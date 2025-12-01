Разделы

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

В Индии власти потребовали от крупных производителей смартфонов предустанавливать на все новые устройства государственное приложение для борьбы с кибермошенниками. В России уже есть подобный опыт взаимодействия с вендорами, из которых как минимум один будет обязательно против.

Обязательная предустановка

Министерство связи Индии обратилось к Apple, Samsung, Vivo, Oppo и Xiaomi с просьбой предустанавливать на все новые устройства государственное приложение кибербезопасности, выяснило агентство Reuters.

Производителям смартфонов дается 90 дней на установку приложения Sanchar Saathi, которое пользователь не сможет удалить. На устройства, которые уже находятся в цепочке поставок, компании должны устанавливать его посредством обновления программного обеспечения, говорится в распоряжении министерства.

Индия — самая населенная в мире страна, население которой в 2025 г. оценивалось в в 1,46 млрд человек, и один из крупнейших в мире рынков телефонной связи, насчитывающий более 1,2 млрд абонентов

Госприложение для борьбы с мошенниками

Правительство заявило, что приложение Sanchar Saathi необходимо для борьбы с «серьезной угрозой», исходящей от кибермошенников, использующих поддельные номера IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования, содержащий уникальный код).

Приложение помогает пользователям и полиции блокировать и отслеживать потерянные или украденные смартфоны во всех телекоммуникационных сетях с помощью централизованного реестра. Оно также позволяет выявлять и отключать мошеннические мобильные соединения и препятствовать попаданию подделок на черный рынок

С момента запуска в январе 2025 г. приложение было загружено более пяти млн раз и помогло заблокировать более 3,7 млн потерянных мобильных телефонов, разорвать более 30 млн мошеннических подключений. Согласно правительственным данным, вернуть удалось более 700 тыс. утерянных телефонов, в том числе 50 тыс. только в октябре.

Apple будет против

Apple обычно отказывается выполнять такие требования. Корпорация в 2018 г., как писало агентство, уже конфликтовала с индийским регулятором из-за разработанного правительством мобильного приложения для борьбы со спамом. Внутренняя политика Apple запрещает установку любых государственных или сторонних приложений перед продажей смартфона.

prilozhenie700.jpg

freepik
Смартфоны в Индии будут продаваться с неубиваемым государственным ИБ-приложением

«Apple всегда отклоняла подобные запросы правительств», — пояснил Тарун Патхак (Tarun Pathak), директор по исследованиям Counterpoint. Компания, вероятно, постарается договориться о вариантах стимулирования пользователей к самостоятельной установке приложения вместо обязательной предустановки.

Своим требованием министерство фактически лишает пользователя возможности выбора, считает Миши Чоудхари (Mishi Choudhary), занимающийся вопросами защиты прав пользователей в Интернете.

В России продают смартфоны с таким дефектом

Российским властям тоже не удалось договориться с Apple о предустановке RuStore и Max, которые вошли в новый список обязательно предустанавливаемых приложений на смартфонах и планшетах, действующий в России с 1 сентября 2025 г.

С какими барьерами сталкивается цифровизация госсектора в России
Цифровизация

Продавцы стали заранее предупреждать покупателей об их отсутствии, чтобы iPhone и iPad не исчезли из российской розницы. По закону это является недостатком, что делает такие гаджеты дефектными, о чем ритейлеры и заявляют потенциальным клиентам.

Для примера, на сайте МТС в разделе, посвященном новому iPhone 17 Pro, указано: «Товар с недостатком: на момент покупки не предустановлены обязательные приложения, в том числе единый магазин приложений. Отсутствует возможность к установке RuStore». Аналогичные уведомления присутствуют на сайтах большинства крупных ритейлеров.

Анна Любавина

