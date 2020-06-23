«Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно

Мэйнфреймам пророчат смерть уже не первый десяток лет, однако они и сейчас живее многих гораздо более молодых технологий. При том, что, по данным исследования компании Advanced, практически все владельцы мэйнфреймов планируют их замену более современными устройствами. Однако почти три четверти таких программ модернизации проваливаются.

Старые, но влиятельные

Мэйнфреймы уже давно называют «устаревшими» и время от времени появляются сообщения о переводе тех или иных решений с мэйнфреймов на более современную платформу (на кластеры из стандартных серверов в прошлом десятилетии, в облака — в этом). Однако, как свидетельствует статистика, эти выходцы из 60-х по-прежнему играют важнейшую роль в бизнесе крупнейших компаний: мэйнфреймы используют как платформу для критически важных транзакций 71% компаний из списка Fortune 500, в том числе 92 из 100 крупнейших банков мира. А также, как выяснилось в ходе пандемии коронавируса, многие государственные ведомства. В США это обстоятельство стало причиной больших проблем — срочно понадобились знатоки технологий полувековой давности, а взять их было неоткуда.

Мэйнфреймы по-прежнему составляют основу ИТ-систем крупнейших компаний

Весной 2020 г. исследовательское агентство Coleman Parkes провело онлайн-опрос Mainframe Modernization Business Barometer Report 400 человек, работающих на европейских и американских предприятиях с минимальным годовым оборотом в $1 млрд. На этих предприятиях работало от 1 до 9 мэйнфреймов (в среднем в компании работали 4 таких компьютера).

Сколько мэйнфреймов работает на вашем предприятии

Источник: Coleman Parkes, 2020

Средний возраст мэйнфреймов — 17 лет (у 8% работали «совсем новые» машины, моложе 10 лет; 64% мэйнфреймов находились в строю от 10 до 20 лет, 28% — от 20 до 30 лет).

В ходе исследования аналитики Coleman Parkes выясняли отношение респондентов к замене мэйнфреймов на более современные системы и то, по каким причинам такого рода проекты заканчивались неудачно.

Модернизировать нельзя оставить

По данным отчета, несмотря на сложную экономическую обстановку последних лет, уровень модернизации корпоративных систем в мире достаточно высок. Так, за последние три года респонденты обновили 96% систем CRM, 97% ERP, 96% систем продажи и маркетинга. 34% опрошенных заявили, что модернизация помогла бизнесу ускорить цифровую трансформацию, 33% — быстрее реагировать на изменения рынка. Результатом 30% программ модернизации стало улучшение отношений с клиентами.

На 2020 г. планы по обновлению есть практически во всех компаниях. 60% опрошенных полагают, что в противном случае они отстанут от конкурентов, 33% — что замена унаследованных систем позволит их компании более оперативно реагировать на изменения рынка, 34% говорили, что такая модернизация ускорит проекты цифровой трансформации.

Многие из них хотят заменить связку мэйнфреймы/COBOL на более современные программные и аппаратные средства. Чаще всего свои ИТ-системы считают устаревшими в кадровых службах (36%), за ними следуют операционные (29%) и финансовые (23%). При этом, удивительным образом, среди топ-руководства имеются различия во взглядах на необходимость модернизации финансовых систем. Треть операционных руководителей считают, что эти решения нуждаются в модернизации, среди, казалось бы, кровно заинтересованных в этом процессе финансовых директоров такой точки зрения придерживаются лишь 15%. В исследовании делается вывод, что финансисты хуже понимают важность проблемы, хотя можно предположить, что зато они лучше понимают, во что обходится модернизация.

Респонденты Coleman Parkes — о некоторых аспектах модернизации

Источник: Coleman Parkes, 2020

О необходимости заменить унаследованные приложения на облачные заявили 98% опрошенных.

Однако упоминавшиеся ERP- и CRM-системы — это хорошо известные промышленные решения, с внедрением которых могут помочь вендоры или консультанты. С приложениями для мэйнфреймов все сложнее, они часто «самописные», тесно, и не всегда понятным образом, взаимодействуют с другими унаследованными бизнес-системами (тоже часто самописными), и риски при внесении изменений в ИТ-ландшафт предприятия существенно выше.

