Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169213
ИКТ 13207
Организации 10352
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25146
Персоны 72235
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Бирюков Олег



21.02.2025 «Билайн» обеспечил связью более 25 тыс. квартир в московских новостройках в 2024 году 1
05.09.2024 «Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия 1
26.08.2024 «Билайн» отказался от 3G в Москве 1
21.08.2024 билайн занял первое место в рейтинге качества связи в Московской области 1
15.05.2024 Общение, развлечение и покупки в метро: «Билайн» зафиксировал трехкратный рост трафика в популярных приложениях 1
07.05.2024 «Билайн» завершил модернизацию сети в Московской области 1
26.04.2024 Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД 1
16.04.2024 билайн и ГК ФСК заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в жилых комплексах Москвы 1
08.04.2024 билайн блокирует более 1 млн спам-звонков в Москве ежемесячно 1
21.03.2024 Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с 1
05.02.2024 Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области 1
31.01.2024 Билайн улучшил покрытие и надежность связи на трассе Москва–Муром 1
27.12.2023 Жители новых ЖК Москвы стали в два раза больше пользоваться мобильным интернетом дома 1
19.12.2023 Билайн обеспечил непрерывный доступ к мобильной связи на всех линиях московского метро 1
24.11.2023 «Билайн» открыл офис агентов связи в «Кидзании» 1
01.11.2023 Билайн лидирует по скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро 1
26.09.2023 билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро до 130 Мбит/с 1
25.07.2023 билайн и ГК «Основа» заключили стратегическое соглашение о развитии услуг связи и ИТ-услуг в Москве 1
03.07.2023 билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на БКЛ 1
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета 1
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета 1
22.05.2023 Билайн и MR Group заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в Москве 1
20.04.2023 Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона 1
03.03.2023 У билайна — самый стабильный интернет на БКЛ 1
21.12.2022 Билайн лидирует по скорости скачивания контента и показателю непрерывности в московском метро 1
02.12.2022 Клиенты билайна стали чаще звонить по Wi-Fi 1
07.11.2022 Олег Бирюков возглавит «билайн» в Московском регионе 2
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Бирюков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8772 28
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
1С Mirapolis - Мираполис 23 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Telegram Group 2024 1
Meta Platforms 64 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 22 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 668 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1357 2
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Этажи 0 1
MR Group - МР Групп 33 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 59 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 983 10
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7788 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7070 14
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1020 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8277 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16015 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8075 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3462 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6287 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1764 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10569 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7411 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4799 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24280 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1001 2
DevOps - Development и Operations 880 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2789 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 908 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8505 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4037 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 1
Яндекс.Маркет 950 2
WhatsApp Messenger 1090 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 23 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 18 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 50 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 1
Rakuten Viber 628 1
Муртазин Эльдар 65 2
Торбахов Александр 96 1
Кондратьев Сергей 21 1
Ручьев Александр 2 1
Куракина Алина 4 1
Сурменев Александр 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7499 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 25
Россия - РФ - Российская федерация 145379 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1511 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2511 1
Россия - СФО - Новосибирск 4327 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1678 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Москва - Лианозово 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Котельники 18 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 27 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 13 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 6
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5456 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2672 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1039 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5425 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2610 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 132 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2322 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3573 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Энергетика - Energy - Energetically 5121 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1911 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6187 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2407 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Дача - дачники 832 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1759 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5891 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 494 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5169 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 59 1
Mobile Research Group 80 2
ВЭПИ - Воронежский экономико-правовой институт 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 938 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342195, в очереди разбора - 766958.
Создано именных указателей - 169213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще