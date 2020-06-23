Старые, но влиятельные Мэйнфреймы уже давно называют «устаревшими» и время от времени появляются сообщения о перевод

езопасность и функциональность локальных систем, а также гибридных облачных сред. Кроме того, новые мейнфреймы будут размещены в публичных ЦОДах IBM в целях повышения безопасности и производите

рственным агентством социального обеспечения Kela, выплачивающим пенсионные пособия, пособия по уходу за детьми, болезни, оплате жилья и по безработице. TmaxSoft и CGI будут совместно модернизировать мейнфреймы Kela с помощью решения OpenFrame для модернизации и миграции. Стоимость контракта составляет около 10 млн евро, сроки окупаемости не превышают двух лет. Kela каждый год выплачивает п

Корпорация IBM представила новый мейнфрейм , доступный для небольших компаний и обеспечивающий дополнительный уровень безопасности с помощью шифрования данных без потери скорости и производительности. Новая система IBM z13s раз