Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВЭПИ Воронежский экономико-правовой институт
УПОМИНАНИЯ
ВЭПИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8917 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 433 1
|МегаФон 9327 1
|Торбахов Александр 99 1
|Бирюков Олег 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.