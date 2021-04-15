Спецпроекты

ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Ситроникс» ведет работы по запуску производства серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус». На выставке ExpoElectronica компания представила прототип сервера «Sitronics».

На первом этапе «Ситроникс» планирует запуск линейки серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С1» с глубиной локализации производства достаточной для получения статуса отечественного производителя. Группа компаний обеспечит полный цикл: от производства, поверхностного монтажа и сборки до проектирования и загрузки отечественного программного обеспечения в России. Предприятие запускает изготовление печатных плат, производство металлических корпусов, блоков питания.

«Для внедрения масштабных ИКТ-решений необходим большой объем аппаратной инфраструктуры, особенно отечественной. Мы вкладываем в производство серверов с высокой степенью локализации около 500 миллионов рублей. Компания обеспечит госзаказчиков и бизнес комплексным подходом: от поставки серверов и коммутаторов - до системной интеграции и сервисного обслуживания», - прокомментировал председатель совета директоров АО «Ситроникс», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

Первой моделью станет стоечный сервер, который содержит четыре восьмиядерных процессора с частотой до 1300 МГц. Прототип продемонстрирован на международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих ExpoElectronica 2021 в Москве. В ближайшее время в модели будет предусмотрено безвентиляторное охлаждения на базе двухфазных теплопередающих устройств для автономных применений сервера. Сервер поддерживает отечественное программное обеспечение: Astra Linux, Альт Сервер, ОПО Эльбрус.

«В дальнейшем мы планируем выпуск серверов и на базе сверхпроизводительных процессоров «Эльбрус-16С». Разрабатываемая платформа поддерживает варианты установки двух материнских плат с любым количеством ядер. Эти сервера будут полностью соответствовать критериям отечественной продукции», - прокомментировал президент ГК «Ситроникс» Николай Пожидаев.



Другие материалы рубрики

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia

Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений

Вице-премьер Чернышенко станет отвечать за спрос на российскую радиоэлектронику

В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Что делать, если смартфон взломали?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных