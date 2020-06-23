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Mainframe Мейнфрейм
СОБЫТИЯ
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|23.06.2020
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«Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно
Старые, но влиятельные Мэйнфреймы уже давно называют «устаревшими» и время от времени появляются сообщения о перевод
|10.04.2018
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IBM представила мейнфреймы для облачных сред
езопасность и функциональность локальных систем, а также гибридных облачных сред. Кроме того, новые мейнфреймы будут размещены в публичных ЦОДах IBM в целях повышения безопасности и производите
|04.10.2017
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IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II
IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II, новое поколение линейки корпоративных систем, работающих исключительно под управлением операционных систем семейства Linux. Платформа предоставляет заказчикам
|29.08.2017
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TmaxSoft помогает модернизировать мейнфреймы в Скандинавии
рственным агентством социального обеспечения Kela, выплачивающим пенсионные пособия, пособия по уходу за детьми, болезни, оплате жилья и по безработице. TmaxSoft и CGI будут совместно модернизировать мейнфреймы Kela с помощью решения OpenFrame для модернизации и миграции. Стоимость контракта составляет около 10 млн евро, сроки окупаемости не превышают двух лет. Kela каждый год выплачивает п
|16.02.2016
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IBM представила новый мейнфрейм для безопасных гибридных «облаков»
Корпорация IBM представила новый мейнфрейм, доступный для небольших компаний и обеспечивающий дополнительный уровень безопасности с помощью шифрования данных без потери скорости и производительности. Новая система IBM z13s раз
|25.08.2015
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SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems
или CNews в SUSE, данное объявление совпало по времени с выпуском компанией IBM LinuxONE — нового набора Linux-систем для мэйнфреймов z Systems. Как отмечается, SUSE была первой, кто перенес Linux на мэйнфреймы IBM. С 1999 г. обе компании сотрудничают с тем, чтобы SUSE Linux Enterprise Server стала оптимальной операционной системой на IBM z Systems. «После появления KVM для архитектуры IBM
|14.01.2015
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IBM выпустила самый мощный мейнфрейм в своей истории
ась от выпуска серверов на архитектуре x86, подписав соглашение о продаже бизнеса китайской Lenovo. Мейнфреймы формируют 3% выручки корпорации, а с учетом сопутствующих программного обеспечения
|27.07.2010
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Мейнфреймы: IBM обвиняют в монополизме. Компания подозревает Microsoft
бующих непревзойденных показателей по устойчивости, целостности, безопасности и степени готовности. Мэйнфреймы беспрепятственно поддерживают тысячи одновременно выполняемых операций ввода/вывод
|06.08.2007
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IBM Project Big Green: переход на мэйнфреймы под Linux
ономичным и менее требовательным в плане потребления энергии, – подчеркивает Джеймс Столлингс (James Stallings), генеральный менеджер IBM по системам IBM System z. – Осуществляя глобальный переход на мэйнфреймы, IBM создает технологическую платформу – энергоэкономичную и при этом обеспечивающую гибкость корпоративных ИТ-активов и потенциал для роста бизнеса». Утилизацию 3900 серверов IBM, п
|28.04.2007
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Мэйнфреймы IBM поддержат виртуальные миры
с многочисленными клиентскими системами, включая персональные компьютеры, игровые системы, мобильные телефоны, музыкальные проигрыватели, телевизоры и другие устройства. В отличие от других серверов, мэйнфреймы с самого начала разрабатывались в расчете на применение нескольких процессоров, решающих специальные задачи. Например, т.н. «специализированные процессоры» отвечают за выполнение опр
|20.10.2006
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МГТУ выбрал мэйнфреймы IBM для обучения
итет вошел в число финалистов конкурса "Инновационный университет". Из 197 участников семнадцать получили дополнительное государственное финансирование для реализации инновационных научных инициатив. Мэйнфреймы IBM составляют основу ИТ-инфраструктуры 95% крупнейших банков в мире. Пользователи мэйнфреймов IBM есть и в России. В их числе, Центральный Банк РФ, «Российские Железные Дороги» и не
|26.11.2004
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«Внешторгбанк» запустил мейнфрейм
во многих крупных российских банках и выполняют множество функций. К примеру, в ЦБ РФ они являются основой для единой централизованной катастрофоустойчивой системы обработки информации». Свою работу мейнфрейм IBM начнет в рамках создания Центра по обработке документов, включающего, в частности, подсистемы наполнения, иерархического хранения, корпоративного документооборота на основе програ
|28.02.2003
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SX100 Business Server - новый мейнфрейм для компаний среднего размера
SX100 Business Server компании Fujitsu Siemens Computers - это мейнфрейм семейства BS2000, предназначенный специально для компаний среднего размера. Этот небольшой мейнфрейм расширяет предложение Fujitsu Siemens Computers в области мейнфреймов начал
|13.06.2002
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Мейнфреймы IBM z800 пользуются хорошим спросом
ного мейнфрейма z800 за первые два месяца с момента его появления в списке продуктов корпорации. Этот факт, заявляет IBM, показывает преимущество z800 перед серверами Sun Microsystems, и главное, что мейнфреймы не умерли. Но давление на мейнфреймы продолжается с каждым новым Unix-сервером от той же Sun или Hewlett-Packard. Аналитик из Giga Information Group Дэвид Мастробаттиста (Davi
|05.05.1999
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IBM представила мейнфреймы G6 S/390 Parallel Enterprise Server
Компания IBM представила мейнфрейм нового, шестого с 1994 года, поколения G6. Производительность S/390 Parallel Enterprise Server составляет 1600 MIPS, что на 50% выше производительность мейнфреймов G5. Поставки новых
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