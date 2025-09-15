Разделы

«Билайн» дополнительно усилил сеть на скоростной трассе М11 Санкт-Петербург – Москва

Средняя скорость скачивания достигла 58 Мбит/с, а пиковая – 240 Мбит/с. Этого достаточно как для использования навигатора водителем, так и для просмотра онлайн-видео пассажиром.

Трасса М11 протянулась на 669 км и проходит через 4 региона: Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, при этом обходя все населённые пункты.

Усиление качества мобильного интернета «Билайна» стало возможным благодаря установке новых базовых станций и модернизации сети. В частности, дополнительное оборудование появилось на обходе Торжка, а также на новом участке трассы — северном обходе Твери. Площадь покрытия трассы мобильным интернетом 4G (джи) Билайна составила более 99%.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна», сказал: «Для москвичей важно, чтобы поездка по трассе была не просто перемещением, а комфортным временем — как для работы, так и для отдыха. Мы понимаем, как важно не прерывать разговор с коллегами из-за пропадающей связи или чтобы у ребенка в дороге не «завис» мультфильм. Поэтому мы сделали так, чтобы на М11 наших клиентов сопровождало стабильное покрытие. Они могут просто наслаждаться дорогой, а о качестве связи позаботимся мы».

