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ExpoElectronica ЭкспоЭлектроника Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Александр Субботин -

Александр Субботин, «DатаРу»: Полностью импортозаместить все невозможно

 1
17.04.2023 ИТ-компания Omega.Future подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области образования 1
15.04.2021 ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах 1
11.06.2019 «Микрон» представил «умный контроль» отходов для ЖКХ и торговли 1
15.04.2019 «Росэлектроника» представила новейшие образцы ЭКБ на выставке «ЭкспоЭлектроника» 3
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
06.04.2018 «Ангстрем» представит более двух десятков новых разработок на выставке «ЭкспоЭлектроника-2018» 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 2
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
06.04.2017 В «Росэлектронике» освоили выпуск мощных диодов ИК-излучения 2
04.04.2017 В «Росэлектронике» планируют начать выпуск керамических корпусов СВЧ-микросхем в 2017 году 2
05.12.2016 «Росэлектроника» создала новую серию цифроаналоговых преобразователей 1
14.03.2016 «Ангстрем» представит более 50 новых микрочипов и готовых решений на их основе 2
16.02.2007 «Наноматериалы и Нанотехнологии» — новый раздел выставки «ЭкспоЭлектроника» 3
29.01.2007 «Наноматериалы и Нанотехнологии» — новый раздел выставки «ЭкспоЭлектроника» 3
25.01.2007 25 апреля откроется выставка «ЭкспоЭлектроника» 2
10.04.2006 25 апреля откроется выставка "ЭкспоЭлектроника" 1
13.03.2006 25 апреля откроется выставка "ЭкспоЭлектроника" 1
06.03.2006 25 апреля откроется выставка "ЭкспоЭлектроника" 1
16.11.2004 23 ноября откроется выставка "Силовая электроника" 1

Публикаций - 20, упоминаний - 31

ExpoElectronica и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1509 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2118 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1342 1
Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 19 1
Analog Devices - Linear Technology 10 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 13
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 59 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
НСПК - Национальная система платежных карт 860 1
Геометрия НПО 146 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Примэкспо 4 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5586 3
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
РХО - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 4 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3134 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21036 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1737 4
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 385 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21266 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4301 3
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 259 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28340 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8110 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10951 2
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1112 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2893 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5631 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3340 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5907 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29321 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2304 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2013 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4406 1
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Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1498 1
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1626 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 125 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 241 1
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 490 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 1
Clang - Компилятор 11 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
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Бойко Павел 7 1
Фурсенко Андрей 128 1
Брыкин Арсений 55 1
Годенко Михаил 3 1
Катков Алексей 42 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 1
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Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 50 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 187 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2512 1
Видеокамера - Видеосъёмка 700 1
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Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 165 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 4
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РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 51 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 42 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 57 1
Институт развития профессионального образования ДПО ФГБОУ 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
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