Поэтому далеко не во всех компаниях процесс замены мэйнфреймов проходит гладко. 74%, почти три четверти опрошенных, заявили, что они начали программу модернизации, но так и не смогли ее завершить. Две основные причины провалов — боязнь перемен и недостаток финансирования. Который также часто связан с нежеланием выделять деньги на опасное для бизнеса компании мероприятие.

В результате только 12% ИТ-менеджеров заявили, что в плане финансирования проектов модернизации руководство их полностью поддерживает, а 56% заявили, что финансированию препятствует боязнь перемен.

При этом руководители более высокого ранга получают более существенную поддержку: 53% ИТ-директоров и 42% финансовых директоров заявляют, что топ-менеджмент их компаний целиком и полностью за обновление ИТ-систем.

Недостаток финансирования проектов модернизации часто объясняется боязнью перемен

Источник: Coleman Parkes, 2020

Впрочем, по некоторым вопросам и среди директоров согласия нет: почти половина (48%) «финансистов» полагают, что главный фактор, который надо учитывать при оценке времени, которое займет программа модернизации, это количество мэйнфреймов, вовлеченных в процесс. Среди ИТ-директоров таких лишь треть. Более того, среди ИТ-сотрудников разных уровней есть расхождения в оценках важности некоторых аспектов модернизации. 36% ИТ-архитекторов и 41% ИТ-менеджеров считают, что автоматическое преобразование кода устаревших программ сэкономит много времени. Среди ИТ-директоров такого мнения придерживаются лишь 9%.

С одной стороны, можно предположить (как это сделали аналитики Coleman Parkes), что ИТ-директора «оторвались от земли» и забыли, что такое ручной перенос кода. С другой, операционные и финансовые директора, практически гарантированно не разбирающиеся в проблемах портирования приложений, также за автоматизацию (26% и 31% соответственно). Поэтому, можно предположить, что ИТ-директора, на самом деле, просто лучше представляют себе ход работ и имеют более ясное представление о том, сколько за автоматическими средствами потом придется подчищать вручную.

Таким образом, трудностей с переходом на новые технологии хватает, однако и на мэйнфреймах оставаться, как полагают опрошенные, опасно. Среди последствий сохранения статус-кво большинство респондентов указали на сложность интеграции унаследованных систем с современными технологиями. Вторым по частоте ответом стали трудности с набором подходящих специалистов.

Не спешите их хоронить

Хотя в век облачных вычислений мэйнфреймы многими рассматриваются как нечто устаревшее, однако не все так однозначно. Например, в исследовании компании BMC «Новая волна успеха мэйнфреймов» (2019 г.) утверждается, что эти компьютеры способны отвечать постоянно меняющимся требованиям бизнеса времен цифровой трансформации. Три ключевых фактора успеха мэйнфреймов, которые выделяют в BMC, — высокий уровень гибкости и возможности интеграции; наличие средств предиктивной автоматизации, а также средств управления рисками в области безопасности. Поэтому многие клиенты продолжают использовать эту платформу, да и среди молодых специалистов виден рост интереса к этим «динозаврам».

Согласно этому отчету, большинство респондентов (93%) верят в перспективы платформы — сейчас у нее самый высокий «уровень доверия» с 2013 г., и считают, что мэйнфреймы будут поддерживать значительно больше по сравнению с прошлыми годами новых рабочих нагрузок (52%), а 59% руководителей уверены в возможностях мэйнфреймов как платформы для роста бизнеса (против 51% в 2018 году).

Поэтому, как полагают аналитики, рынок мэйнфреймов растет и будет расти в ближайшее время, хотя и скромными темпами, на 3-5% в год по разным оценкам. Скажем, в Orbis Research дают прогноз на 2,7%: с 4771,6 в 2019 г. до $5316,2 млн в 2025-м. Несмотря на рост облачных вычислений, эти компьютеры остаются неотъемлемой частью ИТ-инфраструктуры многих организаций, в том числе, таких всемирно известных как Visa , WalMart и Citigroup.