компании сотрудничают с тем, чтобы SUSE Linux Enterprise Server стала оптимальной операционной системой на IBM z Systems. «После появления KVM для архитектуры IBM

14.01.2015 IBM выпустила самый мощный мейнфрейм в своей истории

ась от выпуска серверов на архитектуре x86, подписав соглашение о продаже бизнеса китайской Lenovo. Мейнфреймы формируют 3% выручки корпорации, а с учетом сопутствующих программного обеспечения
27.07.2010 Мейнфреймы: IBM обвиняют в монополизме. Компания подозревает Microsoft

бующих непревзойденных показателей по устойчивости, целостности, безопасности и степени готовности. Мэйнфреймы беспрепятственно поддерживают тысячи одновременно выполняемых операций ввода/вывод
06.08.2007 IBM Project Big Green: переход на мэйнфреймы под Linux

ономичным и менее требовательным в плане потребления энергии, – подчеркивает Джеймс Столлингс (James Stallings), генеральный менеджер IBM по системам IBM System z. – Осуществляя глобальный переход на мэйнфреймы, IBM создает технологическую платформу – энергоэкономичную и при этом обеспечивающую гибкость корпоративных ИТ-активов и потенциал для роста бизнеса». Утилизацию 3900 серверов IBM, п
28.04.2007 Мэйнфреймы IBM поддержат виртуальные миры

с многочисленными клиентскими системами, включая персональные компьютеры, игровые системы, мобильные телефоны, музыкальные проигрыватели, телевизоры и другие устройства. В отличие от других серверов, мэйнфреймы с самого начала разрабатывались в расчете на применение нескольких процессоров, решающих специальные задачи. Например, т.н. «специализированные процессоры» отвечают за выполнение опр
20.10.2006 МГТУ выбрал мэйнфреймы IBM для обучения

итет вошел в число финалистов конкурса "Инновационный университет". Из 197 участников семнадцать получили дополнительное государственное финансирование для реализации инновационных научных инициатив. Мэйнфреймы IBM составляют основу ИТ-инфраструктуры 95% крупнейших банков в мире. Пользователи мэйнфреймов IBM есть и в России. В их числе, Центральный Банк РФ, «Российские Железные Дороги» и не
26.11.2004 «Внешторгбанк» запустил мейнфрейм

во многих крупных российских банках и выполняют множество функций. К примеру, в ЦБ РФ они являются основой для единой централизованной катастрофоустойчивой системы обработки информации». Свою работу мейнфрейм IBM начнет в рамках создания Центра по обработке документов, включающего, в частности, подсистемы наполнения, иерархического хранения, корпоративного документооборота на основе програ
28.02.2003 SX100 Business Server - новый мейнфрейм для компаний среднего размера

SX100 Business Server компании Fujitsu Siemens Computers - это мейнфрейм семейства BS2000, предназначенный специально для компаний среднего размера. Этот небольшой мейнфрейм расширяет предложение Fujitsu Siemens Computers в области мейнфреймов начал
13.06.2002 Мейнфреймы IBM z800 пользуются хорошим спросом

ного мейнфрейма z800 за первые два месяца с момента его появления в списке продуктов корпорации. Этот факт, заявляет IBM, показывает преимущество z800 перед серверами Sun Microsystems, и главное, что мейнфреймы не умерли. Но давление на мейнфреймы продолжается с каждым новым Unix-сервером от той же Sun или Hewlett-Packard. Аналитик из Giga Information Group Дэвид Мастробаттиста (Davi
05.05.1999 IBM представила мейнфреймы G6 S/390 Parallel Enterprise Server

Компания IBM представила мейнфрейм нового, шестого с 1994 года, поколения G6. Производительность S/390 Parallel Enterprise Server составляет 1600 MIPS, что на 50% выше производительность мейнфреймов G5. Поставки новых


Публикаций - 274, упоминаний - 293

Mainframe и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 30
Intel Corporation 12811 30
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Dell EMC 5180 23
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Lenovo Group 2446 6
Apple Inc 13154 6
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
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Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
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CA Technologies - Computer Associates 392 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
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DuPont - Дюпон 101 2
Uber 357 2
Meta Group 54 2
Аэрокомпозит 3 1
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ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Nasdaq Copenhagen - Københavns Fondsbørs - Копенгагенская фондовая биржа 5 1
Arthur D. Little 14 1
Аквилон 8 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
Rabobank 13 1
Borsa Italiana Group - Итальянская фондовая биржа - Миланская фондовая биржа 4 1
Энерджи Логистика 6 1
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Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Африка - Африканский регион 3641 8
США - Калифорния 4829 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Ближний Восток 3154 7
Казахстан - Республика 6048 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Европа Восточная 3138 6
Индия - Bharat 5869 5
Канада 5081 5
Израиль 2856 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Украина 7928 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Дания - Королевство 1337 4
Америка - Американский регион 2206 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Узбекистан - Республика 2005 4
Грузия 1332 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Европа Западная 1496 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Армения - Республика 2449 3
Швеция - Королевство 3782 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
Мировой рынок серверов 27 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
The Register - The Register Hardware 1784 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Открытые системы ИД 176 5
AP - Associated Press 2007 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Reddit 398 2
New Scientist 1448 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Helsingin Sanomat 17 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
N+1 - Издание 188 1
DigiTimes - Издание 1331 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Fortune 211 1
Hacker News 92 1
IEEE Spectrum 16 1
GigaOM 71 1
Vnunet 224 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
The Times of Israel 3 1
cw360 84 1
IDC - International Data Corporation 4975 23
Gartner - Гартнер 3658 18
IBM Research 111 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Dataquest 353 3
Gartner - Giga Information Group 32 2
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
Frost & Sullivan 207 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Fortune Global 100 142 2
Coleman Parkes - Mainframe Modernization Business Barometer Report 1 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
SDN Central 3 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
TechTarget 13 1
Orbis Research 4 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Grand View Research 25 1
Vanson Bourne 49 1
Market Research Future 10 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ventana Research 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
NPD DisplaySearch 285 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Global 1000 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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