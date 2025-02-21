Бирюков Олег

билайн занял первое место в рейтинге качества связи в Московской области 1

Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД 1

билайн и ГК ФСК заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в жилых комплексах Москвы 1

Жители новых ЖК Москвы стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом дома 1

Билайн обеспечил непрерывный доступ к мобильной связи на всех линиях московского метро 1

Билайн лидирует по скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро 1

Билайн и MR Group заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в Москве 1