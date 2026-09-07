Хуже всех производителям чипов. 45% из них говорят о «проблемном» состоянии бизнеса

45% производителей ЭКБ столкнулись с проблемным состоянием бизнеса, а выручка сократилась более чем у половины опрошенных компаний. В нелегком положении и производители электронных устройств. Наиболее благополучным сектором остается инжиниринг и интеграция.

Проблемные отрасли

Как выяснил CNews, 45% опрошенных производителей электронной компонентной базы (ЭКБ) оценили положение своего бизнеса как «проблемное». При этом 63% компаний зафиксировали сокращение выручки за последние полгода. Это следует из июльского опроса о состоянии отрасли площадки «Электроника CONNECT».

Авторы исследования отмечают, что у производителей ЭКБ наиболее напряженная ситуация по сравнению с остальными отраслями, представители которых принимали участие в исследовании.

Производители электронных устройств также столкнулись со сложной динамикой: выручка сократилась у 58% компаний, при этом рост не отметил ни один участник опроса.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика 45% производителей микроэлектроники оценили состояние бизнеса как проблемное

В целом по отрасли каждый пятый участник (23%) оценивает текущее состояние бизнеса как плохое, еще 47% — как «среднее». Лишь 24% респондентов сообщили хорошей ситуации и 2% — как очень хорошее.

Единственным относительно благополучным сектором назван инжиниринг и интеграция: 40% компаний там оценивают состояние как хорошее. Однако и в этом сегменте развитие сдерживается сочетанием факторов: от дороговизны компонентов до регуляторных ограничений.

Electronica Connect — это сообщество, объединяющее участников и посетителей отраслевых выставок ExpoElectronica и ExpoCifra, в котором зарегистрировано более 40 000 специалистов электронной отрасли. В исследовании участвовали представители всех ключевых сегментов: от поставок и дистрибуции до производства ЭКБ, инжиниринга и сервиса. Среди респондентов — владельцы бизнеса, топ-менеджеры и руководители среднего звена.

Выручка и давление

Динамика ключевых показателей за последние полгода вызывает беспокойство: выручка сократилась у 54% компаний (из них 17% — значительно), рост зафиксировали только 15% участников. Штат сохранили 41% предприятий, но сокращения персонала коснулись 36% опрошенных. Инвестиции удержали на прежнем уровне 42% компаний, тогда как 34% урезали капитальные вложения.

Главным системным барьером названо снижение спроса — его отметили 49% компаний, 34% выделили рост стоимости комплектующих и оборудования, 32% — доступность финансирования и т.д.

Мнение отрасли

«Результаты исследования совпадают с моими ощущениями от рынка электроники, — рассказал CNews партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев. — В 2026 году давление на российские компании усилилось как в части экономики, так и в части внешних ограничений». К ним эксперт отнес жесткую денежно-кредитную политику, увеличение налоговой нагрузки, рост стоимости импортных компонентов (включая цены на память и накопители).

Он согласился со снижением спроса и отметил смену модели господдержки: Минпромторг заявил о переходе от части прямых субсидий производителям ЭКБ к льготным займам ФРП.

К причинам нулевого роста у производителей электронных устройств Тиняев отнес обвал спроса на готовую продукцию. «Конечное оборудование дорожает из-за глобального дефицита памяти, логистических издержек, введения маркировки и технологического сбора», пояснил он. Также к причинам он отнес конкуренцию с китайскими изделиями и заморозку инвестиционных программ.



«Данные исследования полностью совпадают с реальной картиной рынка, — рассказал CNews глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — Наиболее сложная ситуация у производителей ЭКБ широкого применения (затоваривание складов, демпинг азиатских поставщиков) и у производителей конечных устройств: себестоимость растет, а поднимать цены невозможно из-за слабого спроса».



По его мнению, снижение спроса вызвано тремя факторами: высокой ключевой ставкой (заморозка инвестиций), насыщением рынка после ажиотажных закупок 2022–2024 гг. и переориентацией заказчиков на более дешёвые и прагматичные решения.



Оба эксперта ожидают перелома ситуации не раньше 2027 г., при условии снижения ключевой ставки.



Прогнозы

Прогнозы участников исследования на ближайшие полгода выглядят осторожно-стабилизационными: 30% компаний ожидают роста выручки, столько же — снижения, остальные не прогнозируют изменений.

По численности персонала и инвестициям преобладает сценарий сохранения текущего уровня (по 56% в каждом случае). При этом 28% компаний допускают дальнейшие сокращения штата, 29% — уменьшение инвестиций.

В приоритетах бизнеса на ближайшие полгода доминирует тактика «точечного развития»: вывод новых продуктов или услуг планируют 50% участников, оптимизацию затрат — 43%, поиск новых партнеров и каналов сбыта — 35%. Лишь 20% намерены вкладываться в автоматизацию и цифровизацию.

Наиболее выраженную продуктовую стратегию демонстрируют производители электронных устройств — 89% из них планируют обновление линейки, несмотря на то что 58% компаний этого сектора также сообщили о падении выручки. При этом ни один из опрошенных производителей устройств не отметил роста выручки за последние полгода.