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Олег Бирюков возглавит «билайн» в Московском регионе

«Билайн» информирует о назначении Олега Бирюкова на должность директора Московского региона.

На этой позиции Олег будет отвечать за ключевые направления бизнеса в Москве и Московской области. Последние два года Олег Бирюков занимал должность директора по корпоративному бизнесу «билайн» в Восточном регионе. В этой роли ему удалось добиться высоких результатов: сформировать эффективную команду, построить успешные взаимоотношения с крупнейшими клиентами региона.

В телекоммуникационной отросли Олег работает уже больше 10 лет. За это время он прошел путь от менеджера отдела корпоративных продаж до позиции директора региона. В билайн Олег пришел в 2019 г. на должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса в Воронеже, где в его задачи увеличение доли проникновения услуг билайн бизнес на территории Воронежского, Липецкого и Тамбовского филиалов.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов: «Олег – наш внутренний кандидат, который долгое время развивал корпоративный бизнес в компании сначала Воронеже, после в Восточном регионе и проявил себя на этих позициях как успешный и эффективный управленец. Приняв во внимание все успехи Олега, мы решили, что ему пора двигаться дальше, поэтому с 7 ноября он начинает свою работу в столице, где ему предстоит отвечать не только за коммерческие показатели, но и за создание лучших продуктов и услуг для наших клиентов. Искренне желаю ему успехов на ключевой территории для нашего бизнеса».

Олег родился в Воронеже. Окончил Воронежский экономико-правовой институт по специальности менеджмент организации.

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