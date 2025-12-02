Разделы

В России наладили выпуск печатных плат. Их доля остается низкой, зато себестоимость высока

В России наладили выпуск печатных плат, но в 2026 г. доля отечественных плат останется невысокой. Со слов экспертов, производство плат в России по себестоимости оказывается в разы дороже импорта, поэтому российские телекомпроизводители не спешат переходить на отечественную электронную компонентную базу. В 2026 г. российский рынок печатных плат достигнет 25 млн кв. дм, но на отечественную продукцию из него придется меньше половины – только 10 млн кв. дм.

Производство печатных плат

По прогнозам экспертов, в 2026 г. в России доля отечественных печатных плат останется невысокой, ведь их себестоимость их производства в стране по-прежнему в разы дороже импортных аналогов, пишут «Ведомости».

Российские производители телеком-оборудования в 2025 г. не торопятся массово переходить на отечественную элементную базу. По прогнозу генерального директора автономной некоммерческой организации Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО «ТКО»), Григория Ревазяна, в 2026 г. общий объем российского рынка печатных плат составит 25 млн кв. дм., но доля продукции отечественного производства будет менее половины — около 10 млн кв. дм. Сами же данные получены на основе анализа планов закупок компаний-членов консорциума (Yadro, Eltex, «Сигналтек», T8, «Ростелеком» и других). При этом спрос телеком-производителей на печатные платы будет ежегодно расти на 5-10%.

Плавный переход

Печатная плата — это фундамент любого электронного устройства: диэлектрическая основа, на которой монтируются и соединяются между собой чипы и другие компоненты. Низкая доля российских печатных плат в телеком-оборудовании объясняется тем, что до последнего времени жестких требований использовать исключительно отечественные платы попросту не существовало, поясняет «Ведомостям» Григорий Ревазян. Каждый производитель сам решает, как именно локализовать производство и по какому пути развивать технологии. Компании собирают баллы для внесения продукции в реестр Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, словно в конструкторе, говорит он. Для того чтобы ИТ-оборудование официально признали отечественным и включили в этот реестр, нужно набрать минимально необходимое количество баллов за использование российских компонентов.

snimok_ekrana_2025-12-02_113528.png

«Бештау Электроникс»
В июле 2025 г. вступили в силу изменения в постановление правительства №719-ПП, которое определяет степень отечественности производимых изделий. Поправки ужесточили требования к локализации телекомоборудования, объясняет Ревазян: в декабре 2025 г. необходимо использовать только одну отечественную печатную плату в составе изделия, но с 2028 г. должна будет применяться отечественная плата, обеспечивающая выполнение основных функций изделия.

Основные проблемы

По данным АНО «ТКО», более половины (52%) потребностей российских производителей электроники приходится на простые (двухслойные) печатные платы, 34% — на четырехслойные и 14% — это платы свыше четырех слоев.

Производители телекоммуникационного оборудования — крупнейшие в мире потребители печатных плат, отметил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. В натуральном выражении из 720 млн кв.м. печатных плат, которые были произведены во всем мире в 2024 г., на телеком пришлось 29-32%, на компьютеры, серверы и средства хранения данных (СХД) — 25-28%, подчеркнул эксперт. 10 млн кв. дм., или 0,1 млн кв. м. печатных плат для телеком-оборудования, которые будут произведены в России в 2026 г., — это лишь 0,05% от общемирового показателя, добавил Коник.

snimok_ekrana_2025-12-02_113458.png

«Бештау Электроникс»
Производители телеком-оборудования в России

Cо слов Григория Ревазяна, низкий спрос производителей телеком-оборудования на российские печатные платы объясняется двумя главными причинами. Первая — в телекоммуникационных системах применяются самые сложные многослойные платы (иногда до 48 слоев). В России их с требуемым уровнем качества способны выпускать лишь единичные предприятия, и практически все они относятся к российскому оборонно-промышленному комплексу, который в декабре 2025 г. полностью загружен выполнением государственного оборонного заказа в связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине. Вторая причина, по словам Ревазяна, — операторы связи, как основные заказчики телеком-оборудования, продолжают активно закупать импортную технику через параллельный импорт. Пока зарубежное ИТ-оборудование остается доступным на российском рынке, объемы закупок отечественной аппаратуры будут оставаться относительно скромными, считает эксперт.

«Телеком — крайне чувствительная к качеству отрасль», — подчеркивает генеральный директор SNDGlobal Ольга Квашенкина. По ее словам, главная проблема даже не в дефиците отечественных печатных плат как таковых, а в недостатке качественной российской электронной компонентной базы (ЭКБ). Да, часть компонентов в стране производится, но их номенклатура, стабильность поставок и объемы по-прежнему сильно ограничены. Зачастую это все равно импортные изделия, и просто заменить ЭКБ (как и сами платы) невозможно — при этом неизбежно меняются ключевые критические характеристики оборудования. Еще один серьезный барьер — недостаток производственных мощностей, отмечает Квашенкина. Дело не только в том, чтобы выпустить одну плату, а в том, чтобы массово производить миллионы штук с абсолютно идентичными и гарантированными параметрами.

Российские мощности

По состоянию на 2025 г. самым мощным производством печатных плат — 550 кв. дм. в месяц располагает «Резонит» (Зеленоград), о чем ранее информировал своих читателей CNews. За ним следует «Ядро фаб Дубна» с мощностью 400 кв. дм. в месяц. 200 кв. дм. у «Электроконнект» (Новосибирск), и по 250 кв. дм. у «Электроприбора» (Пенза) и «Технотеха» (Йошкар-Ола). Также многие производители электроники выпускают печатные платы, включая «Бештау Электроникс», ICL и другие.

platy2.png

ExpoElectronica
Российские мощности

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Бизнес

По данным АНО «ТКО», емкость всего рынка печатных плат составляет 1,23 млн кв. м. Из них 1 млн кв. м. — это импортные платы и только 230 тыс. кв. м. — российские. Объем импорта в деньгах по итогам 2024 г. составил $255 млн (больше на 6%, чем в 2023 г. — $240 млн). Среди заметных импортеров выделяются ООО «НЭК», на которую приходится 18% импорта, далее идет «Гран груп» (16%), «Резонит» (8%), «Файн Лайн» и «Энергомера» по 3%. Остальной объем приходится на множество небольших игроков.

Не смотря на это, пока большая часть печатных плат на российском рынке (81%) приходится на иностранных игроков. И только 19% занимают отечественные производители. Эксперты объясняют CNews это тем, что российскому потребителю нужны платы высокого класса точности, производство которых массово еще не освоено в России.

Антон Денисенко

