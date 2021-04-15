ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах

ГК «Ситроникс» ведет работы по запуску производства серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус». На выставке ExpoElectronica компания представила прототип сервера «Sitronics».

На первом этапе «Ситроникс» планирует запуск линейки серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С1» с глубиной локализации производства достаточной для получения статуса отечественного производителя. Группа компаний обеспечит полный цикл: от производства, поверхностного монтажа и сборки до проектирования и загрузки отечественного программного обеспечения в России. Предприятие запускает изготовление печатных плат, производство металлических корпусов, блоков питания.

«Для внедрения масштабных ИКТ-решений необходим большой объем аппаратной инфраструктуры, особенно отечественной. Мы вкладываем в производство серверов с высокой степенью локализации около 500 миллионов рублей. Компания обеспечит госзаказчиков и бизнес комплексным подходом: от поставки серверов и коммутаторов - до системной интеграции и сервисного обслуживания», - прокомментировал председатель совета директоров АО «Ситроникс», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

Первой моделью станет стоечный сервер, который содержит четыре восьмиядерных процессора с частотой до 1300 МГц. Прототип продемонстрирован на международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica 2021 в Москве. В ближайшее время в модели будет предусмотрено безвентиляторное охлаждения на базе двухфазных теплопередающих устройств для автономных применений сервера. Сервер поддерживает отечественное программное обеспечение: Astra Linux, Альт Сервер, ОПО Эльбрус.

«В дальнейшем мы планируем выпуск серверов и на базе сверхпроизводительных процессоров «Эльбрус-16С». Разрабатываемая платформа поддерживает варианты установки двух материнских плат с любым количеством ядер. Эти сервера будут полностью соответствовать критериям отечественной продукции», - прокомментировал президент ГК «Ситроникс» Николай Пожидаев.