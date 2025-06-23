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ExpoElectronica ЭкспоЭлектроника Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих
УПОМИНАНИЯ
ExpoElectronica и организации, системы, технологии, персоны:
|Мякочин Юрий 1 1
|Бойко Павел 7 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Брыкин Арсений 55 1
|Годенко Михаил 3 1
|Катков Алексей 42 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Симановский Сергей 4 1
|Носов Константин 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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