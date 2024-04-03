Воронежские вузы привлекают выпускников больше, чем столичные

В Воронежской области с начала года будущие абитуриенты и их родители наиболее активно интересуются сайтами местных вузов. Более 60% интернет-трафика пришлось на три высших учебных заведения области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики «МегаФона» изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы воронежских высших учебных заведений и топ-30 вузов из Национального рейтинга университетов.

С начала 2024 г. активнее всего воронежцы заходили на сайты областных образовательных учреждений. В лидерах – Воронежский государственный университет, на который пришлось 37% от общего объема трафика на ресурсы вузов, Воронежский государственный технический университет (15%) и Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова (10%).

Абитуриенты из других регионов также рассматривают учебные заведения Воронежской области для поступления – выяснить подробности стремятся будущие студенты из Санкт-Петербурга, Липецкой, Белгородской, Самарской, Волгоградской и Ростовской областей. Старшеклассники из этих субъектов федерации чаще всего изучают сайты ВГУ, ВГТУ, Воронежского экономико-правового института.

В число востребованных вузов за пределами региона входят Высшая школа экономики, МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, РЭУ имени Г.В. Плеханова.

По сравнению с 2023 г. старшеклассники стали чаще изучать информацию о вузах в восточной части страны, таких как Дальневосточный федеральный университет (+56%), Сибирский федеральный университет (+50%) и Томский политехнический университет (+29%).

В пресс-службе «МегаФона» отметили, что за год объем трафика, необходимый одному учащемуся в Воронежской области, вырос на 38%. Мобильный интернет помогает старшеклассникам готовиться к урокам и олимпиадам, обучаться на онлайн-платформах, создавать собственные наработки. Оператор обеспечил сотни населенных пунктов региона мобильным 4G-интернетом, чтобы у ребят была возможность оперативно получать информацию в глобальной cети.

Как показывают цифры 2023 г., абитуриенты начинают внимательно изучать сайты образовательных учреждений уже в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в марте, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

***

«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.