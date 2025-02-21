Бирюков Олег
Бирюков Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
|Муртазин Эльдар 65 2
|Торбахов Александр 96 1
|Кондратьев Сергей 21 1
|Ручьев Александр 2 1
|Куракина Алина 4 1
|Сурменев Александр 7 1
|ВЭПИ - Воронежский экономико-правовой институт 2 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 938 1
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