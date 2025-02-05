Россия ЦФО Тверская область Торжок
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Осеевский Михаил 315 3
|Ратушный Александр 3 2
|Крючкова Наталия 18 1
|Малыш Алексей 4 1
|Патока Андрей 109 1
|Титов Руслан 3 1
|Иванов Виктор 21 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Беляков Денис 7 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Поповский Александр 90 1
|Зенкин Денис 262 1
|Гурин Олег 9 1
|Лупанов Вячеслав 9 1
|Телевинов Сергей 16 1
|Олинов Владислав 9 1
|Зеленин Дмитрий 13 1
|Драль Игорь 8 1
|Никонов Евгений 7 1
|Фоминых Яков 7 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Денисов Виталий 3 1
|Лукьянов Виктор 1 1
|Савельев Владимир 1 1
|Сергеев Валентин 1 1
|Алферов Валерий 1 1
|Осипова Елена 2 1
|Крюкова Ирина 1 1
|Киреев Леонид 1 1
|Королев Станислав 1 1
|Бакаев Алексей 1 1
|Бессонов Виталий 1 1
|Касатин Иван 1 1
|Винниченко Василий 1 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Черных Федор 1 1
|Слукин Алексей 10 1
|Лосев Станислав 28 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Корягин Владимир 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1875 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
|Рустелеком ТК 304 1
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