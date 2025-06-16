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ВЭПИ Воронежский экономико-правовой институт


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 билайн бизнес и ВЭПИ выводят безопасность и контроль учебного процесса на новый уровень с помощью интегрированных решений 1
03.04.2024 Воронежские вузы привлекают выпускников больше, чем столичные 1
07.11.2022 Олег Бирюков возглавит «билайн» в Московском регионе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ВЭПИ и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8917 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 433 1
МегаФон 9327 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8170 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21182 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7522 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4010 1
Торбахов Александр 99 1
Бирюков Олег 33 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1558 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 572 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 660 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 831 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1590 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 458 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7762 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17897 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 781 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2510 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7983 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 1
Образование в России 2377 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 14 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 185 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 57 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 78 1
ВГЛТУ - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1571 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1161 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
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