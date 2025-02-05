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Россия ЦФО Тверская область Торжок

Россия - ЦФО - Тверская область - Торжок


05.02.2025 «МегаФон» подготовил интернет к дачному сезону 1
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 1
31.01.2024 В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России 1
12.12.2023 «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи 1
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 1
09.08.2023 Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи 1
03.03.2023 «Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области 1
27.12.2022 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 1
26.06.2018 «Гипросвязь» завершила строительство волоконно-оптических линий связи к дата-центру в Удомле 1
24.04.2017 «Росэлектроника» представит в Москве перспективные образцы компоненты будущей электронной техники 1
24.04.2014 МТС запустила сеть LTE в четырех городах Тверской области 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
19.12.2012 Пропавший в Москве топ-менеджер Hitachi найден мертвым 1
07.03.2012 Сервис «Единая сеть офисных и мобильных» от «Билайн Бизнес» стал доступен в 74 городах России 1
12.07.2011 МТС обновит сеть в Твери 1
30.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Тверской и Тульской областях 1
03.12.2010 МТС инвестирует в расширение телеком-инфраструктуры Тверской области в 2011-2013 гг. порядка 1 млрд руб. 1
30.01.2008 На вооружение ВВС России начали поступать новейшие вертолеты 1
19.12.2007 Российские ВВС скоро получат вертолеты "Ночной охотник" 1
13.11.2006 "Торжокский вагоностроительный завод" завершил комплексную автоматизацию 2
09.12.2005 Завершилась интернет-пресс-конференция по внутренней безопасности 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9718 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 3
МегаФон 8883 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1162 1
Yandex - Яндекс 7374 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Intel Corporation 12206 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Цифра ГК 2433 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Appius - Аппиус 20 1
Telegram Group 2008 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 1
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Транснефть 300 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Торжокский вагоностроительный завод 1 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 377 1
Альфа-Банк 1774 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2278 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Web Monitor 7 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС Планшет 21 1
Appius PDM 8 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 11 1
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 1
InfoWatch NetMonitor 5 1
InfoWatch Security Appliance - IWSA 3 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
МегаФон Arctic Connect 7 1
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1581 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Осеевский Михаил 315 3
Ратушный Александр 3 2
Крючкова Наталия 18 1
Малыш Алексей 4 1
Патока Андрей 109 1
Титов Руслан 3 1
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